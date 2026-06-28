/लीग स्टेज खत्म... अब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से रोनाल्डो की पुर्तगाल तक, राउंड-32 में किस टीम का क्या शेड्यूल?

FIFA World Cup 2026 Round 32 Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लीग स्टेज खत्म होने के बाद अब नॉकआउट का इंतजार खत्म हो चुका है. लीग स्टेज का अंत अर्जेंटीना की जीत की हैट्रिक से हुआ. 28 जून की सुबह लीग स्टेज के मुकाबले में अर्जेंटीना ने कोलंबिया के खिलाफ 3-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. अब फैंस नॉकआउट का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं. आईए हम आपको राउंड-32 का पूरा शेड्यूल बताते हैं. राउंड-32 के मुकाबले भारतीय समयानुसार 29 जून की रात से शुरू हो जाएंगे. आईए हम आपको शेड्यूल के साथ-साथ नॉकआउट का पूरा गणित भी समझाते हैं.