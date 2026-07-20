जिसे 19 साल पहले मेसी ने प्यार से नहलाया, अब उसी ने 'LIO' को दिया सबसे बड़ा घाव, वायरल हुए मजेदार Videos

FIFA WORLD CUP 2026: लियोनल मेसी ने जिस बच्चे को 19 साल पहले अपने हाथों से नहलाया था, अब उसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उन्हें गहरा जख्म दे दिया है. लामिन यमाल की स्पेनिश टीम ने फाइनल मैच में लियोनल मेसी की अर्जेंटीना टीम को 1-0 से मात देकर 16 साल बाद अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. इससे पहले स्पेन की टीम ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया था, तब लामिन यमाल स्पेनिश टीम का हिस्सा नहीं थे.
स्पेन के युवा स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान खूब चर्चा हो रही है. लामिन यमाल ने स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मैदान पर लामिन यमाल की पेस, ड्रिब्लिंग और गोल के लिए मौका बनाने की क्षमता स्पेन की सबसे बड़ी ताकत रही. स्पेनिश टीम ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है.
बता दें कि 19 साल पहले बार्सिलोना के एक युवा खिलाड़ी लियोनेल मेसी यूनिसेफ (UNICEF) के एक चैरिटी फोटोशूट के इवेंट में गए थे. लियोनेल मेसी ने 6 महीने के एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया था और उसे टब में नहलाया था. तब लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे और बार्सिलोना में अपनी पहचान बना रहे थे. दूसरी तरफ, लामिन यामाल महज 6 महीने के एक अनजान बच्चे थे. किसे पता था कि वही बच्चा (लामिन यमाल) बड़ा होकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी को गहरा जख्म दे देगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जैसे ही स्पेन ने अर्जेंटीना की टीम को हराया तो सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल हो गए. लामिन यमाल अब वीडियो में लियोनेल मेसी को नहलाते हुए नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर ये फनी वीडियोज जमकर तहलका मचा रहे हैं. लामिन यमाल ने स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले और एक गोल किया. सबसे कमाल की बात ये रही कि लामिन यमाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 30 सफल ड्रिब्ल्स की. लामिन यमाल अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में गोल नहीं कर सके, लेकिन पूरे मैच में उनका रचनात्मक और आक्रामक खेल स्पेन की खिताबी जीत में अहम रहा.