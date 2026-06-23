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मेसी का ऐतिहासिक धमाका: पेनल्टी मिस करने के बाद बने वर्ल्ड कप के 'सुल्तान', मिरोस्लाव क्लोज का साम्राज्य खत्म

Most FIFA World Cup Goal Record: लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-0 की जीत में दो ऐतिहासिक गोल दागकर मिरोस्लाव क्लोज का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अर्जेंटीना ने नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 01:59 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:14 AM IST
मेसी का ऐतिहासिक धमाका: पेनल्टी मिस करने के बाद बने वर्ल्ड कप के 'सुल्तान', मिरोस्लाव क्लोज का साम्राज्य खत्म
Image Credit: लियोनल मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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