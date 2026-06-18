फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी की हैट्रिक की बात हर कोई कर रहा है. वह अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पहली बार वर्ल्ड कप में हैट्रिक जमाई. इस हैट्रिक में एक खास 'जनरेशन चैलेंज' का सफर भी छिपा है, जिसपर शायद ही किसी का ध्यान गया हो जो इस हैट्रिक को और भी खास बना देता है. वो साल 2005 था जब फुटबॉल की दुनिया में एक नाम जिनेदिन जिदान की गूंज थी. ये वो नाम है जिसके 20 साल पुराने वर्ल्ड कप फाइनल के 'हेडर' के चर्चे आज भी होते हैं. वही, हेडर जिसके चलते जिनेदिन जेदान को रेड कार्ड मिला था, इसके बाद भी 'गोल्डन बॉल' जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था.
फुटबॉल के मैदान पर इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण फीफा वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिल गया है. यहां कहानी सिर्फ गोल या मेसी की हैट्रिक की नहीं है बल्कि विरासत और फुटबॉल की अमरता की है. दिग्गज लियोनेल मेसी के एक लंबे इंटरनेशनल फुटबॉल का सफर कितना खास है और लंबा है ये उसका भी उदाहरण है. कभी वह फ्रांस के दिग्गज जिनेदिन जिदान के खिलाफ एक युवा के तौर पर थे और अब वर्ल्ड कप 2026 में जिदान के बेटे लुका जिदान के खिलाफ एक्शन में दिखे.
जेदान और मेसी का क्लैश एक ही बार देखने को मिला जब 2005 में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. मेसी महज 18 साल के थे और जिदान रियल मैड्रिड के सबसे बड़े स्टार थे. उस मैच में बार्सिलोना ने 3-0 से जीत दर्ज की थी और मेसी ने एक कमाल का असिस्ट भी किया था. जिदान ने उसी दिन इस युवा खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचान लिया था.
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वक्त बदला और जिदान रियल मैड्रिड के कोच बन गए. मैदान पर मेसी और जिदान की रणनीतियों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए. लेकिन 17 जून 2026 खास था जब कैनसस सिटी में एक नया इतिहास रचा गया. अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच था. अल्जीरिया के गोलकीपर जिदान के बेटे लुका जिदान थे और पिता स्टैंड में बैठकर मैच देख रहे थे. 38 साल के मेसी ने लुका के खिलाफ तीन बेहतरीन गोल दागकर अपनी पहली विश्व कप हैट्रिक पूरी की. यह फुटबॉल इतिहास का एक ऐसा अनोखा पल बन गया है, जहां एक ही खिलाड़ी ने पिता और पुत्र दोनों की पीढ़ियों को चुनौती दी. मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.