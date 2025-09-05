आंसुओं के साथ मेसी ने खेला आखिरी मैच! होमग्राउंड पर 'डबल अटैक', फीफा वर्ल्ड कप में एक साथ 3 टीमों ने किया क्वालीफाई
आंसुओं के साथ मेसी ने खेला आखिरी मैच! होमग्राउंड पर 'डबल अटैक', फीफा वर्ल्ड कप में एक साथ 3 टीमों ने किया क्वालीफाई

Lionel Messi Football: दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी गुरुवार रात अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भावुक हो गए. वह वेनेजुएला के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालीफायर्स में उतरे. उनकी टीम ने मैच में 3-0 से जीत हासिल की. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:16 PM IST
आंसुओं के साथ मेसी ने खेला आखिरी मैच! होमग्राउंड पर 'डबल अटैक', फीफा वर्ल्ड कप में एक साथ 3 टीमों ने किया क्वालीफाई

Lionel Messi Football: दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी गुरुवार रात अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भावुक हो गए. वह वेनेजुएला के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालीफायर्स में उतरे. उनकी टीम ने मैच में 3-0 से जीत हासिल की. अर्जेंटीना के कप्तान ने मैच में दो गोल दागे और दर्शकों को रोमांचित कर दिया. मुकाबले से पहले प्रैक्टिस के दौरान मेसी को रोते हुए देखा गया. स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और फैंस मेसी-मेसी के नारे लगा रहे थे. इसे देखकर वह भावुक हो गए.

मेसी का घर में आखिरी मैच

दरअसल, मेसी का अर्जेंटीना के लिए होमग्राउंड पर यह संभवत: आखिरी मैच था. इसके बाद उनकी टीम को वर्ल्ड कप से पहले विदेशों में खेलने हैं. यह लगभग तय है कि मेसी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे. 2006 में 18 साल की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले मेसी ने अर्जेंटीना की टीम को 2014 के फाइनल तक पहुंचाया और 2022 में कतर में खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

ये भी पढ़ें: 54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

मेसी ने क्या कहा?

मैच के बाद मेसी ने अपने दिल की बात कही. उन्होंने कहा, ''यहां इस तरह से खत्म करना वैसा ही है जैसा मैंने हमेशा सपना देखा था. मैंने इस मैदान पर बहुत कुछ अनुभव किया है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन अर्जेंटीना में हमारे प्रशंसकों के सामने खेलना हमेशा एक खुशी की बात है.'' अगले साल अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के बारे में पूछे जाने पर मेसी ने कहा, ''हम देखेंगे.'' 37 वर्षीय मेसी ने संन्यास की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है.

 

 

ये भी पढ़ें: ​Asia Cup 2025: भारत के लिए खतरा बनेंगे यूएई के ये 3 खिलाड़ी! एक तो छक्के लगाने में सूर्यकुमार यादव से भी आगे

उरुग्वे, कोलंबिया और पराग्वे ने भी किया क्वालीफाई

2026 वर्ल्ड कप के लिए पहले से ही क्वालीफाई कर चुकी अर्जेंटीना ने क्वालीफायर में 38 अंकों के साथ अपनी बढ़त बना ली है. वहीं, उरुग्वे ने पेरू को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली. कोलंबिया ने भी बोलीविया को इसी स्कोर से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली. वह 2018 के बाद इस टूर्नामेंट में खेलेगा. पराग्वे ने पहले से ही क्वालीफाई कर चुकी इक्वाडोर के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली है. वह 2010 के बाद वर्ल्ड कप में उतरेगा.

;