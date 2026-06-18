FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना के कप्तान और महान फुटबॉलर लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत की है. उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ पहले मैच में हैट्रिक गोल से सनसनी मचा दी. गोल करने के बाद मेसी को रोते हुए देखा गया. इसने पूरी दुनिया में बैठे उनके प्रशंसकों को भी भावुक कर दिया. मेसी ने मैच के बाद बताया कि वह फुटबॉल के कारणों से नहीं बल्कि निजी कारणों से भावुक हुए थे.
अब पता चला है कि मेसी के पिता जॉर्ज मेसी अस्पताल में भर्ती थे. मेसी परिवार ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि जॉर्ज मेस वर्तमान में चिकित्सा देखरेख में हैं और अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार कर रहे हैं. बयान में बताया गया कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. मेसी मैच में इसी कारण से भावुक हुए थे. उनके पिता स्टेडियम में नहीं थे.
परिवार ने इस निजी पारिवारिक मामले पर चर्चा के दौरान कुछ लोगों द्वारा दिखाई गई 'संवेदनशीलता, सम्मान और शालीनता की कमी' पर गहरा असंतोष जताया है. उन्होंने मीडिया और जनता से इस मामले में किसी भी प्रकार की अटकलों से बचने का सख्त आग्रह किया है. अपने संदेश में परिवार ने जिम्मेदारी और मानवता की अपील करते हुए कहा, ''हम जिम्मेदारी, सावधानी और मानवता की मांग करते हैं. किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य और उनके प्रियजनों की मन की शांति अटकलों या गैर-जिम्मेदाराना मीडिया ध्यान का विषय नहीं होनी चाहिए.''
परिवार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल जॉर्ज के सबसे करीबी रिश्तेदारों के पास ही उनकी स्थिति के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि आधिकारिक चैनलों या परिवार की ओर से न आने वाली किसी भी जानकारी को वैध या सच्चा न माना जाए. यह आधिकारिक बयान मेसी द्वारा अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना की 3-0 की जीत में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने के कुछ घंटों बाद आया है.
38 साल की उम्र में मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने के मामले में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मैच के दौरान वे काफी भावुक दिखे और पहले गोल के बाद उन्हें रोते हुए देखा गया.
मेसी ने बाद में स्वीकार किया कि उनके आंसू फुटबॉल से संबंधित नहीं थे. उन्होंने खुलासा किया कि वह पिछले कुछ दिनों से कठिन दौर से गुजर रहे थे, जिसका सीधा संबंध उनके पिता की सेहत से था. मेसी ने कहा, ''मैं अपने साथियों और पूरी टीम का आभारी हूं क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मुझे इस मुश्किल समय से निकलने की ताकत दी.'' परिवार ने अंत में दोहराया कि जॉर्ज मेस्सी की स्थिति से संबंधित कोई भी प्रासंगिक जानकारी केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही साझा की जाएगी और तब तक उनकी गोपनीयता का सम्मान किया जाए.
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