फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का मैजिक बरकरार, ये 4 अद्भुत कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (7 जुलाई) को राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में 78 मिनट तक मोहम्मद सलाह की टीम 2-0 से आगे थी, लेकिन आखिरी 13 मिनट में बाजी पलट गई. अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए 3 गोल दागे और मिस्र के जबड़े से जीत छीनकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस शानदार जीत में कप्तान लियोनेल मेसी का अहम योगदान रहा. 84वें मिनट में मेसी का जादू देखने को मिला और उन्होंने गोली की रफ्तार से गोल दागकर अर्जेंटीना की वापसी कराई. उनसे पहले 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर अर्जेंटीना का खाता खोला.
अर्जेंटीना के लिए इस मैच में 79वें मिनट में रोमेरो, 84वें मिनट में मेसी और 90+3 मिनट में एन्जो फर्नांडेज ने गोल दागा. 13 मिनट में मैच का रुख बदल गया और मिस्र की टीम जीती हुई बाजी हार गई. मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अपना 8वां गोल दागा और अब वो गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं. अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी ने 4 ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा.
39 साल के मेसी ने एक बार फिर बता दिया है कि शेर भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला. सही मायने में वो इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े शिकारी हैं, जिनसे विरोधी टीम कांपती है. फीफा वर्ल्ड कप में अपने मैजिक को बरकरार रखते हुए मेसी ने 4 अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं. आइए उनपर नजर डालते हैं.
1. इतिहास के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में 21 गोल किए हैं.
2. इतिहास के पहले खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 9 वर्ल्ड कप मैचों में गोल दागा है.
3. इतिहास के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में 15 अलग-अलग राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ गोल किए हैं.
4. इतिहास के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में 9 असिस्ट पूरे किए.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट जीतने की रेस हर मुकाबले के साथ रोचक होते जा रही है. मिस्र के खिलाफ मैच में एक गोल दागकर मेसी इस रेस में फिलहाल सबसे आगे बढ़ गए हैं. इस टूर्नामेंट में मेसी ने अब तक कुल 8 गोल किए हैं. वहीं, फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एमबाप्पे और नॉर्वे के हीरो हालैंड ने अभी तक 7-7 गोल दागे हैं. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक 6 गोल किए हैं.