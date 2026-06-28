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मेसी ने बदल दिया फुटबॉल का इतिहास, ये कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, 4 साल से चल रहा सिलसिला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हर तरफ लियोनेल मेसी का शोर है. हर मुकाबले में मेसी कुछ न कुछ रिकॉर्ड गढ़ ही देते हैं. अर्जेंटीना ने अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में जॉर्डन को रौंदा. इस मुकाबले में मेसी कुछ ही देर के लिए आए और धमाल मचा दिया. उन्होंने इस मैच में नया इतिहास रचा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:08 PM IST
मेसी ने बदल दिया फुटबॉल का इतिहास, ये कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, 4 साल से चल रहा सिलसिला
Image Credit: APSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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