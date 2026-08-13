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पिता की मौत के 4 दिन बाद ही मैदान पर उतरे मेसी, आंखों में दिखा दर्द, इस पोस्ट ने फैंस को किया भावुक

Lionel Messi Father Death: पिता के निधन के 4 दिन बाद ही लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के मैदान पर वापसी की. वो मैच के दूसरे हाफ में खेले. जब वो बेंच पर बैठे थे तब उनकी आंखों में पिता को खोने का दर्द दिखा. उन्होंने जो इमोशनल पोस्ट किया है, उससे फैंस भी चिंतित हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:07 AM IST
पिता की मौत के 4 दिन बाद ही मैदान पर उतरे मेसी, आंखों में दिखा दर्द, इस पोस्ट ने फैंस को किया भावुक
Image Credit: Lionel Messi Returns to play after his father death (AP Photo)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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