/दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड कप में लंगूर की आवाज क्यों निकालेंगे इंसान? वजह जान हंसेंगे फिर तारीफ करेंगे

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने भी इस अनोखे पहल पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए अपने X अकाउंट पर लिखा, ''आप इस समाधान पर हंस सकते हैं, लेकिन इसकी कोशिश की तारीफ तो करनी ही होगी. भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हो, इसके लिए पर्दे के पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं. हमारे समाधान भले ही अनोखे और भारतीय हों, लेकिन हमारा अपनापन, हमारा जज्बा और हमारी मेहमाननवाजी भी वैसी ही है. बैडमिंटन की दुनिया को दिल्ली में यह सब अनुभव करते देखने का बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही मिलते हैं.''