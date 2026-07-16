कहानी या करिश्मा... मेसी ने जिसे हाथों से नहलाया, वही वर्ल्ड कप छीनने आया, 19 साल का गजब इत्तेफाक

फीफा वर्ल्ड कप 2026 लियोनेल मेसी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से मात दी. अब खिताबी जंग में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जहां एक युवा खिलाड़ी मेसी एंड कंपनी के सामने दीवार बना था. वो प्लेयर जिसे मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था. हम आपको 19 साल के ऐसे इत्तेफाक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कहानी नहीं करिश्मा भी कहें तो गुरेज नहीं होगा.
हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो हैं लामिन यमाल, 19 साल पहले उन्हें मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था. आज वही लामिन यामाल 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में उनके सामने खड़ा होगा. एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें युवा मेसी एक छोटे से बच्चे को बाथटब में नहलाते दिखे. अब इस फोटो को देखकर आपके जेहन में सवाल होगा कि आखिर ये कब और कैसे क्लिक हुई. इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं.
आज से 19 साल पहले, बार्सिलोना के एक युवा खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने यूनिसेफ (UNICEF) के एक चैरिटी फोटोशूट के इवेंट में गए थे. वहां उन्होंने 6 महीने के एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया था और उसे प्लास्टिक के टब में नहलाया था. किसे पता था कि वही बच्चा बड़ा होकर एक दिन वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा. यह बात साल 2007 की है, उस समय लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे और बार्सिलोना में अपनी पहचान बना रहे थे. दूसरी तरफ, लामिन यामाल महज 6 महीने के एक अनजान बच्चे थे.
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पिछले साल जब यामाल के पिता ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की, तो उन्होंने कैप्शन लिखा, "दो लेजेंड्स की शुरुआत." आज यह तस्वीर फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन चुकी है. 13 जुलाई को ही लामिन यामाल ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया है. जब इस हफ्ते मीडिया इंटरव्यू के दौरान यामाल को मेसी के साथ वाली वह पुरानी तस्वीर दिखाई गई, तो वह मुस्कुरा दिए. उन्होंने हंसते हुए कहा, "हां, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं और मुझे लगता है कि लियो भी थोड़े बड़े हो गए हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो. मैं वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी का सामना करना पसंद करूंगा."