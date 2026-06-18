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वर्ल्ड कप में हैट्रिक ठोकने के बाद क्यों रो रहे थे लियोनल मेसी? दिल में छुपा था अपनों को खोने का डर, सामने आई सच्चाई

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी की सेहत को लेकर परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर प्राइवेसी की मांग की है. वहीं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाले मेसी मैदान पर भावुक नजर आए.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 12:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:57 AM IST
वर्ल्ड कप में हैट्रिक ठोकने के बाद क्यों रो रहे थे लियोनल मेसी? दिल में छुपा था अपनों को खोने का डर, सामने आई सच्चाई
Image Credit: लियोनल मेसी और उनके पिता जॉर्ज मेसी. Picture Credit: AP/Jorge Messi Instagram

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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