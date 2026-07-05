एम्बाप्पे ने पलट दिया 96 साल का इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में बना दिया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर

FIFA WORLD CUP 2026: किलियन एम्बाप्पे ने अपने धाकड़ प्रदर्शन के दम पर फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है. राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से मात दे दी, जिसमें किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए एक शानदार गोल किया. किलियन एम्बाप्पे ने इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास को पलटते हुए एक 'प्रचंड' वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. किलियन एम्बाप्पे इस बड़े मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं.
पैराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ-16 मैच के दौरान फ्रांसीसी कप्तान किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे पहले और इकलोते फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने 3 अलग-अलग एडिशन के नॉकआउट स्टेज में तीन या उससे ज्यादा गोल किए हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं. किलियन एम्बाप्पे और लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7-7 गोल किए हैं.
किलियन एम्बाप्पे असिस्ट के मामले में लियोनल मेसी से आगे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे ने दो असिस्ट भी किए हैं, जबकि लियोनल मेसी ने कोई असिस्ट नहीं किया है. लियोनल मेसी इसी वजह से गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. किलियन एम्बाप्पे अब फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेसी की बराबरी करने से केवल एक गोल दूर हैं. किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक 19 गोल किए हैं. लियोनल मेसी 20 गोलों के साथ टॉप पर काबिज हैं.
2018: 3 गोल
2022: 5 गोल
2026: 3 गोल (अब तक)
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला 10 जुलाई को सुबह 1:30 बजे मोरक्को से होगा. यह टूर्नामेंट के सबसे यादगार मैचों में से एक होने की उम्मीद है. मोरक्को ने पहले ही दिखा दिया है कि वह दुनिया की बेहतरीन टीमों को टक्कर दे सकती है, जबकि फ्रांस के पास शायद इस प्रतियोगिता में बचा हुआ सबसे खतरनाक अटैक है. राउंड ऑफ-16 मैच के बाद एम्बाप्पे ने कहा, 'हमें पता था कि किस तरह के मैच की उम्मीद करनी है. मुझे लगता है कि हमारे लिए इस तरह का गेम खेलना और यह देखना कि हमने इसे कैसे हैंडल किया, वाकई बहुत अच्छा था. हमने दिखाया कि हम सिर्फ अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली टीम नहीं हैं. हर टीम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं. खेलने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता. अब हमें मोरक्को के खिलाफ होने वाले मैच पर फोकस करना है. हम उनका सामना करने के लिए वाकई बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे बहुत अच्छी टीम हैं.'