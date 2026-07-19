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Argentina vs Spain: आज संन्यास लेने वाले हैं लियोनल मेसी? वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इमोशनल पोस्ट ने चौंकाया

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 Final: लियोनेल मेसी ने स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले अपनी टीम के लिए एक भावुक संदेश लिखा है. मेसी के इस 'फेयरवेल' संदेश ने प्रशंसकों को भावुक कर दिया है और उनके संन्यास की अटकलों को तेज कर दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:11 PM IST
Argentina vs Spain: आज संन्यास लेने वाले हैं लियोनल मेसी? वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इमोशनल पोस्ट ने चौंकाया
Image Credit: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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