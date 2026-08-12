'पैरों ने जवाब दे दिया..' पिता के निधन के बाद मेसी का पहला रिएक्शन, संन्यास के दिए संकेत

मेसी ने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ूं. मैं तो बस फुटबॉल खेलता था और अब शायद है कि क्या मैं इसे और लंबे समय तक जारी रख पाऊंगा. आप शुरुआत से ही मेरे साथ थे, अंत तक पहुंचने में बस थोड़ा सा समय ही बचा था. आपने वह थोड़ा सा वक्त और सब्र क्यों नहीं रखा ताकि हम इसे साथ में खत्म करते?" मैं जानता हूं कि आपकी खुशी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ठीक-देखने में थी और सबसे ज्यादा मुझे खेलते हुए देखने में थी. बचपन से ही हमेशा ऐसा ही था. आप काम से आते ही तुरंत मुझे सारी ट्रेनिंग्स में ले जाते थे. कई बार मां मुझे ले जाती थीं क्योंकि आप काम कर रहे होते थे. बेशक, आप कभी कोई मैच नहीं छोड़ते थे. मुझे देखते हुए आप कितना तड़पते थे और कितना आनंद लेते थे, भले ही आपने कभी मेरी बहुत तारीफ न की हो.