/किलियन एम्बाप्पे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किए सबसे ज्यादा गोल, लियोनल मेसी को छोड़ दिया पीछे

FIFA WORLD CUP 2026: फ्रांस के कप्तान और महान फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. किलियन एम्बाप्पे अब लियोनल मेसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया. भले ही फ्रांस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल करने के साथ ही इतिहास रच दिया.
किलियन एम्बाप्पे अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे दो गोल करने के साथ ही वर्ल्ड कप में अब 22 गोल कर चुके हैं. किलियन एम्बाप्पे ने इस मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है. लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में 21 गोल किए हैं. किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 'गोल्डन बूट' की रेस में भी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है. किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 10 गोल किए हैं.
लियोनेल मेसी इस लिस्ट में 8 गोल के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं. हालांकि, लियोनेल मेसी अभी स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में खेलने उतरेंगे और उनके पास किलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने का सुनहरा मौका होगा. तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड शुरुआत से ही फ्रांस के डिफेंस पर हावी नजर आया. टीम की ओर से मैच के तीसरे ही मिनट में डेक्लान राइस ने पहला गोल दागा. इसके बाद मैच के 18वें मिनट में एजरी कोन्सा ने इंग्लैंड की बढ़त को 2-0 कर दिया. मुकाबले के 37वें और 43वें मिनट में बुकायो साकार ने दो गोल दागते हुए इंग्लैंड को 3-0 से आगे कर दिया.
1. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 22 गोल
2. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 21 गोल
3. मिरोस्लाव क्लोस (जर्मनी) - 16 गोल
4. रोनाल्डो नजारियो (ब्राजील) - 15 गोल
5. गेर्ड मुलर (पश्चिम जर्मनी) / हैरी केन (इंग्लैंड) - 14-14 गोल
हालांकि, दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस की वापसी कराई. उन्होंने 48वें और 68वें मिनट में टीम की ओर से दो गोल दागे, जबकि 58वें मिनट में बारकोला ने भी एक गोल किया. एक समय पर लग रहा था कि फ्रांस इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी कर लेगा, लेकिन 87वें मिनट में पेनल्टी पर बुकायो साका ने एक और गोल करते हुए इंग्लैंड को 5-3 से आगे कर दिया. इंजरी टाइम में फ्रांस की ओर से उस्मान डेम्बेल ने एक और गोल किया, लेकिन इसके जवाब में जूड बेलिंगहम ने विजयी गोल करते हुए इंग्लैंड को 6-4 से जीत दिला दी.