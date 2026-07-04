केप वर्दे के जिस गोलकीपर ने अर्जेंटीना की सांसें रोक दी, उसके साथ मेसी ने मैच के बाद ये क्या कर दिया?

Argentina vs Cabo Verde: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली. हालांकि स्कोरलाइन भले अर्जेंटीना के पक्ष में रही, लेकिन अर्जेंटीना की जीत से ज्यादा चर्चे केप वर्डे की हार की हो रही है. इस मुकाबले के सबसे बड़े नायक केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा (Vozinha) रहे. लगभग हर बड़े अटैक के सामने दीवार बनकर खड़े रहने वाले वोजिन्हा ने साबित कर दिया कि छोटे देश भी बड़े सपने देख सकते हैं.