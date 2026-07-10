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मेसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले एमबाप्पे, मोरक्को के छुड़ाए छक्के, गोल्डन बूट की रेस में अब कौन आगे?

Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. मोरक्को के खिलाफ गोल मारते ही एमबाप्पे ने मेसी की बराबरी कर ली है. दोनों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दागे हैं. इस रेस में नॉर्वे के सुपरहीरो एर्लिंग हालैंड भी ज्यादा पीछे नहीं हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 04:31 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:31 AM IST
मेसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले एमबाप्पे, मोरक्को के छुड़ाए छक्के, गोल्डन बूट की रेस में अब कौन आगे?
Image Credit: AP Photo/steven senne/tony gutierrez) मेसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले एमबाप्पे, गोल्डन बूट की रेस में अब कौन आगे?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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