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लामिन यमाल ने तोड़ा लियोनल मेसी का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप इतिहास में गोल करने वाले 10 सबसे युवा खिलाड़ी

स्पेन के 18 वर्षीय स्टार लामिन यमल ने सऊदी अरब के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल दाग दिया. वह मेसी और पेले जैसे दिग्गजों के खास क्लब शामिल हो गए हैं. इस मैच में स्पेन ने 4-0 के अंतर से जीत हासिल की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 01:46 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:46 AM IST
लामिन यमाल ने तोड़ा लियोनल मेसी का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप इतिहास में गोल करने वाले 10 सबसे युवा खिलाड़ी
Image Credit: लियोनल मेसी और लामिन यमाल. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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