/लीग स्टेज खत्म... अब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से रोनाल्डो की पुर्तगाल तक, राउंड-32 में किस टीम का क्या शेड्यूल?

FIFA World Cup 2026 Round 32 Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लीग स्टेज खत्म होने के बाद अब नॉकआउट का इंतजार खत्म हो चुका है. लीग स्टेज का अंत अर्जेंटीना की जीत की हैट्रिक से हुआ. 28 जून की सुबह लीग स्टेज के मुकाबले में अर्जेंटीना ने कोलंबिया के खिलाफ 3-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. अब फैंस नॉकआउट का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं. आईए हम आपको राउंड-32 का पूरा शेड्यूल बताते हैं. राउंड-32 के मुकाबले भारतीय समयानुसार 29 जून की रात से शुरू हो जाएंगे. आईए हम आपको शेड्यूल के साथ-साथ नॉकआउट का पूरा गणित भी समझाते हैं.
इस बार कुल 48 टीमों को 12 ग्रुप (ए से एल) में बांटा गया था. ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद कुल 32 टीमें अगले दौर में पहुंचीं. इसमें ग्रुप टेबल में टॉप पर रहने वाली 12 टीमें जबकि 12 ग्रुप दूसरे नंबर पर रहने वाली टीमें रहीं. इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें, बाकी तीसरे स्थान पर रहने वाली 4 टीमों को बाहर होना पड़ा.
1. दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील, जापान, जर्मनी, पराग्वे, नीदरलैंड, मोरक्को
2. आइवरी कोस्ट, नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, मेक्सिको, इक्वाडोर, इंग्लैंड, डीआर कांगो
3. बेल्जियम, सेनेगल, अमेरिका, बोस्निया और हर्जेगोविना, पुर्तगाल, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र
4. अर्जेंटीना, केप वर्डे, कोलंबिया, घाना, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया
|तारीख
|मुकाबला
|समय (भारतीय समय)
|जगह
|29 जून
|दक्षिण अफ्रीका vs कनाडा
|12:30 AM
|इंगलवुड
|29 जून
|ब्राजील vs जापान
|10:30 PM
|ह्यूस्टन
|30 जून
|जर्मनी vs पराग्वे
|02:00 AM
|फॉक्सबोरो
|30 जून
|नीदरलैंड vs मोरक्को
|06:30 AM
|मेक्सिको सिटी
|30 जून
|आइवरी कोस्ट vs नॉर्वे
|10:30 PM
|अर्लिंगटन
|1 जुलाई
|फ्रांस vs स्वीडन
|02:30 AM
|ईस्ट रदरफोर्ड
|1 जुलाई
|मेक्सिको vs इक्वाडोर
|06:30 AM
|मेक्सिको
|1 जुलाई
|इंग्लैंड vs डीआर कांगो
|09:30 PM
|अटलांटा
|2 जुलाई
|बेल्जियम vs सेनेगल
|01:30 AM
|सिएटल
|2 जुलाई
|अमेरिका vs बोस्निया और हर्जेगोविना
|05:30 AM
|सेंटा क्लारा
|3 जुलाई
|स्पेन vs ऑस्ट्रिया
|12:30 AM
|इंगलवुड
|3 जुलाई
|पुर्तगाल vs क्रोएशिया
|04:30 AM
|कनाडा
|3 जुलाई
|स्विट्जरलैंड vs अल्जीरिया
|08:30 AM
|कनाडा
|3 जुलाई
|ऑस्ट्रेलिया vs मिस्र
|11:30 PM
|अर्लिंगटन
|4 जुलाई
|अर्जेंटीना vs केप वर्डे
|03:30 AM
|मियामी
|4 जुलाई
|कोलंबिया vs घाना
|07:00 AM
|कैनसस सिटी
राउंड ऑफ-32: 28 जून से 3 जुलाई
राउंड ऑफ-16: 4 से 7 जुलाई
क्वार्टर फाइनल: 9 से 11 जुलाई
सेमीफाइनल: 14 और 15 जुलाई
तीसरे स्थान का मुकाबला: 18 जुलाई
फाइनल: 19 जुलाई (न्यू जर्सी)
|तारीख
|मुकाबला
|मेजबान शहर / स्टेडियम
|4 जुलाई
|जर्मनी / पराग्वे के विजेता vs फ्रांस / स्वीडन के विजेता
|फिलाडेल्फिया
|4 जुलाई
|कनाडा / दक्षिण अफ्रीका के विजेता vs नीदरलैंड / मोरक्को के विजेता
|ह्यूस्टन
|5 जुलाई
|ब्राजील / जापान के विजेता vs आइवरी कोस्ट / नॉर्वे के विजेता
|ईस्ट रदरफोर्ड
|5 जुलाई
|मेक्सिको / इक्वाडोर के विजेता vs इंग्लैंड / डीआर कांगो के विजेता
|मेक्सिको सिटी
|6 जुलाई
|पुर्तगाल / क्रोएशिया के विजेता vs स्पेन / ऑस्ट्रिया के विजेता
|अर्लिंग्टन
|6 जुलाई
|अमेरिका / बोस्निया-हर्जेगोविना के विजेता vs बेल्जियम / सेनेगल के विजेता
|सिएटल
|7 जुलाई
|अर्जेंटीना / केप वर्डे के विजेता vs ऑस्ट्रेलिया / मिस्र के विजेता
|अटलांटा
|7 जुलाई
|स्विट्जरलैंड / अल्जीरिया के विजेता vs कोलंबिया / घाना के विजेता
|वैंकूवर