FIFA World Cup पर मंडराया संकट! 17 दिन पहले लियोनल मेसी चोटिल, क्या खेल पाएंगे आखिरी वर्ल्ड कप?

FIFA World Cup 2026 Lionel Messi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले लियोनेल मेसी की हैमस्ट्रिंग चोट ने अर्जेंटीना की चिंता बढ़ा दी है. इंटर मियामी के कोच गुइलेर्मो होयोस ने इसे 'थकान' बताया है, लेकिन वर्ल्ड कप तैयारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.
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FIFA World Cup 2026 Lionel Messi: महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फुटबॉल प्रशंसकों के बीच नई चिंता पैदा कर दी है. रविवार (24 मई) को फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ इंटर मियामी के एक रोमांचक मुकाबले के दौरान मेसी लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए. यह घटना फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से 17 दिन पहले हुई है. इसने पूरी दुनिया में फैले उनके प्रशंसकों को परेशान कर दिया है.
मेसी 73वें मिनट में बाहर निकले. उन्हें अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग को पकड़े हुए देखा गया. इससे प्रशंसकों और कोचिंग स्टाफ की धड़कनें बढ़ गईं. हालांकि इंटर मियामी के अधिकारियों ने इसे गंभीर चोट के बजाय एहतियाती थकान बताया है, लेकिन अर्जेंटीना के खिताब बचाव अभियान को देखते हुए मेसी की फिटनेस अब जांच के घेरे में है.
इस तरह की चोट मेसी के अपने ऐतिहासिक छठे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह फिट होने की संभावनाओं को कम कर सकती है. इस दिग्गज खिलाड़ी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे 2026 के महाकुंभ में तभी हिस्सा लेंगे जब वे पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे और टीम में बड़ा योगदान देने में सक्षम होंगे. वे केवल किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.
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इस शारीरिक समस्या ने अर्जेंटीना के मेडिकल स्टाफ पर भारी दबाव डाल दिया है. बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए इंटर मियामी के अंतरिम कोच गुइलेर्मो होयोस ने सुझाव दिया कि यह बदलाव मुख्य रूप से बारिश से भीगी और भारी पिच के कारण एहतियाती तौर पर किया गया था. उन्होंने बताया, "मेसी वास्तव में थकान से जूझ रहे थे. वे थक गए थे. पिच भारी थी और जब भी कोई संदेह होता है तो मानक तरीका यही होता है कि कोई जोखिम न लिया जाए.''
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अर्जेंटीना के टीम मैनेजर लियोनेल स्कालोनी 1 जून को खिलाड़ियों की अंतिम सूची (रोस्टर) जमा करेंगे. मेसी की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जेंटीना का आधिकारिक वर्ल्ड कप तैयारी शिविर जून के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है. इससे मेसी के पास इस चोट से उबरने के लिए बहुत कम समय बचा है.
अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया: 16 जून - एरोहेड स्टेडियम, कैनसस सिटी
अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया: 22 जून - AT&T स्टेडियम, अर्लिंगटन (डलास)
अर्जेंटीना बनाम जॉर्डन: 28 जून - AT&T स्टेडियम, अर्लिंगटन (डलास)
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