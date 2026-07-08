/मेसी जैसा कोई नहीं... फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दाग चुके हैं इतने गोल, एमबाप्पे-हालैंड को पछाड़ बने नंबर-1

Golden Boot Race In Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें हारी हुई बाजी जीतने में कितना मजा आता है. मंगलवार (7 जुलाई) को मिस्र के खिलाफ हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में 78 मिनट तक मिस्र ने 2-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना ने 6 मिनट के अंदर दो गोल दागे और दोनों में लियोनेल मेसी का अहम हाथ रहा.
79वें मिनट में उन्होंने शानदार असिस्ट किया, जिसके चलते क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर इस मैच में अर्जेंटीना का खाता खोला. इसके बाद 84वें मिनट में मेसी ने खुद गोल दागकर स्कोरलाइन को 2-2 से बराबर कर दिया. आखिरी पलों में एन्जो फर्नांडेज ने गोल दागकर अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिला दी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी का मैजिक बरकरार है. 39 साल की उम्र में भी वो गोल्डन बूट जीतने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.
मिस्र के खिलाफ मैच में मेसी जरूर पेनल्टी को गोल में तब्दील करने से चूक गए, लेकिन उन्होंने 84वें मिनट में गोल कर इसकी भरपाई कर दी. इस टूर्नामेंट में अभी तक ऐसा एक भी मैच नहीं गुजरा, जिसमें मेसी ने गोल नहीं दागा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वो अब तक 8 गोल कर चुके हैं. गोल्डन बूट जीतने की रेस में उन्होंने फ्रांस के स्टार किलियन एमबाप्पे और नॉर्वे के फॉरवर्ड एर्लिंग हालैंड को पछाड़ दिया है.