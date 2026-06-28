मेसी ने बदल दिया फुटबॉल का इतिहास, ये कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, 4 साल से चल रहा सिलसिला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हर तरफ लियोनेल मेसी का शोर है. हर मुकाबले में मेसी कुछ न कुछ रिकॉर्ड गढ़ ही देते हैं. अर्जेंटीना ने अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में जॉर्डन को रौंदा. इस मुकाबले में मेसी कुछ ही देर के लिए आए और धमाल मचा दिया. उन्होंने इस मैच में नया इतिहास रचा है. अर्जेंटीना ने 3-1 से एकतरफा जीत दर्ज की, जिसमें एक गोल लियोनेल मेसी ने किया. बात ओवरऑल वर्ल्ड कप गोल की हो या फिर इस वर्ल्ड कप की, मेसी का नाम टॉप पर है.