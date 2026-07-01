/Video: एम्बाप्पे की महानता के मुरीद हुए हेड कोच, LIVE मैच में डिडियर डेशैम्प्स ने झुकाया सिर, फिर गर्मजोशी से लगाया गले

FIFA WORLD CUP 2026: फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. इस जीत में किलियन एमबाप्पे ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि ब्रैडली बारकोला ने भी एक गोल किया. फ्रांस ने इसके साथ ही टूर्नामेंट में अपनी लगातार शानदार जीत का सिलसिला भी जारी रखा. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने लगातार पांच मैचों में कम से कम तीन-तीन गोल किए हैं.
किलियन एमबाप्पे ने इस मुकाबले में दो गोल कर फीफा वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 पहुंचा दी. इसके साथ ही वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. किलियन एमबाप्पे ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ दिया है और अब उनसे आगे केवल लियोनेल मेसी हैं, जिनके नाम 19 गोल दर्ज हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में दो बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम फ्रांस का अगला मुकाबला पैराग्वे से होगा.
स्वीडन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच के दौरान किलियन एमबाप्पे के बेहतरीन खेल से खुश होकर फ्रांस के हेड कोच डिडियर डेशैम्प्स ने कप्तान किलियन एम्बाप्पे के सम्मान में अपना सिर झुका लिया. रियल मैड्रिड के इस सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे ने शानदार खेल दिखाया. किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल करके अपनी टीम को टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पहुंचाया और हेड कोच बस इस खेल का मजा ले रहे थे.
फ्रांस के नॉकआउट-स्टेज कैंपेन के दौरान यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इससे मीम्स की बाढ़ आ गई, जिनमें किलियन एमबाप्पे को 'लेस ब्लूज' टीम का 'तानाशाह' या 'असली बॉस' दिखाया गया. फैंस ने मजाकिया अंदाज में इस पल को 27 साल के 'लॉस ब्लैंकोस' स्ट्राइकर का टीम पर दबदबे और मजबूत मौजूदगी का सबूत माना.
मैच के बाद फ्रांस के मैनेजर डिडिएर डेसचैम्प्स ने कहा, 'हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है और यह जीत हमारे लिए बेहद खास है. राउंड ऑफ 32 के बाकी मुकाबलों से साफ हो गया था कि यहां कोई भी मैच आसान नहीं होता. पहले हाफ में हम अपने मौकों का बेहतर फायदा उठा सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर टीम ने शानदार खेल दिखाया और जीत की हकदार रही.'
फ्रांस ने सातवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले टीम 1986, 1998, 2006, 2014, 2018 और 2022 में भी इस दौर तक पहुंची थी. लगातार चौथी बार राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के मामले में फ्रांस से आगे केवल ब्राजील है. अब 5 जुलाई को फिलाडेल्फिया में उसका सामना पराग्वे से होगा. फ्रांस लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.