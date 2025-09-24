Lionel Messi in India: केरल में किसके खिलाफ खेलेगा अर्जेंटीना? हो गया कंफर्म, सामने आया मेसी के विरोधी का नाम
Lionel Messi in India: केरल में किसके खिलाफ खेलेगा अर्जेंटीना? हो गया कंफर्म, सामने आया मेसी के विरोधी का नाम

Lionel Messi in India: दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक अर्जेंटीना के लियोनल मेसी साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे. उनकी टीम केरल में मैच भी खेलेगी. मेसी और अर्जेंटीनी टीम के फैन सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हैं. फुटबॉल फैंस को इस दिग्गज खिलाड़ी का इंतजार है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:02 AM IST
Lionel Messi in India: केरल में किसके खिलाफ खेलेगा अर्जेंटीना? हो गया कंफर्म, सामने आया मेसी के विरोधी का नाम

Lionel Messi in India: दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक अर्जेंटीना के लियोनल मेसी साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे. उनकी टीम केरल में मैच भी खेलेगी. मेसी और अर्जेंटीनी टीम के फैन सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हैं. फुटबॉल फैंस को इस दिग्गज खिलाड़ी का इंतजार है. अब अर्जेंटीना के खिलाफ खेलने वाली टीम का नाम भी तय हो गया. वर्ल्ड चैंपियन टीम कोच्चि के कालोओर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी.

अचानक बदला गया वेन्यू

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के प्री-क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था. तब मेसी की टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक हाई-प्रोफ्राइल फ्रेंडली मैच के लिए भारत दौरे पर आएगी. पहले यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के कार्यावट्टोम ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होना था, लेकिन बेहतर सुविधा के लिए इसे कोच्चि शिफ्ट किया गया.

2011 के बाद भारत आएंगे मेसी

शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना 15 नवंबर को केरल पहुंचेगी. यह 2011 के बाद मेसी का पहला भारत दौरा होगा. पिछली बार अर्जेंटीना ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में वेनेज़ुएला के खिलाफ खेला था. उस मैच में निकोलस ओटामेंडी ने एकमात्र गोल किया था और अर्जेंटीना 1-0 से जीत गया था. मेसी ने ओटामेंडी के लिए गोल असिस्ट किया था.

ये भी पढ़ें: IND vs WI Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरपाया कहर, अब वेस्टइंडीज सीरीज में होगी सरप्राइज एंट्री, कब होगा टीम का ऐलान?

केरल के खेल मंत्री ने की पुष्टि

केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहीमान ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के जरिए इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, ''मेसी आएंगे. आधिकारिक ईमेल के जरिए आधिकारिक पुष्टि मिली है कि कतर विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना टीम नवंबर 2025 में फीफा इंटरनेशनल विंडो में एक फ्रेंडली मैच के लिए केरल पहुंचेगी.''

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी अब तक नहीं कर पाए हैं ऐसा

दिसंबर में भारत लौटेंगे मेसी

केरल मैच के बाद मेसी वापस अमेरिका लौट जाएंगे. हालाँकि, वह 13 से 15 दिसंबर तक भारत में रहेंगे. इस दौरान वह 'गोट टूर ऑफ इंडिया 2025' के हिस्से के रूप में कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा करेंगे. फ्रेंडली मैच के रूप में इस आयोजन के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें सौरव गांगुली, लिएंडर पेस और बाईचुंग भूटिया जैसे कई खेल दिग्गज भाग लेंगे. कोलकाता में मेसी की एक मूर्ति का अनावरण भी किया जा सकता है. बाद में महान फुटबॉलर से मुंबई में शाहरुख खान के खिलाफ पिकल बॉल खेलने और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Lionel Messi Argentina football team

