फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की रेस ने चार चांद लगा दिए हैं. दोनों ही प्रचंड फॉर्म में हैं. दोनों ने अपने दूसरे मैच में 2-2 गोल मारे. एम्बाप्पे ने इराक के खिलाफ 2 गोल मारकर मेसी के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया. जो हासिल करने के लिए मेसी को 20 साल लगे, एम्बाप्पे ने वही उपलब्धि महज 16 मैच में हासिल कर ली है. मेसी को जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए 6 वर्ल्ड कप लगे, एम्बाप्पे ने महज तीसरे वर्ल्ड कप में मेसी के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.
एम्बाप्पे ने पहला वर्ल्ड कप 2018 में खेला था, इसके बाद 2022 में अपनी झलक से सभी को हैरान किया था. फ्रांस को फाइनल तक ले गए और खिताबी जंग में मेसी को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया था. हालांकि, खिताबी जीत से चूक गए थे. अब 2026 में भी गदर काट रहे हैं. ईराक के खिलाफ मुकाबले में दो गोल किए और फुटबॉल के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी कर ली है.
मिरोस्लाव क्लोज के नाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन मेसी ने अपने पहले मैच में 3 गोल करके इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी. अब दूसरे मैच में मेसी ने 2 गोल किए और वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने. 16 वर्ल्ड कप गोल तक पहुंचने में मेसी को 6 वर्ल्ड कप, 20 साल और 27 मैच लगे, लेकिन एम्बाप्पे ने बेहद कम मैच में ये मुकाम हासिल किया.
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मेसी के वर्ल्ड कप गोल का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है जबकि एम्बाप्पे भी उनके सबसे ज्यादा गोल के महारिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं. एम्बाप्पे अभी तक 16 मैच में 16 गोल कर चुके हैं. फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही टीमों ने अपने 2-2 मुकाबले जीते. एम्बाप्पे के दो गोल की बदौलत फ्रांस ने इराक को 3-0 से रौंदा. अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा गोल के मामले में कौन टॉप पर रहता है.