'पैरों ने जवाब दे दिया..' पिता के निधन के बाद मेसी का पहला रिएक्शन, संन्यास के दिए संकेत

लियोनेल मेसी, खेल जगत का वो प्लेयर जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि दुनियाभर का इमोशन है. कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी की झलक देखने के लिए मैदान खचाखच भरे थे, लेकिन इस बार पुराने बेफिक्र मेसी नहीं थे. गोल करने पर जश्न मन रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द और छलकते हुए आंसू साफ दिखाई दे रहे थे. हर तरफ सवाल था कि मेसी को क्या हुआ है, लेकिन असलियत तो ये थी कि ये वर्ल्ड कप मेसी के लिए महज टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बोझ बना हुआ था. शारीरिक रूप से भले ही मेसी मैदान में थे, लेकिन दिमाग पिता की तबियत पर टिका था. फिर वर्ल्ड कप खत्म हुआ, कप्तान मेसी ट्रॉफी से चूके और जिसका डर था वही हुआ. वर्ल्ड कप खत्म होने के 20 दिन बीते और मेसी के पिता का निधन हो गया. 5 दिन बाद मेसी का पहला रिएक्शन आ गया है, उनका पोस्ट इतना भावुक है कि किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी.
लियोनेल मेसी ने इस पोस्ट में पिता के साथ बिताए लम्हों को निचोड़ दिया है. जॉर्ज मेसी के जाने का दुख एक तरफ है, दूसरी तरफ लियोनेल को एक बात और कचोट रही है. उन्हें अफसोस है कि वह अपने पिता को आखिरी बार नई ट्रॉफी नहीं थमा पाए. इस भावुक पोस्ट में मेसी ने संन्यास के भी संकेत दे दिए हैं. उन्होंने पोस्ट के बीच में एक इशारा कर दिया है कि अब वह शायद लंबे समय तक फुटबॉल न खेलें.
लियोनेल मेसी ने पोस्ट में लिखा, "पापा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप चले गए हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इस सच्चाई को कैसे स्वीकर करूं. मेरे लिए इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि अब मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगा, अब हम कभी बात नहीं कर पाएंगे. मैं जानता हूं कि आप बहुत दर्द में थे, लेकिन आप बहुत जल्दी चले गए. अभी हमारे पास साथ में आनंद लेने के लिए बहुत कुछ बाकी था. आप मुझसे कितना कहते रहते थे कि मैं यह आखिरी वर्ल्ड कप खेलूं और टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ ही दिन पहले आपकी तबीयत सबसे ज्यादा खराब हो गई."
मेसी के पिता उनके अर्जेंटीना के मुकाबलों में नहीं पहुंचे, लेकिन उनके इंतजार में लियोनेल मेसी फाइनल तक थे. उन्होंने आगे लिखा, "यह पहली बार था जब आप किसी टूर्नामेंट में मेरे साथ नहीं होने वाले थे, लेकिन मां मुझसे कह रही थीं कि आप बेहतर हो जाएंगे और सफर करने के लिए ठीक हो जाएंगे. मैं आपसे कहता था कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे ताकि आप सफर करके पहुंच सकें. हर मैच खत्म होने के बाद मैं आपके मैसेज का इंतजार करता था. मुझे अहसास हुआ कि स्थिति वाकई बहुत खराब थी. इसके बावजूद, मैं बस यही सोचता रहा कि जितना संभव हो उतना आगे जाऊं, ताकि आपको समय मिले और आप कोई मैच देख सकें.
मेसी ने ट्रॉफी को लेकर लिखा, "हम फाइनल में पहुंच गए और आप वहां नहीं आ सके. मैं इसे जीतकर आपके पास लाना चाहता था और आपको एक नई ट्रॉफी दिखाना चाहता था. मैं नहीं कर सका, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था. इस बार मैंने अपने शरीर की सीमाओं से परे जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका. मैं कभी अच्छा महसूस नहीं कर पाया. जब मैं पहुंचा, तो आपको लगा कि हम पेनल्टी में फाइनल हार गए हैं. जो कुछ भी हुआ, उस बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सके. आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सके. हम चैंपियन नहीं बने, लेकिन आपको नहीं पता कि हमने हर मैच का कितना लुत्फ उठाया."
मेसी ने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ूं. मैं तो बस फुटबॉल खेलता था और अब शायद है कि क्या मैं इसे और लंबे समय तक जारी रख पाऊंगा. आप शुरुआत से ही मेरे साथ थे, अंत तक पहुंचने में बस थोड़ा सा समय ही बचा था. आपने वह थोड़ा सा वक्त और सब्र क्यों नहीं रखा ताकि हम इसे साथ में खत्म करते?" मैं जानता हूं कि आपकी खुशी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ठीक-देखने में थी और सबसे ज्यादा मुझे खेलते हुए देखने में थी. बचपन से ही हमेशा ऐसा ही था. आप काम से आते ही तुरंत मुझे सारी ट्रेनिंग्स में ले जाते थे. कई बार मां मुझे ले जाती थीं क्योंकि आप काम कर रहे होते थे. बेशक, आप कभी कोई मैच नहीं छोड़ते थे. मुझे देखते हुए आप कितना तड़पते थे और कितना आनंद लेते थे, भले ही आपने कभी मेरी बहुत तारीफ न की हो.
मेसी ने अंत में लिखा, "मैं आपको बहुत याद करूंगा, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और खास तौर पर मेरे बच्चों की परवरिश में, क्योंकि मैं उन्हें उसी तरह सिखाता हूं और संस्कार देता हूं जैसे आपने मुझे दिए थे. शांति से आराम करें और ऊपर से हमारी वैसे ही देखरेख करें जैसे आप यहां करते थे. सब कुछ के लिए धन्यवाद. आई लव यू, पापा."