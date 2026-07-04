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केप वर्दे के जिस गोलकीपर ने अर्जेंटीना की सांसें रोक दी, उसके साथ मेसी ने मैच के बाद ये क्या कर दिया?

Argentina vs Cabo Verde: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली. हालांकि स्कोरलाइन भले अर्जेंटीना के पक्ष में रही, लेकिन अर्जेंटीना की जीत से ज्यादा चर्चे केप वर्डे की हार की हो रही है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST
केप वर्दे के जिस गोलकीपर ने अर्जेंटीना की सांसें रोक दी, उसके साथ मेसी ने मैच के बाद ये क्या कर दिया?
Image Credit: (PHOTO: AP) मेसी ने बना दिया वोजिन्हा का दिनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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