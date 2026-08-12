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'पैरों ने जवाब दे दिया..' पिता के निधन के बाद मेसी का पहला रिएक्शन, संन्यास के दिए संकेत

फुटबॉल जगत के रिकॉर्डधारी लियोनेल मेसी के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 किसी बोझ से कम नहीं था. शारीरिक रूप से भले ही मेसी मैदान में थे, लेकिन दिमाग पिता की तबियत पर टिका था. फिर वर्ल्ड कप खत्म हुआ, कप्तान मेसी ट्रॉफी से चूके और जिसका डर था वही हुआ. वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ ही दिन बाद मेसी के पिता का निधन हो गया. जिसके बाद मेसी का पहला रिएक्शन आ गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:56 PM IST
'पैरों ने जवाब दे दिया..' पिता के निधन के बाद मेसी का पहला रिएक्शन, संन्यास के दिए संकेत
Image Credit: लियोनेल मेसी ने दिए संन्यास के संकेत. (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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