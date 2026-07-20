Lionel Messi: स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने ऐसा क्या किया? टूट गए मेसी, फूट-फूटकर लगे रोने

मेसी का वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने का ख्वाब भी अधूरा रह गया. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत ही हैट्रिक से की थी और लगातार गोल्डन बूट की रेस में आगे चल रहे थे. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने इस वर्ल्ड कप में अपना 10वां गोल दागा. फाइनल में मेसी एक भी गोल नहीं दाग सके और उनका सफर 8 गोल के साथ ही खत्म हो गया. 27 साल के एम्बाप्पे लगातार दूसरी बार विश्व कप में गोल्डन बूट के विजेता बने.