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205 मैच, 125 गोल... मेसी ने संन्यास लिया और वापस आए, फिर अर्जेंटीना को जिता दिए सारे बड़े खिताब

Lionel Messi Records Goals Achievement Trophy: लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा कर दी है. उनके 21 साल के उतार-चढ़ाव भरे और ऐतिहासिक सफर की पूरी कहानी यहां हम आपको बता रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 31, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:31 PM IST
205 मैच, 125 गोल... मेसी ने संन्यास लिया और वापस आए, फिर अर्जेंटीना को जिता दिए सारे बड़े खिताब
Image Credit: लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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