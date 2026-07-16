कहानी या करिश्मा... मेसी ने जिसे हाथों से नहलाया, वही वर्ल्ड कप छीनने आया, 19 साल का गजब इत्तेफाक

पिछले साल जब यामाल के पिता ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की, तो उन्होंने कैप्शन लिखा, "दो लेजेंड्स की शुरुआत." आज यह तस्वीर फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन चुकी है. 13 जुलाई को ही लामिन यामाल ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया है. जब इस हफ्ते मीडिया इंटरव्यू के दौरान यामाल को मेसी के साथ वाली वह पुरानी तस्वीर दिखाई गई, तो वह मुस्कुरा दिए. उन्होंने हंसते हुए कहा, "हां, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं और मुझे लगता है कि लियो भी थोड़े बड़े हो गए हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो. मैं वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी का सामना करना पसंद करूंगा."