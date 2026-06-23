Most FIFA World Cup Goal Record: महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. वह टूर्नामेंट में सर्वकालिक टॉप गोल स्कोरर बन गए हैं. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ ग्रुप J में अर्जेंटीना के दूसरे मैच में कमाल कर दिखाया. मेसी ने टेक्सास के डलास स्टेडियम में दो गोलों से तहलका मचा दिया. उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना 17वां और 18वां गोल किया. वह 17वें गोल के साथ ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए.
सोमवार को खेले गए मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है. मैच के नौवें मिनट में मेसी के पास रिकॉर्ड तोड़ने का सबसे बेहतरीन मौका आया था, जब अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी. हालांकि, अर्जेंटीना के इस जादूगर ने शॉट को गोल पोस्ट के दाईं ओर मार दिया और गेंद बाहर निकल गई. इस चूक के बावजूद मेसी ने हार नहीं मानी और मैच में अपना प्रभाव बनाए रखा.
मैच के 38वें मिनट में आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आया जब मेसी ने अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई. थियागो अल्माडा ने फकुंडो मदीना के पास को चालाकी से अपने पैरों के बीच से जाने दिया, जिसके बाद मेसी ने अपने सिग्नेचर बाएं पैर के शॉट से गेंद को नेट में डाल दिया. इस गोल के साथ ही वह मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए.
Lionel Messi extends his record: 18 @FIFAWorldCup goals! https://t.co/72Jb5SXlUQ pic.twitter.com/IAPTGfo056
— FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026
मेसी ने लगातार छठे वर्ल्ड कप मैच में गोल किया है. इस प्रदर्शन के साथ मेसी वर्ल्ड कप इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लगातार छह मैचों में गोल किए हैं. उनसे पहले यह कारनामा केवल 1958 में फ्रांस के जस्ट फोंटेन और 1970 में ब्राजील के जायरजिन्हो ने किया था. मेसी का यह स्कोरिंग सिलसिला 2022 वर्ल्ड कप से शुरू होकर अब 2026 के टूर्नामेंट तक जारी है.
मौजूदा समय में फ्रांस के युवा स्टार किलियन एम्बाप्पे भी मेसी के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. एम्बाप्पे ने इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में फ्रांस के लिए दो गोल किए थे, जिससे उनके कुल वर्ल्ड कप गोलों की संख्या 14 हो गई है. हालांकि, मेसी फिलहाल 18 गोलों के साथ शीर्ष पर मजबूती से बने हुए हैं.
18 - लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
16 - मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी)
15 - रोनाल्डो (ब्राजील)
14 - किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)
14 - गर्ड मुलर (जर्मनी)
13 - जस्ट फोंटेन (फ्रांस)
12 - पेले (ब्राजील)