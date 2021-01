Chess: 14 साल के Leon Mendonca बने भारत के 67वें ग्रैंडमास्टर

नई दिल्ली: 14 साल के लियोन मेंडोका (Leon Mendonca) भारत के 67वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं. मेंडोका कोविड के कारण मार्च से ही यूरोप में फंसे थे. उन्होंने तीन महीनों में 16 टूर्नामेंट खेले इससे उनकी इलो रेंटिंग 140 अंक तक बढ़ गई.

अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) ने इस पर गौर करते हुए उन्हें ग्रैंडमास्टर की उपाधि दी. लियोन (Leon Mendonca) इस साल ग्रैंडमास्टर बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले जी. आकाश को यह उपाधि मिली थी.

Leon Mendonca becomes India's 67th GM at the age of 14 years 9 months and 17 days! In the last 9 months of lockdown, Leon has played 16 events in Europe and has reached a live rating of 2544, also scoring his 3 GM norms!

उन्होंने अपना पहला जीएम नॉर्म अक्टूबर में रिगो शतरंज जीएम के राउंड रोबिन में हासिल किया था जबकि दूसरा नवंबर में बुडापेस्ट में. उनका अंतिम जीएम 30 दिसंबर को इटली के वर्गानी कप में मिली था.

लियोन (Leon Mendonca) ने चेसबेस डॉट इन से बात करते हुए कहा, ‘मुझे यहां तक पहुंचाने में कई लोगों का योगदान रहा है. मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं. भगवान का, माता-पिता, बहन का आर्शीवाद के लिए शुक्रिया’.

Congrats Leon for becoming the 67 th Grandmaster. An inspiration for aspiring Grandmasters. I am so proud of your commitment and focus. Just amazing how your family and yourself stayed behind in Europe during the pandemic chasing the GM title! Enjoy the achievement!

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) December 31, 2020