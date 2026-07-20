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लामिन यमाल का खुल्लम-खुल्ला प्यार... वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड संग मैदान पर हुए रोमांटिक, KISS का VIDEO वायरल

लामिन यमाल वही खिलाड़ी हैं, जिन्हें 19 साल पहले लियोनेल मेसी ने एक ऐड शूट के दौरान गोद में लिया था और उन्हें टब में रखकर नहलाया भी था. समय का पहिया घूमा और अब उसी बच्चे ने फुटबॉल के मैदान पर धमाल मचाते हुए अर्जेंटीना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फाइनल में यमाल का प्रदर्शन शानदार रहा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:35 PM IST
लामिन यमाल का खुल्लम-खुल्ला प्यार... वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड संग मैदान पर हुए रोमांटिक, KISS का VIDEO वायरल
Image Credit: वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड संग मैदान पर हुए रोमांटिक, KISS का VIDEO वायरल (Screengrab/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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