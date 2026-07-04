केप वर्दे के जिस गोलकीपर ने अर्जेंटीना की सांसें रोक दी, उसके साथ मेसी ने मैच के बाद ये क्या कर दिया?

Argentina vs Cabo Verde: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली. हालांकि स्कोरलाइन भले अर्जेंटीना के पक्ष में रही, लेकिन अर्जेंटीना की जीत से ज्यादा चर्चे केप वर्डे की हार की हो रही है. इस मुकाबले के सबसे बड़े नायक केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा (Vozinha) रहे. लगभग हर बड़े अटैक के सामने दीवार बनकर खड़े रहने वाले वोजिन्हा ने साबित कर दिया कि छोटे देश भी बड़े सपने देख सकते हैं.
मैच खत्म होने के बाद सबसे भावुक पल तब आया जब वोजिन्हा ने अपने हीरो लियोनेल मेसी से जर्सी बदली. वोजिन्हा ने बताया कि वह खुद मेसी के पास गए थे. लियोनेल मेसी ने उनसे कहा, "आपकी टीम पर आपके लोगों को गर्व होना चाहिए. आपने शानदार खेला." वोजिन्हा ने कहा कि यह पल उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण बन गया और अपने आदर्श से ऐसी बातें सुनना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था.
करीब साढ़े पांच लाख की आबादी वाला केप वर्डे इस विश्व कप की सबसे प्रेरणादायक टीम बनकर उभरा. ग्रुप चरण में उसने स्पेन जैसी दिग्गज टीम को गोलरहित ड्रॉ पर रोका और बिना कोई मैच हारे नॉकआउट तक पहुंचकर इतिहास रच दिया. पूरे टूर्नामेंट में वोजिन्हा ने अपनी शानदार गोलकीपिंग से दुनिया का ध्यान खींचा और टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए.
केप वर्डे भले टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि फुटबॉल केवल बड़े देशों का खेल नहीं है. सीमित संसाधनों के बावजूद इस टीम ने विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया. यही कारण है कि हार के बाद भी दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसक केप वर्डे और खासकर वोजिन्हा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
|क्रमांक
|मुकाबला
|परिणाम
|1
|कनाडा vs दक्षिण अफ्रीका
|कनाडा 1-0 दक्षिण अफ्रीका
|2
|ब्राज़ील vs जापान
|ब्राज़ील 2-1 जापान
|3
|पैराग्वे vs जर्मनी
|1-1 (पेनल्टी: पैराग्वे 4-3)
|4
|मोरक्को vs नीदरलैंड्स
|1-1 (पेनल्टी: मोरक्को 3-2)
|5
|नॉर्वे vs आइवरी कोस्ट
|नॉर्वे 2-1 आइवरी कोस्ट
|6
|फ्रांस vs स्वीडन
|फ्रांस 3-0 स्वीडन
|7
|मेक्सिको vs इक्वाडोर
|मेक्सिको 2-0 इक्वाडोर
|8
|इंग्लैंड vs डीआर कांगो
|इंग्लैंड 2-1 डीआर कांगो
|9
|बेल्जियम vs सेनेगल
|बेल्जियम 3-2 सेनेगल
|10
|अमेरिका vs बोस्निया और हर्जेगोविना
|अमेरिका 2-0 बोस्निया और हर्जेगोविना
|11
|स्पेन vs ऑस्ट्रिया
|स्पेन 3-0 ऑस्ट्रिया
|12
|पुर्तगाल vs क्रोएशिया
|पुर्तगाल 2-1 क्रोएशिया
|13
|स्विट्जरलैंड vs अल्जीरिया
|स्विट्जरलैंड 2-0 अल्जीरिया
|14
|मिस्र vs ऑस्ट्रेलिया
|1-1 (पेनल्टी: मिस्र 4-2)
|15
|अर्जेंटीना vs केप वर्डे
|अर्जेंटीना 3-2 केप वर्डे (अतिरिक्त समय)
|16
|कोलंबिया vs घाना
|कोलंबिया 1-0 घाना