भारत आ रहे हैं लियोनल मेसी... फोटो खिंचाने के लिए देने होंगे 95 लाख! देख लें मिनट टू मिनट शेड्यूल

Lionel Messi India Visit Schedule: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीन दिन के लिए भारत आ रहे हैं. मेसी 13, 14 और 15 दिसंबर को देश के अलग-अलग शहरों में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. उनका शेड्यूल काफी व्यस्त हैं और वह इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली सहित कई मशहूर हस्तियों और कई मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे.

सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी आ रहे

स्पेन के क्लब बार्सिलोना में मेसी के साथ लंबे समय तक खेलने वाले स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनर रोड्रिगो डी पॉल भी भारत आएंगे. इस फुटबॉल दिग्गज को देखने के लिए ज्यादातर शहरों में टिकट की कीमतें लगभग 4500 रुपये से शुरू हैं. सिर्फ मुंबई में शुरुआती कीमत 8250 रुपये है. यहां तक कि अगर कोई मेसी के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपये से लेकर 95 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.

कोलकाता से शुरुआत

अमेरिका के मियामी से आ रहे मेसी अपने जेट लैग को मैनेज करने के लिए दुबई में थोड़ी देर रुकेंगे और फिर कोलकाता में सुबह करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे. सिटी ऑफ जॉय में उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है. वहां मेसी सुबह 9:30 बजे से लोगों से मिलना शुरू करेंगे. सेलिब्रिटी-फ्रेंडली मैच समेत कई इवेंट्स के बाद वह दोपहर 2 बजे हैदराबाद के लिए निकलेंगे. कोलकाता में उनकी मुलाकात भारत के महान कप्तान सौरव गांगुली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बॉलीवुड दिग्गज शाहरुख खान से होगी.

हैदराबाद में मुख्यमंत्री के साथ खेलेंगे मैच

हैदराबाद में मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7v7 फुटबॉल मैच (दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी) में हिस्सा लेंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मैच में खेलेंगे. शाम को मेसी के सम्मान में एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा. हैदराबाद के बाद वह मुंबई जाएंगे. वहां.उनके चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लेने की उम्मीद है. वह और पैसे जुटाने के लिए 2022 वर्ल्ड कप की कुछ यादगार चीजों की नीलामी भी करेंगे. मुंबई में लुइस सुआरेज का एक स्पैनिश म्यूजिक शो भी शामिल है.

This time round not planning my Knight in Kolkata…. and hoping the day Ride is completely ‘Messi’.

See you guys on the 13th at the Salt Lake Stadium. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2025

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात

मेसी का दौरा नई दिल्ली में खत्म होगा. देश की राजधानी में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह दूसरी बार है जब मेसी भारत आ रहे हैं. वह 2011 में भारत आए थे जब अर्जेंटीना साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेल रहा था. मेसी ने उस मैच में बहुत अच्छा खेला और अर्जेंटीना की 1-0 की जीत में एक गोल असिस्ट किया था.

भारत में मेसी का शेड्यूल

13 दिसंबर, कोलकाता

सुबह 1:30 बजे: कोलकाता पहुंचना

सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:30 बजे: मिलना-जुलना प्रोग्राम

सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:15 बजे: मेस्सी के स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन

सुबह 11:15 बजे से 11:25 बजे: युवा भारती पहुंचना

सुबह 11:30 बजे: शाहरुख खान युवा भारती पहुंचेंगे

दोपहर 12:00 बजे: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचेंगे

दोपहर 12:00 से दोपहर 12:30 बजे: फ्रेंडली मैच, स्वागत और बातचीत

दोपहर 2:00 बजे: हैदराबाद के लिए निकलना.

13 दिसंबर, हैदराबाद

शाम 7:00 बजे: राजीव गांधी स्टेडियम में 7v7 मैच जिसमें मेसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे.

शाम को मेसी के जश्न में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा.

दिसंबर 14, मुंबई

दोपहर 3:30 बजे: क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया में पैडल कप में हिस्सा लेना

शाम 4:00 बजे: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

शाम 5:00 बजे: वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट, जिसके बाद चैरिटी फैशन शो होगा

15 दिसंबर, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

दोपहर 1:30 बजे: अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट, जिसमें मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों का सम्मान शामिल है.