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मेसी को लगे 20 साल, 16 मैच में एम्बाप्पे ने किया ये कमाल, मेसी के महारिकॉर्ड पर लगाया 'ग्रहण'

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की रेस ने चार चांद लगा दिए हैं. दोनों ही प्रचंड फॉर्म में हैं. दोनों ने अपने दूसरे मैच में 2-2 गोल मारे. एम्बाप्पे ने इराक के खिलाफ 2 गोल मारकर मेसी के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया. जो हासिल करने के लिए मेसी को 20 साल लगे, एम्बाप्पे ने वही उपलब्धि महज 16 मैच में हासिल कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:15 AM IST
मेसी को लगे 20 साल, 16 मैच में एम्बाप्पे ने किया ये कमाल, मेसी के महारिकॉर्ड पर लगाया 'ग्रहण'
Image Credit: PIC- X

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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