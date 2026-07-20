/लामिन यमाल का खुल्लम-खुल्ला प्यार... वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड संग मैदान पर हुए रोमांटिक, KISS का VIDEO वायरल

रविवार को देर रात हुए फाइनल में स्पेन फुटबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को बुरी तरह से पस्त कर दिया. पूरे मैच के दौरान स्पेन की टीम कंट्रोल में दिखी. हालांकि, 105 मिनट तक अर्जेंटीना के गोल कीपर ने उन्हें गोल करने से रोककर रखा. लेकिन कब तक... एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फारेन टोरेस ने चीते की चाल दिखाई और मेसी की टीम के होश उड़ा दिए. उन्होंने इस मैच का एकमात्र गोल दागा जो विजयी गोल भी साबित हुआ. लामिन यमाल भले ही फाइनल में गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाया. मिडफील्ड में उन्होंने गेंद को कंट्रोल में रखते हुए स्पेन के लिए कई मौके बनाए.