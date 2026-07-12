मुझसे तमीज से बात करो... मैदान पर आपा खो बैठे लियोनेल मेसी, पुर्तगाली रेफरी पर बुरी तरह भड़के

Messi vs Joao Pinheiro: अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. उसने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया. इस मैच में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और पुर्तगाली रेफरी जोआओ पिन्हेरो के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने 10 खिलाड़ियों वाली स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा-टाइम तक चले मैच में परास्त किया.
इस रिजल्ट के साथ ही मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने बुधवार को अटलांटा में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. मेसी की टीम ने 1962 में ब्राजील के बाद विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाने वाला पहला देश बनने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. हालांकि, मैच खत्म होने से बहुत पहले ही यह विवाद प्रतियोगिता के सबसे बड़े चर्चा के विषयों में से एक बन गया.
यह बहस पहली छमाही में हुई जब स्विट्जरलैंड फ्री-किक लेने की तैयारी कर रहा था. अर्जेंटीना की डिफेंसिव वॉल में खड़े मेसी उस तरीके से नाखुश दिखे, जिस तरह से पिन्हेरो ने उन्हें आवश्यक दूरी पर पीछे हटने का निर्देश दिया था. टेलीविजन कैमरों ने अर्जेंटीना के कप्तान को तुरंत जवाब देते हुए और फ्री-किक लिए जाने के बाद फिर से रेफरी के पास जाते हुए कैद किया. ब्रॉडकास्ट की लिप-रीडिंग के अनुसार, मेसी ने अधिकारी से कहा, ''मुझसे ठीक से बात करें। मेरा अपमान न करें. मुझसे ठीक से बात करें. मैंने आपसे ठीक से बात की है.''
Lionel Messi yells at the referee for not following the script pic.twitter.com/E9fbCEPRCl
— sella (@sellaly9r3) July 12, 2026
गरमागरम बातचीत के बावजूद, मेसी पूरी बहस के दौरान संयमित रहे और रेफरी से बात करते समय अपने हाथ पीछे रखे. पिन्हेरो ने अर्जेंटीना के कप्तान को कोई चेतावनी (कार्ड) नहीं दी और इस संक्षिप्त विवाद का मैच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और ड्रामे से भरपूर इस क्वार्टर फाइनल के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गई.
अर्जेंटीना के लिए मैच का पहला गोल एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने किया. उन्होंने लियोनल मेसी द्वारा लिए गए कॉर्नर किक को हेडर के जरिए गोलपोस्ट में पहुंचा दिया. एक्स्ट्रा टाइम में जुलियन अल्वारेज और लुटारो मार्टिनेज के गोलों की मदद से अर्जेंटीना ने अंततः 3-1 से जीत हासिल की. इसके साथ ही स्विट्जरलैंड का शानदार सफर समाप्त हो गया और मौजूदा चैंपियन अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंच गए.
जोआओ पिन्हेरो पुर्तगाल के प्रमुख रेफरियों में से एक हैं और उन्होंने खुद को यूरोप के शीर्ष अधिकारियों में स्थापित किया है. 38 वर्षीय पिन्हेरो ने 2015 में पुर्तगाल के शीर्ष डिवीजन में पदार्पण किया और एक साल बाद उन्हें फीफा बैज मिला. पिन्हेरो ने यूईएफए चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और 2025 यूईएफए सुपर कप में रेफरी की भूमिका निभाई है. उनके इसी शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें 2026 फीफा विश्व कप के लिए चुना गया.
हालांकि मेसी के साथ उनकी बहस की ऑनलाइन काफी चर्चा हुई, लेकिन पिन्हेरो ने अर्जेंटीना के कप्तान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया. उन्होंने खेल को बिना किसी बाधा के जारी रहने दिया, जो टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक क्वार्टर फाइनल्स में से एक था.