/दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड कप में लंगूर की आवाज क्यों निकालेंगे इंसान? वजह जान हंसेंगे फिर तारीफ करेंगे

नई दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप (Badminton World Championships) की तैयारियों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खेल के साथ-साथ लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है. देश की राजधानी में बंदरों के आतंक से निपटने के लिए आयोजकों ने ऐसे लोगों की मदद ली है, जो लंगूर की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं. इन लोगों को आम भाषा में ‘मंकी व्हिस्परर’ या ‘लंगूर मैन’ कहा जाता है. उनका काम असली लंगूर को लाना नहीं, बल्कि उसकी आवाज निकालकर रीसस मकाक यानी आम बंदरों को इलाके से दूर रखना है.
यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में बंदरों का स्टेडियम और सार्वजनिक जगहों में घुस जाना कोई नई बात नहीं है. इस साल इंडियन ओपन के दौरान भी एक बंदर स्टेडियम की गैलरी में पहुंच गया था. ऐसी घटना अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने इस बार पहले से ही बंदरों को रोकने की रणनीति तैयार की है.
लंगूर आम रीसस मकाक से आकार में बड़े होते हैं और उनका चेहरा काला दिखाई देता है. लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मकाक लंगूरों को अपने लिए खतरा समझते हैं. जब उन्हें लंगूर की आवाज सुनाई देती है तो वे संभावित खतरे से बचने के लिए उस इलाके से हट सकते हैं. इसी व्यवहार का फायदा उठाकर इंसान लंगूर की आवाज की नकल करते हैं.
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. विशेषज्ञों के मुताबिक यह कहना सही नहीं होगा कि हर बंदर लंगूर से स्वाभाविक रूप से डरता है. जंगल में दोनों प्रजातियों के बीच हमेशा दुश्मनी नहीं होती और कई बार वे शांतिपूर्वक एक ही क्षेत्र में रह सकती हैं. इसलिए आवाज सुनकर बंदरों के पीछे हटने का कारण सिर्फ ‘लंगूर का डर’ नहीं, बल्कि आवाज से पैदा होने वाला खतरे का संकेत भी हो सकता है.
बंदरों को भगाने वाले प्रशिक्षित लोग लंगूर की खास आवाज और हूटिंग की नकल करते हैं. जब रीसस मकाक को ऐसी आवाज सुनाई देती है, तो वह उसे संभावित खतरे का संकेत समझ सकता है और वहां से हट जाता है. दिल्ली में इस तकनीक का इस्तेमाल पहले भी सरकारी दफ्तरों और बड़े आयोजनों में किया जाता रहा है. आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद बंदरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से आयोजन स्थल से दूर रखना है.
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने भी इस अनोखे पहल पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए अपने X अकाउंट पर लिखा, ''आप इस समाधान पर हंस सकते हैं, लेकिन इसकी कोशिश की तारीफ तो करनी ही होगी. भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हो, इसके लिए पर्दे के पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं. हमारे समाधान भले ही अनोखे और भारतीय हों, लेकिन हमारा अपनापन, हमारा जज्बा और हमारी मेहमाननवाजी भी वैसी ही है. बैडमिंटन की दुनिया को दिल्ली में यह सब अनुभव करते देखने का बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही मिलते हैं.''