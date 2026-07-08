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मेसी जैसा कोई नहीं... फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दाग चुके हैं इतने गोल, एमबाप्पे-हालैंड को पछाड़ बने नंबर-1

Golden Boot Race In Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी का मैजिक बरकरार है. 39 साल की उम्र में भी वो गोल्डन बूट जीतने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ शानदार जीत में मेसी का अहम किरदार रहा. उन्होंने एक असिस्ट और एक गोल दागा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 08, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:54 AM IST
मेसी जैसा कोई नहीं... फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दाग चुके हैं इतने गोल, एमबाप्पे-हालैंड को पछाड़ बने नंबर-1
Image Credit: (AP) मेसी जैसा कोई नहीं... फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दाग चुके हैं इतने गोलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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