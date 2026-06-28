मेसी ने बदल दिया फुटबॉल का इतिहास, ये कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, 4 साल से चल रहा सिलसिला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हर तरफ लियोनेल मेसी का शोर है. हर मुकाबले में मेसी कुछ न कुछ रिकॉर्ड गढ़ ही देते हैं. अर्जेंटीना ने अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में जॉर्डन को रौंदा. इस मुकाबले में मेसी कुछ ही देर के लिए आए और धमाल मचा दिया. उन्होंने इस मैच में नया इतिहास रचा है. अर्जेंटीना ने 3-1 से एकतरफा जीत दर्ज की, जिसमें एक गोल लियोनेल मेसी ने किया. बात ओवरऑल वर्ल्ड कप गोल की हो या फिर इस वर्ल्ड कप की, मेसी का नाम टॉप पर है.
लियोनेल मेसी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 19वां गोल दागा और अपने महारिकॉर्ड को मजबूत कर लिया है. वहीं, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना छठा गोल किया और गोल्डन बूट की तरफ तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं. इसी के साथ मेसी ने फुटबॉल के इतिहास को ही बदलकर रख दिया. वह इकलौते ऐसे फुटबॉलर बने जिन्होंने सात वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
साल 2022 से लगातार सिलसिला जारी है, मेसी जिस भी मैच में उतरते हैं गोल करके ही जाते हैं. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक जमाई. दूसरे मैच में दो गोल दागे और अब जॉर्डन के खिलाफ भी एक गोल कर दिया. 39 साल के मेसी अब नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.
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मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप J में अपने सभी मैच जीतकर नौ अंक हासिल किए. उन्होंने फ्रांस और सह-मेजबान मैक्सिको की बराबरी कर ली है. इससे पहले अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 और ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया था. खास बात यह है कि इन सभी मैचों में मेसी ने गोल दागे हैं. अब अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में 67वें नंबर की केप वर्डे के खिलाफ 3 जुलाई को मियामी में उतरेगी.