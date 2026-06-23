फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की रेस ने चार चांद लगा दिए हैं. दोनों ही प्रचंड फॉर्म में हैं. दोनों ने अपने दूसरे मैच में 2-2 गोल मारे. एम्बाप्पे ने इराक के खिलाफ 2 गोल मारकर मेसी के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया. जो हासिल करने के लिए मेसी को 20 साल लगे, एम्बाप्पे ने वही उपलब्धि महज 16 मैच में हासिल कर ली है. मेसी को जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए 6 वर्ल्ड कप लगे, एम्बाप्पे ने महज तीसरे वर्ल्ड कप में मेसी के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.