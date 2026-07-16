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कहानी या करिश्मा... मेसी ने जिसे हाथों से नहलाया, वही वर्ल्ड कप छीनने आया, 19 साल का गजब इत्तेफाक

फीफा वर्ल्ड कप 2026 लियोनेल मेसी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से मात दी. अब खिताबी जंग में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जहां एक युवा खिलाड़ी मेसी एंड कंपनी के सामने दीवार बना था. वो प्लेयर जिसे मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:47 AM IST
कहानी या करिश्मा... मेसी ने जिसे हाथों से नहलाया, वही वर्ल्ड कप छीनने आया, 19 साल का गजब इत्तेफाक
Image Credit: AI GraphicsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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