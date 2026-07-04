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Lionel Messi Records: 30वां वर्ल्ड कप मैच और 20वां गोल! केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने बनाए ये 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Lionel Messi Records: लियोनेल मेसी ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्दे के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मेसी अब 30 वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले और 20 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:24 AM IST
Lionel Messi Records: 30वां वर्ल्ड कप मैच और 20वां गोल! केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने बनाए ये 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Image Credit: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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