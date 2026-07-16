उफ्फ! वो आखिरी 6 मिनट... 'जादूगर' मेसी ने बिना गोल किए कैसे पलट दी बाजी? इंग्लैंड को दिया गहरा जख्म

Argentina vs England Semi Final: लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब तक रेफरी आखिरी सिटी नहीं बजा दे, वो किसी भी पल मैच को पलटने का दम रखते हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने 0-1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ब्लॉकबस्टर मुकाबले में अर्जेंटीना ने 2-1 से मैच जीतकर लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट कटवा लिया. फाइनल में उनका सामना स्पेन से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को पटखनी दी थी.
इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम ने बार-बार ये दिखाया है कि वो आखिरी सिटी बजने तक हार नहीं मानने वाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी यही देखने को मिला. 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई. 85वें मिनट तक अर्जेंटीना गोल के लिए संघर्ष करती रही और उसके बाद मेसी के मैजिक से पासा पलट गया.
फुटबॉल के असली फैंस ये जानते होंगे कि गोल करने वाले खिलाड़ी के साथ-साथ 'गोल मेकर' की अहमियत क्या होती है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भले ही मेसी गोल नहीं दाग सके, लेकिन वो 'गोल मेकर' बने और 2 शानदार असिस्ट कर आखिरी 6 मिनटों में बाजी पलट दी. वर्ल्ड कप के शानदार करियर में वो अब तक रिकॉर्ड 12 असिस्ट कर चुके हैं.
एंथनी गॉर्डन के गोल के चलते 84वें मिनट तक इंग्लैंड मैच में आगे था. इसके बाद 85वें मिनट में 85वें मिनट ने मेसी ने शानदार असिस्ट किया और एंज़ो फर्नांडीज ने गोल दागकर स्कोर बराबर किया. ऐसा लगा कि मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन मेसी का एक और जादुई असिस्ट आना अभी बाकी था.
90 मिनट के बाद जोड़े गए इंजरी टाइम में लियोनेल मेसी ने एक और जबरदस्त असिस्ट किया और आखिरी पलों में गोल दागने के लिए मशहूर हो चुके एंजो फर्नांडीज ने एक और गोल दागकर अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार फाइनल तक पहुंचा दिया. इसी के साथ इंग्लैंड का 1966 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया.
This assist from Messi is the reason you don’t allow him to have the ball.. that was his weaker foot btw
He has proved on countless times he’s no human pic.twitter.com/YLwJLAJY7H https://t.co/kJaO0h9oPI
— Kobi (@UTDKobi) July 15, 2026
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अब फाइनल में स्पेन से टक्कर लेगी, जिन्होंने खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से रौंदा था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच 20 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा.