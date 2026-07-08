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फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का मैजिक बरकरार, ये 4 अद्भुत कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

Lionel Messi Records: 39 साल के मेसी ने एक बार फिर बता दिया है कि शेर भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला. सही मायने में वो इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े शिकारी हैं, जिनसे विरोधी टीम कांपती है. फीफा वर्ल्ड कप में अपने मैजिक को बरकरार रखते हुए मेसी ने 4 अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं. आइए उनपर नजर डालते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 08, 2026, 01:23 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:23 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का मैजिक बरकरार, ये 4 अद्भुत कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर
Image Credit: मेसी के 4 अद्भुत रिकॉर्ड्स (AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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