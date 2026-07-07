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फिर चला मेसी का जादू, अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से छीन ली जीत, क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री

Argentina vs Egypt: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से जीत छीन ली और क्वार्टर फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली. इस मैच में भी स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जादू देखने को मिला. मेसी ने 84वें मिनट में शानदार गोल दागकर स्कोर को बराबर किया और फिर 90+3 मिनट में एन्जो फर्नांडेज ने एक और गोल दागकर अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिला दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:01 AM IST
फिर चला मेसी का जादू, अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से छीन ली जीत, क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री
Image Credit: फिर चला मेसी का जादू, अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से छीन ली जीतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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