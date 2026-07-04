FIFA 2026: Lionel Messi ने रच दिया इतिहास, दिग्गज डिएगो माराडोना का महारिकॉर्ड टूटा

FIFA 2026: फीफा विश्व कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन कर रहे अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया है. राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में उन्होंने न सिर्फ इस सीजन का 7वां गोल किया, बल्कि दिग्गज डिएगो माराडोना का एक महारिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. केप वर्डे के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में उन्होंने एक असिस्ट भी दिया, जिसके दम पर मेसी अब वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा (9) असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने माराडोना के 8 असिस्ट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाने वाले मेसी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. वे लगातार 8 वर्ल्ड कप मैचों में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 29वें मिनट में मेसी द्वारा किए गए गोल ने न केवल उन्हें टूर्नामेंट का शीर्ष स्कोरर (7 गोल) बना दिया, बल्कि यह उनके करियर का 20वां वर्ल्ड कप गोल भी था.
अगर मैच की बात करें तो पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंची केप वर्डे ने अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी. पहले हाफ में मेसी ने 29वें मिनट में लिसेंड्रो मार्टिनेज के लंबे पास को शानदार तरीके से कंट्रोल किया और टॉप कॉर्नर में गोल दागकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई. केप वर्डे ने हार नहीं मानी और दूसरे हाफ में रयान मेंडेस की मदद से डेरोय डुआर्टे ने गोल दागकर स्कोर 1-1 करके बराबरी कर ली. मैच अतिरिक्त समय में गया.
लिसेंड्रो मार्टिनेज ने कॉर्नर से गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से आगे किया, लेकिन केप वर्डे के सिडनी लोपेज कैब्राल ने शानदार गोल कर फिर से स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में मेसी के कॉर्नर पर क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर लगाया, जो डिनी बोर्गेस से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया. अंत में गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज के एक महत्वपूर्ण बचाव ने अर्जेंटीना की 3-2 से जीत सुनिश्चित की.
अर्जेंटीना ने इस जीत के साथ ही प्री-क्वार्टर फाइनल (Round of 16) में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां उसका सामना मिस्र से होगा. केप वर्डे भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया हो, लेकिन उनके पहले वर्ल्ड कप अभियान को फुटबॉल फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. मेसी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या 39 साल का यह खिलाड़ी 2022 के बाद एक बार फिर गोल्डन बूट अपने नाम कर पाएगा?