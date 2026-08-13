पिता की मौत के 4 दिन बाद ही मैदान पर उतरे मेसी, आंखों में दिखा दर्द, इस पोस्ट ने फैंस को किया भावुक

मेसी की मैदान पर वापसी ऐसे समय में हुई जब इंटर मियामी पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी. इससे पहले, मेसी के पिता के निधन के कारण उनकी गैर-मौजूदगी में क्लब को लीग्स कप के मैच में मॉन्टेरी से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद मियामी के लिए लियोन के खिलाफ होने वाले आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में अच्छा नतीजा हासिल करना जरूरी हो गया था. लियोन के खिलाफ मैच में मेसी को शुरुआत में बेंच पर रखा गया और हाफ-टाइम के बाद मैदान पर उतारा गया. हालांकि, उनकी वापसी के बावजूद इंटर मियामी को एक और हार का सामना करना पड़ा और लियोन ने यह मैच 3-2 से जीत लिया.