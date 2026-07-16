उफ्फ! वो आखिरी 6 मिनट... 'जादूगर' मेसी ने बिना गोल किए कैसे पलट दी बाजी? इंग्लैंड को दिया गहरा जख्म

Argentina vs England Semi Final: लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब तक रेफरी आखिरी सिटी नहीं बजा दे, वो किसी भी पल मैच को पलटने का दम रखते हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने 0-1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ब्लॉकबस्टर मुकाबले में अर्जेंटीना ने 2-1 से मैच जीतकर लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट कटवा लिया. फाइनल में उनका सामना स्पेन से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को पटखनी दी थी.