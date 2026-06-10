FIFA: सिर्फ 4 गोल और वर्ल्ड कप में 96 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे मेसी, इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम

Lionel Messi Record: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचने के करीब खड़े हैं. लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे और उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा. लियोनल मेसी अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 गोल दागते हैं, तो वह फुटबॉल के इस महाकुंभ के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे. लियोनल मेसी ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास में कुल 13 गोल किए हैं.
लियोनल मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच फीफा वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं. कतर में खेला गया पिछला फीफा वर्ल्ड कप 2022 लियोनल मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोस फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. मिरोस्लाव क्लोस ने 2002 से लेकर 2014 के बीच में चार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए.
मिरोस्लाव क्लोस ने 2002 और 2006 में 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे. लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बनने के वर्ल्ड रिकॉर्ड से केवल 4 गोल ही दूर हैं. ऐसे में लियोनल मेसी के 17 गोल हो जाएंगे और वह मिरोस्लाव क्लोस के फीफा वर्ल्ड कप में अब तक किए गए कुल 16 गोल का वर्ल्ड कप तोड़ देंगे.
मेसी का फीफा वर्ल्ड कप का सफर 2006 में शुरू हुआ और अब तक वह सबसे ज्यादा 26 मैच खेल चुके हैं. मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 13 गोल कर चुके हैं. रोसारियो में 1987 में एक फुटबॉल प्रेमी परिवार में जन्मे मेसी ने पहली बार घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ जब फुटबॉल खेला तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होगा.