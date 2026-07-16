गुरु के सामने चेलों की फौज... जिस देश में 21 साल तक खेले लियोनल मेसी, उसी से फाइनल में होगी भिड़ंत

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Spain: किस्मत कभी-कभी ऐसी पटकथा लिखती है जो हकीकत से ज्यादा कल्पना लगती है. उन्नीस साल पहले एफसी बार्सिलोना के 20 वर्षीय उभरते सितारे लियोनेल मेसी ने यूनिसेफ के एक चैरिटी फोटोशूट में हिस्सा लिया था. उन्होंने बड़े प्यार से एक नन्हे बच्चे को गोद में लिया और उसे नहलाया था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी बाहों में खेल रहा वह बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनेगा. आज, वह बच्चा लामिन यमाल है और वह मंच है 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल.
सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर अर्जेंटीना की 2-1 की नाटकीय जीत मेसी की प्रतिभा का एक और प्रमाण थी. 39 साल की उम्र में भी अर्जेंटीना के कप्तान अपनी टीम की धड़कन बने हुए हैं. उन्होंने मैच के अंतिम क्षणों में दो शानदार असिस्ट दिए, जिसने उनके देश को हार की कगार से वापस खींच लिया. लेकिन जैसे ही इस जीत का जश्न थमा, उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई. ऐसी चुनौती जो बेहद व्यक्तिगत महसूस होती है. अर्जेंटीना का सामना सिर्फ स्पेन से नहीं है, बल्कि वे उस सांस्कृतिक विरासत का सामना करेंगे जिसे मेसी ने बार्सिलोना के साथ अपने 21 वर्षों के दौरान बनाने में मदद की थी.
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इस फाइनल की विडंबना इसकी जड़ों में छिपी है. स्पेनिश टीम बार्सिलोना की प्रसिद्ध अकादमी, 'ला मासिया' की प्रतिभा का जीता-जागता सबूत है. पेड्री, गावी, पाउ कुबार्सी, दानी ओल्मो और निश्चित रूप से लामिन यमाल जैसे सितारे उसी माहौल में पले-बढ़े हैं जिसने मेसी को आकार दिया था. इन युवा स्पेनिश खिलाड़ियों के लिए मेसी केवल एक दिग्गज प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि वह उनके परम "गुरु" हैं.
साल 2000 में बार्सिलोना आने के बाद मेसी ने दो दशकों से अधिक समय तक क्लब के साथ समय बिताया. स्पेन की वर्तमान पीढ़ी उस खिलाड़ी को अपना आदर्श मानकर बड़ी हुई है जिसने बार्सिलोना की जर्सी में फुटबॉल को फिर से परिभाषित किया. वे उनकी हर चाल को समझते हैं, उनके विजन का सम्मान करते हैं और उन्होंने अपने शुरुआती साल उसी कला को सीखने में बिताए हैं जिसे मेसी ने निखारा था. जब वे रविवार को मैदान पर उतरेंगे, तो उनका सामना उस शख्स से होगा जिसके पोस्टर उनके कमरों की दीवारों की शोभा बढ़ाते थे.
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लामिन यमाल ने अपनी निडर ड्रिब्लिंग और धैर्य से दुनिया को चकित कर दिया है. स्पेन के नए युग की रचनात्मक शक्ति बन गए हैं. 2024 में मेसी की बाहों में उनकी बचपन की तस्वीरें वायरल होने के बाद से उनका उत्थान किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है. अब वे फुटबॉल की अमरता की दहलीज पर खड़े हैं और उस व्यक्ति को गद्दी से उतारकर एक नए युग की शुरुआत करने की उम्मीद कर रहे हैं जिसने कभी उन्हें एक शिशु के रूप में संभाला था.
मेसी के लिए यह फाइनल लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतकर अपनी विरासत को पुख्ता करने का मौका है. एक ऐसी उपलब्धि जो सर्वकालिक महान खिलाड़ी (GOAT) के रूप में उनके दर्जे पर होने वाली किसी भी बहस को हमेशा के लिए शांत कर देगी. वहीं स्पेनिश युवाओं के लिए यह साबित करने का मौका है कि शिष्य आखिरकार अपने गुरु से आगे निकल गया है.