Lionel Messi Records: 30वां वर्ल्ड कप मैच और 20वां गोल! केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने बनाए ये 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Lionel Messi Records: दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक बार फिर से मैदान पर उतारकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. केप वर्दे के खिलाफ मियामी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में उन्होंने एक साथ कई उपलब्धियां हासिल कर लीं. यह मुकाबला उनके करियर का मील का पत्थर है. मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा उनके वर्ल्ड कप इतिहास में अब 20 गोल भी हो गए हैं.
39 साल की उम्र में भी मेसी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अनुभव से अर्जेंटीना को ग्रुप स्टेज से बाहर निकाला है. वह वर्तमान में सात गोल के साथ गोल्डन बूट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं. उन्होंने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे (6 गोल) को पीछे छोड़ दिया है.
Lionel Messi’s 20 World Cup goals:
vs. Montenegro (2006)
vs. Bosnia and Herzegovina (2014)
vs. Iran (2014)
vs. Nigeria (2014)
vs. Nigeria (2018)
vs. Saudi Arabia (2022)
vs. Mexico (2022)
vs. Australia (2022)
vs. Netherlands (2022)
vs. Croatia… https://t.co/btsLqu3qkj pic.twitter.com/sz8sI07hec
— Squawka (@Squawka) July 3, 2026
केप वर्दे के खिलाफ मैच के साथ मेसी 203 इंटरनेशनल मैच के साथ सर्वकालिक अंतरराष्ट्रीय मैचों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. वह अब केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो (232 मैच) से पीछे हैं. मेसी ने क्रोएशिया के लुका मोड्रिच और कुवैत के बदर अल-मुतावा को पीछे छोड़ दिया. मोड्रिच और मुतावा ने 202-202 मैच खेले हैं. मेसी अब 203 मैच खेल चुके हैं.
लियोनेल मेसी इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 8 वर्ल्ड कप मैचों में कम से कम एक गोल किया है. यह सिलसिला 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुआ था और 2026 में केप वर्दे के खिलाफ गोल के साथ जारी रहा. उन्होंने इस दौरान अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक (3 गोल) और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल भी किए हैं.
1 गोल vs. ऑस्ट्रेलिया — 2022
1 गोल vs. नीदरलैंड — 2022
1 गोल vs. क्रोएशिया — 2022
2 गोल vs. फ्रांस — 2022
3 गोल vs. अल्जीरिया — 2026
2 गोल vs. ऑस्ट्रिया — 2026
1 गोल vs. जॉर्डन — 2026
1 गोल vs. केप वर्दे — 2026
केप वर्दे के खिलाफ शुरुआती गोल के साथ मेसी के अब फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में 12 गोल योगदान (6 गोल, 6 असिस्ट) हो गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने पेले और किलियन एम्बाप्पे (दोनों के 11 योगदान) को पीछे छोड़ दिया है और 1966 के बाद से सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं.
लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. वह किलियन एम्बाप्पे (18 गोल) और मिरोस्लाव क्लोज (16 गोल) जैसे दिग्गजों से आगे हैं. उन्होंने नॉकआउट राउंड में 6 गोल का जादुई आंकड़ा भी छुआ है.