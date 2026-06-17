अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी बुधवार को केन्सास में अल्जीरिया के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में उतरते ही 'प्रचंड रिकॉर्ड' बना दिया है. लियोनल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं. लियोनल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में 200 मैचों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं. लियोनल मेसी से पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (228) और कुवैत के बदर अल-मुतावा (202) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
लियोनल मेसी ने 2005 में 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. लियोनल मेसी ने इससे पहले 199 मैचों में 117 गोल किए हैं. 38 साल के लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना के साथ तीन बड़े खिताब जीते हैं, 2022 में FIFA वर्ल्ड कप और 2021 व 2024 में कोपा अमेरिका. लियोनल मेसी अल्जीरिया के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप ग्रुप J के अपने पहले मैच में अर्जेंटीना के लिए 200वीं बार मैदान पर उतरे हैं, जो उनके शानदार करियर का एक और यादगार पल है. 39 साल के अर्जेंटीना के कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले अर्जेंटीनाई खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे फुटबॉल के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में उनकी जगह और पक्की हो गई है.
1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल) - 228 मैच
2. बदर अल-मुतावा (कुवैत) - 202 मैच
3. लियोनल मेस्सी (अर्जेंटीना) - 200 मैच