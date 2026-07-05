एम्बाप्पे ने पलट दिया 96 साल का इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में बना दिया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला 10 जुलाई को सुबह 1:30 बजे मोरक्को से होगा. यह टूर्नामेंट के सबसे यादगार मैचों में से एक होने की उम्मीद है. मोरक्को ने पहले ही दिखा दिया है कि वह दुनिया की बेहतरीन टीमों को टक्कर दे सकती है, जबकि फ्रांस के पास शायद इस प्रतियोगिता में बचा हुआ सबसे खतरनाक अटैक है. राउंड ऑफ-16 मैच के बाद एम्बाप्पे ने कहा, 'हमें पता था कि किस तरह के मैच की उम्मीद करनी है. मुझे लगता है कि हमारे लिए इस तरह का गेम खेलना और यह देखना कि हमने इसे कैसे हैंडल किया, वाकई बहुत अच्छा था. हमने दिखाया कि हम सिर्फ अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली टीम नहीं हैं. हर टीम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं. खेलने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता. अब हमें मोरक्को के खिलाफ होने वाले मैच पर फोकस करना है. हम उनका सामना करने के लिए वाकई बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे बहुत अच्छी टीम हैं.'