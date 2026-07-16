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उफ्फ! वो आखिरी 6 मिनट... 'जादूगर' मेसी ने बिना गोल किए कैसे पलट दी बाजी? इंग्लैंड को दिया गहरा जख्म

इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम ने बार-बार ये दिखाया है कि वो आखिरी सिटी बजने तक हार नहीं मानने वाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी यही देखने को मिला. 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई. 85वें मिनट तक अर्जेंटीना गोल के लिए संघर्ष करती रही और उसके बाद मेसी के मैजिक से पासा पलट गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 16, 2026, 03:19 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:19 AM IST
उफ्फ! वो आखिरी 6 मिनट... 'जादूगर' मेसी ने बिना गोल किए कैसे पलट दी बाजी? इंग्लैंड को दिया गहरा जख्म
Image Credit: &#039;जादूगर&#039; मेसी ने बिना गोल किए कैसे पलट दी बाजी? इंग्लैंड को दिया गहरा जख्म (AP Photo/Rebecca Blackwell)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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