/गोल्डन बूट ही नहीं, अब इस बड़े अवॉर्ड के भी दावेदार हैं मेसी, फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरी बार करेंगे ऐसा कमाल

FIFA WORLD CUP 2026: लियोनेल मेसी एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के करीब हैं. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर 'गोल्डन बॉल' अवॉर्ड जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी लियोनल मेसी अपने प्रदर्शन के दम पर गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर) का अवॉर्ड जीतने के करीब हैं. लियोनल मेसी साल 2014 और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में 'गोल्डन बॉल' का अवॉर्ड जीत चुके हैं.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक दुनिया का कोई खिलाड़ी दो बार भी 'गोल्डन बॉल' का अवॉर्ड नहीं जीत पाया है और लियोनल मेसी तीसरी बार 'गोल्डन बॉल' का अवॉर्ड जीतने के करीब हैं. अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी जीतते हैं, तो यह तीसरी बार होगा जब वे यह अवॉर्ड जीतेंगे. इससे पहले लियोनल मेसी 2014 और 2022 में यह सम्मान हासिल कर चुके हैं. यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के तौर पर उनकी स्थिति को और मजबूत करेगी.
गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है. यह उस खिलाड़ी को मिलता है, जिसका पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा हो, न कि सिर्फ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को. सेलेक्शन प्रोसेस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही शुरू हो जाता है, जिसमें फीफा का टेक्निकल स्टडी ग्रुप शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करता है. टूर्नामेंट खत्म होने से पहले मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधि इन नॉमिनीज के लिए वोट करते हैं.
कई मामलों में, विजेता का फैसला फाइनल खेले जाने से पहले ही हो जाता है, जिसका मतलब है कि यह अवॉर्ड जरूरी नहीं कि अंत में चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ी को ही मिले. 2018 में, क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिक को गोल्डन बॉल मिली, भले ही उनकी टीम फाइनल में फ्रांस से 4-2 से हार गई थी.
1978: मारियो केम्पस (अर्जेंटीना)
1982: पाओलो रॉसी (इटली)
1986: डिएगो माराडोना (अर्जेंटीना)
1990: साल्वाटोर शिलैची (इटली)
1994: रोमारियो डी सूजा फारिया (ब्राजील)
1998: रोनाल्डो नजारियो (ब्राजील)
2002: ओलिवर कान (जर्मनी)
2006: जिनेदिन जिदान (फ्रांस)
2010: डिएगो फोरलान (उरुग्वे)
2014: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
2018: लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)
2022: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज बॉल पहली बार 1978 FIFA वर्ल्ड कप में दिए गए थे.
लियोनल मेसी के साथ भी चार साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था. उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल्डन बॉल जीता, जबकि फाइनल में अर्जेंटीना को जर्मनी से एक्स्ट्रा-टाइम में 1-0 से दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि अर्जेंटीना ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन मेसी के व्यक्तिगत प्रदर्शन को टूर्नामेंट का सबसे शानदार प्रदर्शन माना गया. उन्होंने चार गोल किए, एक निर्णायक असिस्ट दिया, जिससे अर्जेंटीना को एक और जीत मिली, चार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीते और फिटनेस की समस्याओं से जूझने के बावजूद अहम मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाया.
अंत में जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान कोई भी खिलाड़ी लियोनल मेसी के प्रभाव की बराबरी नहीं कर सका. आठ साल बाद, कोई बहस नहीं थी. लियोनल मेसी ने आखिरकार कतर में 2022 वर्ल्ड कप जीता और अपने करियर के सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत टूर्नामेंटों में से एक खेलने के बाद अपना दूसरा गोल्डन बॉल भी हासिल किया. उन्होंने सात गोल और तीन असिस्ट के साथ टूर्नामेंट खत्म किया, कई वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़े और अर्जेंटीना को 36 वर्षों में अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने में मदद की.
इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी के प्रदर्शन को ज्यादातर लोग और भी बेहतर मानते हैं. लियोनल मेसी आठ गोल और चार असिस्ट के साथ फाइनल में पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह अर्जेंटीना के लिए सीधे तौर पर 12 गोल में शामिल रहे हैं. जब उन्होंने गोल नहीं भी किया, तब भी उन्होंने मैचों को कंट्रोल किया, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की 2-1 से सेमीफाइनल जीत में दोनों असिस्ट देना भी शामिल है. गोल, क्रिएटिविटी और लीडरशिप के उनके शानदार तालमेल ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत खिलाड़ी बना दिया है और उन्हें एक और गोल्डन बॉल जीतने की मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है.