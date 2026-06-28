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लीग स्टेज खत्म... अब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से रोनाल्डो की पुर्तगाल तक, राउंड-32 में किस टीम का क्या शेड्यूल?

FIFA World Cup 2026 Round 32 Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. लीग स्टेज का अंत अर्जेंटीना की जीत की हैट्रिक से हुआ. अब फैंस नॉकआउट का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं. आईए हम आपको राउंड-32 का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:43 AM IST
लीग स्टेज खत्म... अब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से रोनाल्डो की पुर्तगाल तक, राउंड-32 में किस टीम का क्या शेड्यूल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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