/लामिन यमाल का खुल्लम-खुल्ला प्यार... वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड संग मैदान पर हुए रोमांटिक, KISS का VIDEO वायरल

स्पेन की फुटबॉल टीम अब नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. रविवार (19 जुलाई) को देर रात खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया. स्पैनिश टीम दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी है. इससे पहले उन्होंने 2010 में ट्रॉफी अपने नाम किया था. वर्ल्ड कप जीत के बाद स्पेन में जश्न का माहौल है. फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी जश्न में डूबे हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 19 साल के युवा सनसनी लामिन यमाल अपनी गर्लफ्रेंड पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं.
लामिन यमाल वही खिलाड़ी हैं, जिन्हें 19 साल पहले अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी ने एक ऐड शूट के दौरान गोद में लिया था और उन्हें टब में रखकर नहलाया भी था. समय का पहिया घूमा और अब उसी बच्चे ने फुटबॉल के मैदान पर धमाल मचाते हुए मेसी और अर्जेंटीना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फाइनल में यमाल का प्रदर्शन शानदार रहा.
लामिन यमाल सिर्फ 19 साल के हैं और उन्हें स्पेन फुटबॉल टीम का 'लकी चार्म' भी कहा जाता है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि उनके डेब्यू के बाद से अभी तक स्पेन को हार का सामना नहीं करना पड़ा है. फाइनल में अर्जेंटीना को पटखनी देकर खिताब जीतने के बाद यमाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशियां बांटी.
रेफरी की आखिरी सिटी बजते ही स्पैनिश खिलाड़ी जश्न में डूब गए. स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों का परिवार भी इस जश्न का हिस्सा बने. कैमरे का सबसे ज्यादा फोकस 19 वर्षीय लामिन यमाल पर था. अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार जीत के बाद यमाल बीच मैदान पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे नजर आए. एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर ले रहा था. तभी उनकी गर्लफ्रेंड गार्सिया सैंटोस ने यमाल को किस किया. दोनों का ये रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
स्पेन के युवा फुटबॉल स्टार लामिन यमाल की मौजूदा गर्लफ्रेंड स्पेनिश फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इनेस गार्सिया सैंटोस हैं. दोनों ने 2026 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान इनेस कई मैचों में यमाल को स्टैंड्स से चीयर करती नजर आईं. इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. यमाल के साथ रिश्ता सार्वजनिक होने के बाद गार्सिया की लोकप्रियता में काफी तेजी से इजाफा हुआ.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लामिन यमाल तो चर्चा में रहे ही, उनके 3 साल के छोटे भाई ने भी खूब महफिल लूटी. फाइनल में स्पेन की जीत के बाद भी यमाल के क्यूट भाई फोकस पर रहे. स्टार खिलाड़ी ने उनके साथ भी जश्न मनाया और खूब मस्ती की.
रविवार को देर रात हुए फाइनल में स्पेन फुटबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को बुरी तरह से पस्त कर दिया. पूरे मैच के दौरान स्पेन की टीम कंट्रोल में दिखी. हालांकि, 105 मिनट तक अर्जेंटीना के गोल कीपर ने उन्हें गोल करने से रोककर रखा. लेकिन कब तक... एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फारेन टोरेस ने चीते की चाल दिखाई और मेसी की टीम के होश उड़ा दिए. उन्होंने इस मैच का एकमात्र गोल दागा जो विजयी गोल भी साबित हुआ. लामिन यमाल भले ही फाइनल में गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाया. मिडफील्ड में उन्होंने गेंद को कंट्रोल में रखते हुए स्पेन के लिए कई मौके बनाए.