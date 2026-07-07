फिर चला मेसी का जादू, अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से छीन ली जीत, क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री

67 मिनट तक अर्जेंटीना पिछड़ी हुई थी. मैच पर मिस्र ने शिकंजा कस लिया था, लेकिन अगले 15 मिनट में जो हुआ, वो किसी करिश्मा से कम नहीं था. वैसे भी जब मैदान पर मेसी हों तो मैजिक होना लाजमी है. 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर अर्जेंटीना का खाता खोला. मिस्र अभी भी 2-1 से आगे थी. फिर 84वें मिनट में मेसी ने अपना मैजिक दिखाकर सनसनी मचा दी. उन्होंने गोली की रफ्तार से गोल दागकर स्कोर 2-2 कर दिया. इसके बाद 90+3 मिनट में एन्जो फर्नांडेज ने गोल किया और अर्जेंटीना को हारी हुई बाजी जीता दी.