205 मैच, 125 गोल... मेसी ने संन्यास लिया और वापस आए, फिर अर्जेंटीना को जिता दिए सारे बड़े खिताब

Lionel Messi Records Goals Achievement Trophy: दुनिया भर को झकझोर देने वाली खबर आखिरकार एक कड़वी-मीठी सच्चाई में बदल गई है. लियोनेल मेसी ने आधिकारिक तौर पर अपने शानदार 21 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को विराम दे दिया है. दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह एक ऐसे युग का अंत है जो जादुई खेल, गहरे दर्द और अंततः यादगार जीत से भरा रहा. मेसी अर्जेंटीना टीम से एक ऐसे दिग्गज के रूप में विदा ले रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा और फिर जीत के सबसे ऊंचे शिखर पर विजयी पताका फहराया.
एक लंबे समय तक, मेसी के अंतरराष्ट्रीय करियर की कहानी केवल खिताब के करीब पहुंचकर हारने के इर्द-गिर्द घूमती रही. बार्सिलोना के साथ क्लब फुटबॉल में लगातार दबदबा बनाने, एक के बाद एक बैलन डी'ओर (Ballon d'Or) जीतने और अपनी मर्जी से रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद राष्ट्रीय टीम की जर्सी अधूरी किस्मत के एक भारी बोझ की तरह महसूस होती थी. साल 2021 की शुरुआत तक अर्जेंटीना की सीनियर टीम के साथ मेसी की ट्रॉफी कैबिनेट पूरी तरह खाली थी. इस ऐतिहासिक पल से पहले का दशक ऐसे दिल टूटने वाले क्षणों से भरा था जिसने इस महान खिलाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया था.
जब मेसी विश्व कप के ठीक पास पहुंचकर भी रहे दूर
यह दर्दनाक सफर मुख्य रूप से 2014 फीफा विश्व कप फाइनल (ब्राजील) में शुरू हुआ, जहां अर्जेंटीना जर्मनी से अतिरिक्त समय में 1-0 से हार गया था. मारियो गोएत्जे के गोल ने अर्जेंटीना के लोगों का दिल तोड़ दिया और मैच के बाद ट्रॉफी को एकटक निहारते हुए मेसी का वह चेहरा इस युग का सबसे दर्दनाक दृश्य बन गया.
मेसी ने ले लिया था संन्यास
इसके बाद और भी बुरा होना बाकी था. लगातार दो साल (2015 और 2016) में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका के फाइनल में चिली के हाथों पेनल्टी शूटआउट में करारी हार झेलनी पड़ी. लगातार हार का यह दर्द असहनीय हो गया था. जून 2016 में कोपा अमेरिका सेंटेनारियो के फाइनल में हार के बाद हताश मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी. उन्होंने तब कहा था, ''मेरे लिए राष्ट्रीय टीम का सफर खत्म हो गया है. मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था. चैंपियन न बन पाने का बहुत दर्द होता है.''
फैंस और राष्ट्रपति के अनुरोध पर मेसी लौटे
मेसी का वह संन्यास केवल कुछ हफ्तों तक ही चला. प्रशंसकों के सड़कों पर उतरने, दीवारों पर उनके लौटने की गुहार लगाने और देश के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत अपील के बाद, मेसी ने अपनी मातृभूमि की पुकार सुनी. वे अर्जेंटीना को गौरव दिलाने की अटूट प्यास के साथ मैदान पर वापस लौट आए. हालांकि, आगे की राह भी आसान नहीं थी. रूस में 2018 विश्व कप में टीम के अंदर आपसी विवाद, बिखरी हुई टीम और राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के हाथों 4-3 की हार का सामना करना पड़ा.
ब्राजील से हार के बाद विवाद
टीम चयन को लेकर विवाद हुए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) के भीतर अराजकता फैली और मीडिया ने मेसी को टीम की कमियों के लिए निशाना बनाया. इसके बाद 2019 कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में ब्राजील से हारने के बाद मेसी ने रेफरी और कोनमेबोल (CONMEBOL) के भ्रष्टाचार की खुलकर आलोचना की, जिसके लिए उन्हें रेड कार्ड और निलंबन झेलना पड़ा. ऐसा लगता था कि फुटबॉल के देवता खुद मेसी को अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी से दूर रखना चाहते थे.
लियोनेल स्केलोनी बने मेसी के सारथी
इसके बाद एक नई सुबह हुई. मैनेजर लियोनेल स्केलोनी के नेतृत्व में, एक एकजुट और सुरक्षात्मक टीम का निर्माण किया गया जिसने मेसी को खुलकर खेलने की आजादी दी. स्केलोनी नेशनल टीम में मेसी के सारथी बने. यह बदलाव ब्राजील में आयोजित 2021 कोपा अमेरिका से शुरू हुआ. दशकों पुराने सूखे को समाप्त करते हुए अर्जेंटीना ने एस्टादियो मराकाना (Maracana Stadium) में चिर-प्रतिद्वंद्वी ब्राजील को फाइनल में 1-0 से मात दी, जिसमें एंजेल डी मारिया ने ऐतिहासिक गोल दागा था. मेसी ने न केवल अपनी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल की, बल्कि उन्होंने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट के पुरस्कार भी जीते. आखिरकार, उनके कंधों से वह भारी बोझ उतर चुका था.
फिनालिसिमा भी जीते
अर्जेंटीना का विजय रथ अब पूरी तरह अजेय हो चुका था. साल 2022 में अर्जेंटीना ने वेम्बली स्टेडियम में यूरोपीय चैंपियन इटली को 3-0 से करारी शिकस्त देकर फिनालिसिमा (Finalissima) का खिताब अपने नाम किया. यह मैच यूरोप और दक्षिण अमेरिका की चैंपियन टीमों के बीच खेला जाता है. हालांकि, इस जीत के बाद मेसी की कलाकारी का असली जादू अभी कतर में दिखना बाकी था.
कतर में मेसी ने दिखाया असली जादू
साल 2022 का फीफा विश्व कप अभियान किसी फिल्मी कहानी जैसा रोमांचक था. इसमें सऊदी अरब के खिलाफ मिली अप्रत्याशित शुरुआती हार से लेकर इतिहास के सबसे महान फाइनल में से एक में फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में मिली नाटकीय जीत शामिल थी. इस ऐतिहासिक मुकाबले में मेसी ने दो गोल दागे, शूटआउट में अपनी पेनल्टी को गोल में बदला और आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को अपने हाथों में उठा लिया. इस बड़ी जीत ने उन्हें महान डिएगो माराडोना के साथ देश के एक भगवान के रूप में स्थापित कर दिया.
दूसरी बार बने कोपा अमेरिका चैंपियन
इतने पर भी मेसी और अर्जेंटीना का मन नहीं भरा. उन्होंने अमेरिका में आयोजित 2024 कोपा अमेरिका का खिताब जीतकर अपने ताज की रक्षा की. इस जीत ने फुटबॉल जगत के सामने यह साबित कर दिया कि खेल की दुनिया में अर्जेंटीना का दबदबा लंबे समय तक टिकने के लिए बना था.
मेसी ने फुटबॉल को अलविदा क्यों कहा?
आखिरी सलाम मेसी का यह जादुई सफर 2026 फीफा विश्व कप चक्र तक जारी रहा. अमेरिका-मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी आयोजित टूर्नामेंट में एक अनुभवी और कठिन परिस्थितियों में परखी हुई अर्जेंटीना की टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया और अंततः एक और बेहद कठिन फाइनल में जगह बनाई. हालांकि, फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन से 1-0 के बेहद करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इस टूर्नामेंट की समाप्ति के साथ ही 207 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अपने असाधारण करियर को विराम देते हुए मेसी ने नम आंखों से संन्यास की घोषणा की और बहुत ही शांत स्वर में कहा, "मेरे पास अब देश को देने के लिए कुछ और नहीं बचा है.''
मेसी के रिकॉर्ड
करियर: अगस्त 2005 से जुलाई 2026
मैच: 207
गोल: 125
असिस्ट: 68
बड़े इंटरनेशनल रिकॉर्ड
21 वर्ल्ड कप गोल: मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे प्लेयर.
सबसे ज्यादा मैच: अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 207 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्लेयर.
125 गोल. मेन्स फुटबॉल में अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे प्लेयर.
इंटरनेशनल ट्रॉफी
फीफा विश्व कप: 2022
कोपा अमेरिका: 2021 और 2024
CONMEBOL–UEFA कप ऑफ चैंपियंस (फिनालिसिमा): 2022
ओलंपिक गोल्ड मेडल: 2008
FIFA U-20 विश्व कप: 2005
मेसी की उपलब्धियां