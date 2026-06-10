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KING IS BACK: वर्ल्ड कप से ठीक पहले अर्जेंटीना की प्रचंड जीत, लियोनल मेसी ने बजाया खतरे का अलार्म, मिसाइल की तरह दागा गोल

Lionel Messi Argentina vs Iceland: अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप से पहले अपने आखिरी अभ्यास मैच में आइसलैंड को 3-0 से हराया. वैलेन्टिन बार्को के शुरुआती गोल के बाद लियोनेल मेसी और थियागो अल्माडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत पक्की की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:56 AM IST
KING IS BACK: वर्ल्ड कप से ठीक पहले अर्जेंटीना की प्रचंड जीत, लियोनल मेसी ने बजाया खतरे का अलार्म, मिसाइल की तरह दागा गोल
Image Credit: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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