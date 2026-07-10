मेसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले एमबाप्पे, मोरक्को के छुड़ाए छक्के, गोल्डन बूट की रेस में अब कौन आगे?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. फ्रांस की जीत हो और उसमें किलियन एमबाप्पे का रोल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंच के 'गोल मशीन' ने मोरक्को के खिलाफ मैच के 60वें मिनट में शानदार गोल दागकर अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी को फिर से सावधान कर दिया. फुटबॉल विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट की जंग रोचक हो गई है. मेसी और एमबाप्पे हर मुकाबले में जलवा दिखा रहे हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है.