महान खिलाड़ी ने ली आखिरी सांस, खेल जगत में मातम का माहौल, फैंस को लगा गहरा सदमा

Nov 10, 2025, 01:43 PM IST
Lenny Wilkens Passed Away : खेल जगत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. बास्केटबॉल जगत के दिग्गजों में एक लेनी विल्केन्स का 88 साल की आयु में निधन हो गया है. उन्हें खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. उनके परिवार ने रविवार को मौत की पुष्टि कर दी है. हालांकि, उन्होंने मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया. विल्केन्स के निधन ने NBA (नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन) में चार दशकों से अधिक समय तक उनके सुनहरे सफर को समाप्त कर दिया.

बास्केटबॉल में इस तरह जमाई धाक

विल्केन्स ने 1960 के दशक से लेकर आधुनिक युग तक खेल की पीढ़ियों को जोड़ा और कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी शालीनता से बास्केटबॉल को आकार दिया. वह खिलाड़ी और कोच के रूप में 1960 और 1975 के बीच नौ बार NBA ऑल-स्टार पॉइंट गार्ड रहे. विल्केन्स को पहली बार 1989 में एक खिलाड़ी के रूप में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. इसके बाद उन्होंने 1998 में एक कोच के रूप में यह सम्मान हासिल किया.

रिकॉर्ड 1332 जीत के साथ संन्यास

विल्केन्स ने सिएटल सुपरसोनिक्स को 1979 में टीम के इकलौते NBA खिताब तक पहुंचाया और तत्कालीन रिकॉर्ड 1332 जीत के साथ संन्यास लिया. यह रिकॉर्ड दशकों तक कायम रहा. वह बतौर कोच सबसे ज्यादा जीत के मामले में ग्रेग पोपोविच और डॉन नेल्सन के बाद तीसरे स्थान पर हैं. एक खिलाड़ी के रूप में 1077 नियमित सीजन खेलों में विल्केन्स ने प्रति गेम औसतन 16.5 अंक और 6.7 असिस्ट दर्ज किए. वह 1960 NBA ड्राफ्ट में सेंट लुइस हॉक्स द्वारा छठे प्लेयर के रूप में चुने गए थे. न्यूयॉर्क के मूल निवासी विल्केन्स ने जल्द ही खुद को लीग के सबसे बेहतरीन प्लेमेकर्स में से एक के रूप में स्थापित किया. 1967-68 सीज़न में वह मोस्ट वैल्यूएबल वोटिंग में विल्ट चेम्बरलेन के बाद दूसरे स्थान पर रहे.

 

इन टीमों के लिए भी खेले

विल्केन्स 1968 में विसिएटल सुपरसोनिक्स में चले गए और युवा फ्रेंचाइजी की धड़कन बन गए. अपने पहले सीजन में करियर का सर्वश्रेष्ठ 22.4  अंक प्रति गेम का औसत रखते हुए वह जल्द ही शहर के खेल इतिहास में सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बन गए. जब उन्होंने खिलाड़ी-कोच के रूप में पदभार संभाला तो उनकी भूमिका और बढ़ गई. उन्होंने 1971-72 अभियान में टीम को 47-35 के रिकॉर्ड तक पहुंचाया. क्लीवलैंड कैवेलियर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स के साथ छोटे कार्यकाल के बाद विल्केन्स संन्यास ले लिया और पूर्णकालिक रूप से कोचिंग में आ गए.

ये भी पढ़ें: Explained: क्या है आईपीएल ट्रेड? सैमसन-जडेजा स्वैप में लागू होगा ये नियम, इस तरह होता है पैसों का 'खेल'

कोचिंग में किया चमत्कार

सिएटल लौटकर उन्होंने सुपरसोनिक्स को एक पावरहाउस में बदल दिया, जिससे वे लगातार NBA फाइनल में पहुंचे. 1978 में वाशिंगटन से हारने के बाद अगले साल सोनिक्स ने बुलेट्स पर जीत हासिल की और सिएटल को पहली और एकमात्र NBA चैंपियनशिप दिलाई. विल्केन्स ने 32 सीजन के अपने कोचिंग करियर के दौरान कैवेलियर्स, अटलांटा हॉक्स, टोरंटो रैप्टर्स और न्यूयॉर्क निक्स को कोचिंग दी. वह अपने संयमित व्यवहार, रणनीतिक ताकत और टीम एकता पर जोर देने के लिए जाने जाते थे. 2021  में NBA ने उन्हें अपने 75 महानतम खिलाड़ियों और 15 महानतम कोचों में से एक के रूप में सम्मानित किया.

