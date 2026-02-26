जेफ गैलोवे का निधन: करोड़ों धावकों के 'मेंटर' ने दुनिया को कहा अलविदा, पीछे छोड़ गए दौड़ने का अनूठा 'तोहफा'

Jeff Galloway death news: 25 फरवरी 2026 के दिन अमेरिका से ऐसी खबर आई, जिसने हर किसी को मायूस कर दिया. खबर ये है कि मशहूर अमेरिकी ओलंपियन और धावक जेफ गैलोवे अब इस दुनिया में नहीं रहे. 25 फरवरी को उन्होंने फ्लोरिडा के पेंसाकोला स्थित एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. गैलोवे ने 1972 ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें रन-वॉक-रन पद्धति के जनक के तौर पर पहचान मिली. गैलोवे ने दशकों तक एलीट एथलीटों से लेकर आम धावकों को प्रेरित किया और रनिंग को आसान बनाने का तरीका बताया.

जेफ गैलोवे के निधन की पुष्टि उनके परिवार की तरफ से की गई है. परिवार के अनुसार, गैलोवे को हेमरेजिक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें फ्लोरिडा के पेंसाकोला स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली.

सैन डिएगो के एलीट एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कंसल्टेंट जिम वांस ने उन्हें दौड़ की दुनिया का 'पायनियर' बताया. उन्होंने कहा कि गैलोवे ने लोगों के मन से दौड़ का डर खत्म किया था. गैलोवे ये कहते थे कि 'दौड़ कोई सजा नहीं है, बल्कि यह शांति और आनंद देने वाली गतिविधि होनी चाहिए.'

2021 में हार्ट फेल्योर से उबर चुके थे गैलोवे

बढ़ती उम्र के चलते गैलोवे हार्ट संबंधी समस्याओं से परेशान रहे थे. साल 2021 में वे हार्ट फेल्योर से भी उबर चुके थे. उन्होंने अपनी जिंदगी में 230 से अधिक मैराथन पूरी की थीं. एक इंटरव्यू में कहा था कि 80 साल की उम्र के बाद भी उनका मिशन लोगों को रनिंग के बारे में जागरूक करना था. उनका मिशन यह दिखाना था कि लोग सुरक्षित तरीके से वे सभी काम कर सकते हैं, जो आमतौर पर इस उम्र में नहीं किए जाते.

1972 के म्यूनिख ओलंपिक में लिया था हिस्सा

जेफ गैलोवे ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था. वे 'अटलांटा पीचट्री रोड रेस' के पहले विजेता थे. अपने करियर में उन्होंने 'गैलोवेज बुक ऑन रनिंग' सहित कई प्रेरणादायक किताबें लिखीं.

दुनिया को बताया आखिर क्या है 'रन-वॉक-रन'?

खास बात ये है कि जेफ गैलोवे को उनके प्रसिद्ध 'रन-वॉक-रन' (Run-Walk-Run) तरीके के लिए जाना जाता है. यही वह तकनीक है, जिसने लाखों लोगों के लिए लंबी दूरी की दौड़ (जैसे मैराथन) को आसान और चोट-मुक्त बनाया. इसे 'जेफिंग' (Jeffing) के नाम से भी जाना जाता है. 'रन-वॉक-रन एक ऐसी पद्धति है, जो शरीर की ऊर्जा बचाती है, चोट का खतरा लगभग खत्म कर देती है और लंबी दूरी में तेज दौड़ने में मदद करती है.'

जेफ गैलोवे की रन-वॉक-रन पद्धति की शुरुआत 1974 में हुई थी, जब उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में रनिंग क्लास सिखानी शुरू की. यह ओलंपिक में 10,000 मीटर दौड़ में भाग लेने के दो साल बाद की बात है. क्लास के दौरान उन्होंने पाया कि ज्यादातर प्रतिभागियों ने कई सालों से दौड़ नहीं लगाई थी, इसलिए उन्होंने चलने के साथ छोटे-छोटे जॉगिंग ब्रेक जोड़े. गैलोवे का मानना था कि बीच-बीच में वॉक ब्रेक लेने से चोट का खतरा कम होता है, एनर्जी बचती है और कॉन्फिडेंस बना रहता है.

