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गुरु के सामने चेलों की फौज... जिस देश में 21 साल तक खेले लियोनल मेसी, उसी से फाइनल में होगी भिड़ंत

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Spain: 19 साल पहले लियोनेल मेसी ने जिस बच्चे को गोद में लेकर नहलाया था, अब वही लामिन यमल 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में उनके सामने खड़ा है. स्पेन की टीम में एक नहीं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेसी को अपना आदर्श मानते हैं. ऐसे में फाइनल मैच गुरु और चेलों की भिड़ंत होगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:48 PM IST
गुरु के सामने चेलों की फौज... जिस देश में 21 साल तक खेले लियोनल मेसी, उसी से फाइनल में होगी भिड़ंत
Image Credit: लियोनल मेसी और लामिन यमाल. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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