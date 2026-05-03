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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीसोनम जोम्बा का हल्ला बोल, ब्राजीलियाई फाइटर को चटाई धूल, बरकरार रखा वर्ल्ड टाइटल का ताज

सोनम जोम्बा का 'हल्ला बोल', ब्राजीलियाई फाइटर को चटाई धूल, बरकरार रखा वर्ल्ड टाइटल का ताज

Sonam Zomba MMA: अरुणाचल प्रदेश की एमएमए स्टार सोनम जोम्बा ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित MFN 18 में ब्राजील की मारिस्टेला अल्वेस को हराकर अपना स्ट्रॉवेट वर्ल्ड टाइटल बरकरार रखा. उन्होंने तीसरे राउंड में आर्मबार के जरिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 03, 2026, 07:48 PM IST
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एमएमए स्टार सोनम जोम्बा.
एमएमए स्टार सोनम जोम्बा.

Sonam Zomba MMA: अरुणाचल प्रदेश की एमएमए फाइटर सोनम जोम्बा ने ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक इंडोर स्टेडियम में इतिहास रच दिया. उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में अपना स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप बेल्ट सफलतापूर्वक बरकरार रखा. इस मुख्य मुकाबले (मेन इवेंट) में उनका सामना ब्राजील की अनुभवी फाइटर मारिस्टेला अल्वेस से था. यह मुकाबला जोम्बा के अब तक के सबसे कठिन मैचों में से एक माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने जीत हासिल करके वर्ल्ड टाइटल को अपने पास बरकरार रखा.

मुकाबले की शुरुआत में अल्वेस को अपनी शारीरिक बनावट, विशेष रूप से लंबी पहुंच का स्पष्ट लाभ मिला. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक स्ट्राइकिंग के साथ दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे जोम्बा को शुरुआती दौर में सतर्क रहना पड़ा और अपना ध्यान डिफेंस पर केंद्रित करना पड़ा. स्ट्राइक्स का सीधा मुकाबला करने के बजाय सोनम ने सही मौकों का इंतजार किया और लड़ाई को जमीन पर ले जाने के अवसरों की तलाश की.

सोनम ने अल्वेस के दबाव का सामना कैसे किया?

जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़े जोम्बा ने धीरे-धीरे अल्वेस के दबाव के अनुसार खुद को ढाल लिया. उन्होंने किसी बड़े नुकसान से बचते हुए प्रतिद्वंद्वी के करीब जाकर नियंत्रण बनाने के सुरक्षित रास्ते तलाशे. पूरे समय यह मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धी बना रहा और दोनों फाइटर्स ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी.

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तीसरे राउंड में मैच का रुख कैसे बदला?

मैच का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तीसरे राउंड में आया जब जोम्बा ने बिल्कुल सही समय पर 'डबल-लेग टेकडाउन' किया. उन्होंने अल्वेस को मैट पर गिरा दिया और तेजी से एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली. वहां से उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों और बचने के विकल्पों को सीमित करते हुए 'फुल माउंट' पोजिशन प्राप्त की. एक बार पूरी तरह नियंत्रण में आने के बाद, जोम्बा ने 'आर्मबार सबमिशन' लगाया. अल्वेस इस पकड़ से खुद को बचा नहीं पाईं और तीसरे राउंड के 2:14 मिनट पर उन्होंने टैप आउट कर दिया.

 

 

सोनम के नाम नया रिकॉर्ड

इस परिणाम ने मैट्रिक्स फाइट नाइट बैनर के तहत जोम्बा के स्ट्रॉवेट टाइटल के सफल बचाव की पुष्टि की, जिसे उन्होंने पहली बार MFN 17 में जीता था. इस जीत के साथ, उनका प्रोफेशनल एमएमए रिकॉर्ड अब 7 जीत और 1 हार का हो गया है. यह प्रदर्शन इस भार वर्ग (division) में उनके लगातार दूसरे सफल टाइटल बचाव को दर्शाता है.

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सोनम जोम्बा ने अपनी जीत किसे समर्पित की?

जीत के बाद, जोम्बा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गृह राज्य अरुणाचल प्रदेश और वहां के लोगों को दिया. उन्होंने युवा एथलीटों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए अपनी यात्रा के महत्व को रेखांकित किया, जो मार्शल आर्ट्स को एक करियर विकल्प के रूप में देख रही हैं. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि इस प्रदर्शन ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और यह अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा.

 

 

किरेन रिजिजू ने सोनम की तारीफ में क्या कहा?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जोम्बा की सराहना करते हुए लिखा, ''साहस और गौरव का शानदार प्रदर्शन. सोनम जोम्बा ने मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में अपने MFN स्ट्रॉवेट वर्ल्ड टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव किया है. अनुशासन, दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ वह अरुणाचल प्रदेश से प्रेरणा की एक मशाल के रूप में खड़ी हैं. उनकी यात्रा भारत और उससे परे युवा एथलीटों को प्रेरित करती रहेगी. वैश्विक स्तर पर भारतीय एमएमए के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हार्दिक बधाई.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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