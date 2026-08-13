पिता की मौत के 4 दिन बाद ही मैदान पर उतरे मेसी, आंखों में दिखा दर्द, इस पोस्ट ने फैंस को किया भावुक

Lionel Messi: सिर से पिता का साया उठने के 4 दिन बाद ही स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी मैदान पर लौटे. उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में दर्द साफ तौर से दिखाई दे रही थी. मेसी को इस हाल में देख उनके करोड़ों फैंस भी भावुक हो गए. उनके पिता जॉर्ज मेसी का 68 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में निधन हो गया. वो केवल मेसी के पिता ही नहीं, बल्कि उनके करियर के लंबे समय तक एजेंट और बिजनेस मैनेजर भी रहे थे. अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
लियोनेल मेसी अपने पिता और लंबे समय से उनके प्रतिनिधि रहे जॉर्ज मेसी के हालिया निधन के बाद, अपने प्रोफ़ेशनल भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच फिर से मैदान पर उतरे. अनुभवी फॉरवर्ड ने लियोन के खिलाफ इंटर मियामी के लीग्स कप मैच में दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेल में हिस्सा लिया. यह उनके पिता की मौत के बाद उनका पहला कॉम्पिटिटिव मैच था.
अपने पिता के निधन की खबर के बाद, मेसी फुटबॉल से दूर हो गए थे और इंटर मियामी ने अपने कप्तान को खेल से ब्रेक लेने का समय दिया था. ऐसा लग रहा था कि वो लंबा ब्रेक लेंगे, लेकिन अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने बुधवार को मियामी में चौंकाने वाली वापसी की और लीग्स कप के मैच में पूरे दूसरे हाफ तक खेले.
जब लियोनेल मेसी मैच में शामिल होने के लिए टचलाइन की ओर बढ़े, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. शनिवार को रोसारियो में 68 साल की उम्र में बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद जॉर्ज मेसी के निधन के बाद से ही मेसी गहरे दुख में हैं.
फैंस तो ये उम्मीद खो बैठे थे कि मेसी अब फुटबॉल के मैदान पर लौटेंगे या नहीं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि पिता के निधन के बाद स्टार खिलाड़ी ने एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा था. पिता को श्रद्धांजलि देते हुए मेसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं क्या करूंगा. मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढूं. मैंने सिर्फ फुटबॉल खेला है, और अब मुझे काफी शक है कि मैं इसे और ज्यादा समय तक खेल पाऊंगा या नहीं.''
''आप एक पिता, दोस्त और प्रतिनिधि थे. हर पल में आपको जैसा होना चाहिए था, आप हमेशा वैसे ही रहे और किसी भी बात में कभी गलत नहीं थे. कुछ शिकायतों या झगड़ों को छोड़ दें, तो आप हमेशा सही थे. आखिर में, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था. आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, खासकर मेरे बच्चों की परवरिश में, क्योंकि मैं उन्हें वैसे ही सिखाता और पालता-पोसता हूं जैसे आपने मुझे किया था. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और ऊपर से भी हमारा वैसे ही ध्यान रखना जैसे आप यहां रखते थे. हर चीज के लिए धन्यवाद. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पापा''
मेसी की मैदान पर वापसी ऐसे समय में हुई जब इंटर मियामी पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी. इससे पहले, मेसी के पिता के निधन के कारण उनकी गैर-मौजूदगी में क्लब को लीग्स कप के मैच में मॉन्टेरी से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद मियामी के लिए लियोन के खिलाफ होने वाले आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में अच्छा नतीजा हासिल करना जरूरी हो गया था. लियोन के खिलाफ मैच में मेसी को शुरुआत में बेंच पर रखा गया और हाफ-टाइम के बाद मैदान पर उतारा गया. हालांकि, उनकी वापसी के बावजूद इंटर मियामी को एक और हार का सामना करना पड़ा और लियोन ने यह मैच 3-2 से जीत लिया.