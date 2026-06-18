वक्त बदला और जिदान रियल मैड्रिड के कोच बन गए. मैदान पर मेसी और जिदान की रणनीतियों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए. लेकिन 17 जून 2026 खास था जब कैनसस सिटी में एक नया इतिहास रचा गया. अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच था. अल्जीरिया के गोलकीपर जिदान के बेटे लुका जिदान थे और पिता स्टैंड में बैठकर मैच देख रहे थे. 38 साल के मेसी ने लुका के खिलाफ तीन बेहतरीन गोल दागकर अपनी पहली विश्व कप हैट्रिक पूरी की. यह फुटबॉल इतिहास का एक ऐसा अनोखा पल बन गया है, जहां एक ही खिलाड़ी ने पिता और पुत्र दोनों की पीढ़ियों को चुनौती दी. मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.