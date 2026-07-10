मेसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले एमबाप्पे, मोरक्को के छुड़ाए छक्के, गोल्डन बूट की रेस में अब कौन आगे?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. फ्रांस की जीत हो और उसमें किलियन एमबाप्पे का रोल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंच के 'गोल मशीन' ने मोरक्को के खिलाफ मैच के 60वें मिनट में शानदार गोल दागकर अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी को फिर से सावधान कर दिया. फुटबॉल विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट की जंग रोचक हो गई है. मेसी और एमबाप्पे हर मुकाबले में जलवा दिखा रहे हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है.
मोरक्को के खिलाफ गोल मारते ही एमबाप्पे ने मेसी की बराबरी कर ली है. दोनों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दागे हैं. इस रेस में नॉर्वे के सुपरहीरो एर्लिंग हालैंड भी ज्यादा पीछे नहीं हैं. उन्होंने अब तक 7 गोल दागे हैं.
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
उस्मान डेंबेले (फ्रांस) - 5 गोल
26वें मिनट में पेनल्टी मिस कर गए.
60वें मिनट में गोल दाग फ्रांस को बढ़त दिलाई.
66वें मिनट में असिस्ट किया और डेंबेले ने स्कोर 2-0 कर दिया.
एमबाप्पे ने मैच में 4 मौके बनाए.
गोल करने की प्रयास में 4 शॉट मारे, जिसमें से 2 ऑन टारगेट था.
फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप में लगातार दूसरी बार मोरक्को का सपना चकनाचूर किया है. चार साल पहले कतर में ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने हुई थी, तब भी फ्रांस ने 2-0 से मुकाबला जीता था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी फ्रांस की टीम मोरक्को पर भारी पड़ी और क्वार्टर फाइनल में 2-0 से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां उनका सामना दूसरे क्वार्टर फाइनल में भिड़ने वाले स्पेन बनाम बेल्जियम के विनर से होगा.
फ्रांस कितनी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है?
2 बार- 1998 और 2018 में
वर्ल्ड कप में कितने गोल दाग चुके हैं एमबाप्पे?
20 गोल (विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने के मामले में फिलहाल मेसी सबसे आगे हैं. उन्होंने 21 गोल दागे हैं, लेकिन एमबाप्पे उनसे ज्यादा दूर नहीं हैं)