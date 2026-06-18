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मेसी का 'जनरेशन चैलेंज'... 20 साल पहले पिता को दी थी टक्कर, अब बेटे के खिलाफ हैट्रिक जड़ यादगार बनाया सफर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी की हैट्रिक की बात हर कोई कर रहा है. वह अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पहली बार वर्ल्ड कप में हैट्रिक जमाई. इस हैट्रिक में एक खास 'जनरेशन चैलेंज' का सफर भी छिपा है, जिसपर शायद ही किसी का ध्यान गया हो जो इस हैट्रिक को और भी खास बना देता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:55 AM IST
मेसी का 'जनरेशन चैलेंज'... 20 साल पहले पिता को दी थी टक्कर, अब बेटे के खिलाफ हैट्रिक जड़ यादगार बनाया सफर
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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