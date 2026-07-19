Argentina vs Spain: आज संन्यास लेने वाले हैं लियोनल मेसी? वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इमोशनल पोस्ट ने चौंकाया

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 Final: दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले पूरी टीम के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया है. यह एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली संदेश था जो सीधे दिल को छू लेने वाला था. हालांकि, मेसी के इस संदेश ने इन अटकलों को भी जन्म दे दिया है कि स्पेन के खिलाफ होने वाला यह मैच कम से कम वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जर्सी में सुपरस्टार का आखिरी मुकाबला हो सकता है.
मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप गौरव हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जहां फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से एक रोमांचक मुकाबले में होगा. इस निर्णायक मैच से पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथियों, कोचिंग स्टाफ और पूरी अर्जेंटीना टीम से बात की. मेसी ने नेशनल टीम के साथ अपने बिताए समय और खिलाड़ियों के साथ बने गहरे बंधन को याद किया.
अपने सफर को याद करते हुए मेसी ने कहा, ''इन सभी वर्षों की सबसे अच्छी बात सिर्फ खिताब नहीं थे, बल्कि वह पूरा रास्ता और सफर था. इस ग्रुप के साथ हर दिन की चीजें साझा करना, एक साथ मुकाबला करना, कठिन समय में फिर से खड़े होना और हर कदम का आनंद लेना मेरे लिए सबसे प्यारा रहा है.''
मेसी ने पर्दे के पीछे काम करने वाले उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जो टीम के भीतर 'परिवार' जैसा माहौल बनाए रखते हैं. उन्होंने टीम की लगातार सफलता का मुख्य कारण टीम के भीतर की अटूट एकता को बताया. मेसी ने कहा, ''मेरे प्रत्येक साथी, कोचिंग स्टाफ और उन सभी महान लोगों का धन्यवाद जो इस नेशनल टीम को एक परिवार की तरह बनाए रखने के लिए हर दिन काम करते हैं.''
रविवार को होने वाली इस कठिन परीक्षा से पहले मेसी ने फाइनल के तत्काल परिणाम से परे देखने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि टीम ने इस टूर्नामेंट में पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लिख दी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. मेसी ने लिखा, ''कल जो कुछ भी हो, इस ग्रुप ने पहले ही एक ऐसी कहानी लिख दी है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे और जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा.''
मेसी के इस संदेश पर प्रशंसकों और उनके शुभचिंतकों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आईं, जिन्होंने नेशनल टीम में उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. मेसी की पत्नी एंटोनेला रोकुजो (Antonela Roccuzzo), मेसी की इस पोस्ट को पढ़कर भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने मेसी की पोस्ट पर कई इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी. अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंच से लियोनेल मेसी के लिए एक शानदार और उचित विदाई साबित हो सकती है.