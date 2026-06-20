Lamine Yamal Lionel Messi Record: स्पेन के 18 वर्षीय सनसनी लामिन यमल ने रविवार को अटलांटा में सऊदी अरब के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप मैच में स्पेन के लिए पहला गोल किया. इसके साथ ही वह अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी और दिवंगत ब्राजीलियाई लीजेंड पेले जैसे दिग्गजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं. उनके गोल की मदद से सऊदी अरब को स्पेन ने 4-0 से रौंद दिया. यमाल के अलावा टीम के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने दो गोल दागे. सऊदी के हसन अल-तम्बक्ती ने एक आत्मघाती गोल किया.
मैच के 10वें मिनट में गोल करने वाले यमाल ने 18 साल और 343 दिन की उम्र में अपना पहला फीफा विश्व कप गोल दर्ज किया. उन्होंने मेसी के पहले वर्ल्ड कप गोल (18 साल और 357 दिन) की तुलना में 14 दिन पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. इससे वह मेसी से आगे निकल गए हैं.
यमाल फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 18 साल या उससे कम उम्र के केवल दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह कारनामा 17 साल की उम्र में पेले ने 1958 में वेल्स के खिलाफ किया था. यमाल (18 साल और 343 दिन) अब इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप और यूईएफए यूरो (UEFA Euro) दोनों प्रतियोगिताओं में कम से कम एक-एक गोल किया है.
आंकड़े बताते हैं कि यमाल का गोल करना स्पेन के लिए एक शुभ संकेत है. स्पेन उन 21 मैचों में कभी नहीं हारा है जिसमें यमाल शुरुआती एकादश (Starting XI) का हिस्सा रहे हैं. इनमें से स्पेन ने 15 मैच जीते और 6 ड्रॉ खेले हैं. इन मैचों में स्पेन ने कुल 60 गोल किए हैं, जिनमें यमाल का 16 गोलों (5 गोल और 11 असिस्ट) में सीधा योगदान रहा है.
पेले: 17 साल और 239 दिन
मैनुअल रोजास: 18 साल और 93 दिन
गावी: 18 साल और 110 दिन
इब्राहिम एम्बे: 18 साल और 142 दिन
माइकल ओवेन: 18 साल और 190 दिन
निकोले कोवाक्स: 18 साल और 197 दिन
दमित्री सिचेव: 18 साल और 231 दिन
लामिन यमल: 18 साल और 343 दिन
लियोनेल मेसी: 18 साल और 357 दिन
जूलियन ग्रीन: 19 साल और 25 दिन
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