/KING IS BACK: वर्ल्ड कप से ठीक पहले अर्जेंटीना की प्रचंड जीत, लियोनल मेसी ने बजाया खतरे का अलार्म, मिसाइल की तरह दागा गोल

Lionel Messi Argentina vs Iceland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपने आखिरी वार्म-अप मैच में अर्जेंटीना ने आइसलैंड पर 3-0 की प्रभावशाली जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी दे दी. उसके लिए अच्छी बात यह रही कि टीम के कप्तान और दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में एक लियोनल मेसी भी मैदान पर लौट आए. वह चोट के कारण पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे. मेसी ने यह दिखा दिया है कि वह वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
मैच की शुरुआत में ही आइसलैंड ने गोल करने का एक आसान मौका गंवा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. 8वें मिनट में वैलेन्टिन बार्को ने बॉक्स के बाहर से एक शानदार प्रहार करते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी. पहले हाफ के अंत में तीन मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया, लेकिन इस दौरान कोई भी टीम बड़ा हमला करने में नाकाम रही. अर्जेंटीना 1-0 की बढ़त के साथ हाफ-टाइम पर गया और टीम इस प्रदर्शन से संतुष्ट दिखी. इस समय तक लियोनेल मेसी बेंच पर ही थे, लेकिन दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में उनके मैदान पर आने की पूरी उम्मीद थी.
खिलाड़ियों के मैदान पर लौटते ही दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ और अर्जेंटीना ने अपनी टीम में पाँच बड़े बदलाव किए. हालांकि, इस समय भी लियोनेल मेसी बेंच पर ही रहे. कोच ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, क्रिस्टियन गेब्रियल रोमेरो, एन्जो फर्नांडीज और लौटारो मार्टिनेज को दूसरे हाफ की शुरुआत में मैदान पर उतार.
फैंस का लंबा इंतजार 68वें मिनट में खत्म हुआ जब दुनिया के महानतम नंबर 10 लियोनेल मेसी ने मैदान पर कदम रखा. मैदान पर आने के कुछ ही सेकंड के भीतर उन्होंने लौटारो मार्टिनेज को एक सटीक पास दिया, जिससे अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली. मेसी ने बिना किसी गलती के पेनल्टी को गोल में बदलकर अर्जेंटीना की बढ़त को दोगुना कर दिया.
मैच के अंतिम क्षणों में थियागो अल्माडा ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करके 3-0 का स्कोरलाइन सुनिश्चित कर दिया. यह गोल मेसी और रोड्रिगो डी पॉल के बीच एक बेहतरीन पासिंग गेम का नतीजा था, जिसने आइसलैंड के डिफेंस को पूरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया था. अल्माडा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को नेट के पीछे पहुंचाया. फुल-टाइम की विसिल बजने के साथ ही अर्जेंटीना ने आइसलैंड पर 3-0 की एकतरफा जीत दर्ज की.
अर्जेंटीना की टीम ग्रुप J में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के साथ है. टीम अपना पहला मैच भारतीय समयानुसार 17 जून (बुधवार) को सुबह 6:30 बजे खेलेगी. इसके बाद उसका दूसरा मुकाबला 22 जून (सोमवार) को रात 10:30 बजे होगा. अर्जेंटीना का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को जॉर्डन से सुबह 7:30 बजे शुरू होगा.
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