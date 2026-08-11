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दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड कप में लंगूर की आवाज क्यों निकालेंगे इंसान? वजह जान हंसेंगे फिर तारीफ करेंगे

दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आयोजकों ने अनोखा इंतजाम किया है. स्टेडियम से बंदरों को दूर रखने के लिए ऐसे लोगों की मदद ली जाएगी, जो लंगूर की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं. इन लोगों को आम भाषा में ‘मंकी व्हिस्परर’ या ‘लंगूर मैन’ कहा जाता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:42 PM IST
दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड कप में लंगूर की आवाज क्यों निकालेंगे इंसान? वजह जान हंसेंगे फिर तारीफ करेंगे
Image Credit: दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड कप में लंगूर की आवाज क्यों निकालेंगे इंसान? (AI Image representing Langur)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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