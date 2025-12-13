Video of The Day: एक ही जगह जब मिल बैठे मेसी और शाहरुख, दो धुरंधरों को साथ देख बन गया फैंस का दिन

फुटबॉल की दुनिया के सम्राट लियोनल मेसी और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक ही जगह साथ नजर आए और उनकी मौजूदगी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में समां बांध दिया. लियोनल मेसी और शाहरुख खान ने गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मुलाकात की और इस दृश्य ने भारतीय फैंस का दिन बना दिया. दरअसल, अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम से वर्चुअली अपने 70 फुट ऊंचे स्टॅच्यू का उद्घाटन किया. इस इवेंट में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी मौजूद हैं.

मेसी ने अपने 70 फुट ऊंचे स्टॅच्यू का उद्घाटन किया

14 साल बाद भारत के दौरे पर आए फुटबॉल की दुनिया के शहंशाह लियोनल मेसी ने जब वर्चुअली अपने 70 फुट ऊंचे स्टॅच्यू का उद्घाटन किया तो फैंस का जोश देखने लायक था. बता दें कि लियोनल मेसी अपने तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. लियोनल मेसी शनिवार को तड़के 3.23 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट और रास्ते में तैनात प्रशंसक इस फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और मेसी-मेसी के नारे लगाए.

फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेंगे मेसी

अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब दिलाने वाले लियोनल मेसी का भारत दौरा तीन दिन (13 से 15 दिसंबर) का है. कोलकाता में शनिवार को अपने स्टैच्यू का उद्घाटन करने के बाद लियोनल मेसी युवा भारती स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेंगे, जहां हजारों फैंस के स्टैंड्स में आने की उम्मीद है. लियोनल मेसी इसके बाद बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को सम्मानित करेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से भी लियोनल मेसी के मुलाकात का कार्यक्रम है.

हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे मेसी

दोपहर 2 बजे के बाद लियोनल मेसी कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में वह एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे. इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है. शाम में मेसी के सम्मान में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है. लियोनल मेसी हैदराबाद के बाद मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे. बता दें कि लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं. आखिरी बार वे साल 2011 में भारत आए थे. कोलकाता में वेनेजुएला के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में उन्होंने अर्जेंटीना की कप्तानी की थी.