Lionel Messi: स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने ऐसा क्या किया? टूट गए मेसी, फूट-फूटकर लगे रोने

Lionel Messi: 'फुटबॉल के जादूगर' कहे जाने वाले लियोनेल मेसी का दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से पटखनी देकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमा लिया. डिफेंडिंग चैंपियन अपने ट्रॉफी को डिफेंड करने में नाकाम रही. न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दर्दनाक हार के बाद मेसी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके.
हार के बावजूद स्टेडियम में मौजूद अर्जेंटीना के तमाम फैंस ने मेसी और टीम का हौसला बढ़ाते हुए साथ में मिलकर गाना गाया, जिसे सुनकर मेसी और भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. इस पल को देखकर पूरा फुटबॉल जगत इमोशनल हो गया होगा.
ऐसी कयास लगाई जा रही है कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप था. स्टार खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ विदाई लेना चाहते थे, लेकिन स्पेन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया. मैच के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने मुकाबला का एकमात्र गोल दागा जो विजयी गोल साबित हुआ. इस गोल ने मेसी को वो गहरा जख्म दिया है, जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे. फाइनल में मेसी कुछ कमाल नहीं दिखा सके और एक भी शॉट टारगेट पर नहीं हिट कर सके.
खराब प्रदर्शन के बावजूद स्टेडियम में मौजूद मेसी के हजारों फैंस ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं और गाना भी गाया. हार के बावजूद फैंस का ये प्यार देखकर मेसी भावुक हो गए और बीच मैदान पर खड़े होकर रोने लगे.
मेसी का वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने का ख्वाब भी अधूरा रह गया. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत ही हैट्रिक से की थी और लगातार गोल्डन बूट की रेस में आगे चल रहे थे. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने इस वर्ल्ड कप में अपना 10वां गोल दागा. फाइनल में मेसी एक भी गोल नहीं दाग सके और उनका सफर 8 गोल के साथ ही खत्म हो गया. 27 साल के एम्बाप्पे लगातार दूसरी बार विश्व कप में गोल्डन बूट के विजेता बने.
स्पेन को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में 26 साल के खिलाड़ी फेरान टोरेस का अहम किरदार रहा. एक्स्ट्रा टाइम (106वें मिनट) में उन्होंने शानदार गोल दागकर स्पेन को बढ़त दिलाई. स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया. 2010 में स्पेन की टीम पहली बार चैंपियन बनी थी और अब 16 साल बाद उन्होंने दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया है.