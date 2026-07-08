/मेसी जैसा कोई नहीं... फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दाग चुके हैं इतने गोल, एमबाप्पे-हालैंड को पछाड़ बने नंबर-1

Golden Boot Race In Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें हारी हुई बाजी जीतने में कितना मजा आता है. मंगलवार (7 जुलाई) को मिस्र के खिलाफ हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में 78 मिनट तक मिस्र ने 2-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना ने 6 मिनट के अंदर दो गोल दागे और दोनों में लियोनेल मेसी का अहम हाथ रहा.