फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का मैजिक बरकरार, ये 4 अद्भुत कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (7 जुलाई) को राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में 78 मिनट तक मोहम्मद सलाह की टीम 2-0 से आगे थी, लेकिन आखिरी 13 मिनट में बाजी पलट गई. अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए 3 गोल दागे और मिस्र के जबड़े से जीत छीनकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस शानदार जीत में कप्तान लियोनेल मेसी का अहम योगदान रहा. 84वें मिनट में मेसी का जादू देखने को मिला और उन्होंने गोली की रफ्तार से गोल दागकर अर्जेंटीना की वापसी कराई. उनसे पहले 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर अर्जेंटीना का खाता खोला.