इंग्लैंड के इस फुटबॉल स्टेडियम में दिखा 'ओसामा बिन लादेन,' आयोजको ने सुधारी गलती

नई दिल्ली: इंग्लैंड में एक फुटबॉल मैच के दौरान बुधवार को खाली स्टेडियम में अल-कायदा का पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन (Osama Bin Laden) की तस्वीर दिखी थी. दरअसल कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे की वजह से स्टेडियम में फैंस की एंट्री बंद हैं. स्टेडियम की सीट पर दर्शकों की गैरमौदूगी में आयोजकों ने कई लोगों के कट-आउट लगा दिए थे, लेकिन इस बीच लादेन की फोटो भी रख दी गई. लीड्स यूनाइटेड (Leeds United) फुटबॉल क्लब ने अपने दर्शकों को ये ऑफर दिया था कि वो अपने कट-आउट्स को स्टेडियम में लगाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें 25 ब्रिटिश पाउंड चुकाने होंगे.

एक फुटबॉल फैन ने क्लब के साथ प्रैंक करते हुए ओसामा बिन लादेन की तस्वीर भेजी और फिर आयोजकों ने भी फोटो को दर्शकों की सीट पर रख दिया. ये मैच लीड्स और फुलहैम के बीच 27 जून को एलान्ड रोड (Elland Road) स्टेडियम में खेला जाना है. कई ट्विटर यूजर्स ने क्लब की ये गलती पकड़ ली और लिखा, 'साल 2020 में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं?'

वी ऑल लब लीड्स नाम के यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा, 'शुक्रिया लीड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, मैं लादेन के बगल में बैठा हूं.'

एलियट हैकने ने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'जिसने भी लादेन को लीड्स दर्शकों के बीच रखने के लिए इंग्लिश पाउंड चुकाए हैं उनकी ये जबरदस्त कोशिश है'

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

एक अन्य यूजर ने लिखा है कि, 'मैं ये सोच रहा था कि बिन लादेन क्यों ट्रेंड कर रहा है, फिर मैंने एक कार्डबोर्ड का कटआउट देखा, मेरा कहना है कि ये अप्रिय है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सूचित किया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है'

I was just wondering why Bin Laden was trending and the next thing I see is a cardboard cut out in Leeds Stadium, I mean it's distasteful and I hope the person responsible gets told off but still I can't stop laughing pic.twitter.com/I8T5Acu1nn

— DylanNeth97 (@Dylanneth) June 24, 2020