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मुझसे तमीज से बात करो... मैदान पर आपा खो बैठे लियोनेल मेसी, पुर्तगाली रेफरी पर बुरी तरह भड़के

Messi vs Joao Pinheiro: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ जीत के दौरान लियोनेल मेसी और पुर्तगाली रेफरी जोआओ पिन्हेरो के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है. अर्जेंटीना की टीम सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:47 PM IST
मुझसे तमीज से बात करो... मैदान पर आपा खो बैठे लियोनेल मेसी, पुर्तगाली रेफरी पर बुरी तरह भड़के
Image Credit: लियोनल मेसी और जोआओ पिन्हेरो. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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