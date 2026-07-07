फिर चला मेसी का जादू, अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से छीन ली जीत, क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री

Argentina vs Egypt: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से जीत छीन ली और क्वार्टर फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली. इस मैच में भी स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जादू देखने को मिला. मेसी ने 84वें मिनट में शानदार गोल दागकर स्कोर को बराबर किया और फिर 90+3 मिनट में एन्जो फर्नांडेज ने एक और गोल दागकर अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिला दी.
ये मैच निश्चित तौर से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला रहा. पहला गोल मिस्र की तरफ से यासर इब्राहिम ने दागा और अपनी टीम को बढ़त दिला दी. इसके बाद 66 मिनट तक कोई गोल नहीं आया. 67वें मिनट में मोस्तफा जिको ने गोल दागकर मिस्र को 2-0 से बढ़त दिला दी. जब ऐसा लगा कि मेसी का दिल टूटने वाला है तो खेल ने ऐसी पलटी मारी कि फुटबॉल फैंस अपनी उंगली चबाने पर मजबूर हो गए होंगे.
67 मिनट तक अर्जेंटीना पिछड़ी हुई थी. मैच पर मिस्र ने शिकंजा कस लिया था, लेकिन अगले 15 मिनट में जो हुआ, वो किसी करिश्मा से कम नहीं था. वैसे भी जब मैदान पर मेसी हों तो मैजिक होना लाजमी है. 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर अर्जेंटीना का खाता खोला. मिस्र अभी भी 2-1 से आगे थी. फिर 84वें मिनट में मेसी ने अपना मैजिक दिखाकर सनसनी मचा दी. उन्होंने गोली की रफ्तार से गोल दागकर स्कोर 2-2 कर दिया. इसके बाद 90+3 मिनट में एन्जो फर्नांडेज ने गोल किया और अर्जेंटीना को हारी हुई बाजी जीता दी.
मिस्र के खिलाड़ी टूटकर बिखर गए. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक 15 मिनट में ये खेल कैसे पलट गया. अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए 3-2 से मुकाबला जीता और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 8वां गोल दागा और वो फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं.