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Lionel Messi: स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने ऐसा क्या किया? टूट गए मेसी, फूट-फूटकर लगे रोने

लियोनेल मेसी का दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से पटखनी देकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमा लिया. दर्दनाक हार के बाद मेसी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके और बीच मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे. मेसी का गोल्डन बूट जीतने का ख्वाब भी अधूरा रह गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:04 AM IST
Lionel Messi: स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने ऐसा क्या किया? टूट गए मेसी, फूट-फूटकर लगे रोने
Image Credit: हार के बाद अर्जेंटीना के फैंस ने ऐसा क्या किया? टूट गए मेसी, फूट-फूटकर लगे रोने (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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