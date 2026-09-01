978 बनाम 927 गोल: संन्यास के बाद भी रोनाल्डो से जारी रहेगी मेसी की जंग, कौन बनेगा पहला हजारी?

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सोमवार (31 अगस्त) को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेकर अपने शानदार अर्जेंटीना करियर का अंत कर दिया है. 39 साल के इस महान खिलाड़ी ने लगभग दो दशकों और छह वर्ल्ड कप में खेलने के बाद राष्ट्रीय टीम छोड़ी है. उनके ट्राफी कैबिनेट में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है. मेसी ने 2026 में भी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, जहां उन्हें स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.
इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का मतलब यह नहीं है कि मेसी ने फुटबॉल को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है. वह मेजर लीग सॉकर (MLS) में इंटर मियामी क्लब के लिए खेलना जारी रखेंगे. इसका मतलब है कि करियर के सबसे जादुई और ऐतिहासिक रिकॉर्ड- 1,000 गोल पूरे करने का उनका सपना अब भी पूरी तरह जिंदा है.
1,000 गोलों तक पहुंचने की यह रोमांचक जंग मेसी को उनके सबसे बड़े आधुनिक प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने ला खड़ा करती है. 30 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, रोनाल्डो ने 1333 मैचों में 978 गोल किए हैं, जबकि मेसी के नाम 1,171 मैचों में 927 गोल दर्ज हैं. इस तरह कुल करियर गोलों के मामले में रोनाल्डो फिलहाल मेसी से 51 गोल आगे चल रहे हैं.
पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1,000 गोलों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल 22 और गोलों की जरूरत है, जबकि मेसी को अभी 73 और गोल करने होंगे. रोनाल्डो ने शुक्रवार को अल नासर के लिए अल-तावोन के खिलाफ मैच में शानदार गोल करके अपनी स्थिति मजबूत की और अपना कुल स्कोर 978 पहुंचाया. वहीं मेसी ने भी अगले ही दिन जोरदार जवाब देते हुए मॉन्ट्रियल के खिलाफ 7-1 की जीत में चार गोल दागे और एक असिस्ट किया, जिससे उनका स्कोर 927 हो गया.
भले ही कुल गोलों के मामले में रोनाल्डो आगे हैं, लेकिन मेसी ने उनसे बहुत कम मैचों में यह संख्या हासिल की है. रोनाल्डो ने मेसी से 162 अधिक मैच खेले हैं (रोनाल्डो के 1,333 मैच बनाम मेसी के 1,171 मैच). इसके बावजूद प्रति मैच गोल करने का औसत मेसी का बेहतर है. मेसी का प्रति मैच औसत लगभग 0.79 है, जबकि रोनाल्डो का औसत 0.73 गोल प्रति मैच है.
मेसी और रोनाल्डो के इंटरनेशनल खिताब
लियोनल मेसी
2021: कोपा अमेरिका
2022: फिनालिसिमा
2022: फीफा वर्ल्ड कप
2024: कोपा अमेरिका
2008: ओलंपिक गोल्ड मेडल
2005: यूथ/U23 टीम के साथ FIFA U-20 वर्ल्ड कप
क्रिस्टियानो रोनाल्डो
2016: UEFA यूरो कप
2019: UEFA नेशंस लीग
कम हो रही दोनों दिग्गजों के बीच की दूरी
यह आंकड़े फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी बहस को और गहरा कर देते हैं. रोनाल्डो ने अधिक गोल किए हैं, लेकिन मेसी ने कम मैचों और बेहतर गोल औसत के साथ कमाल का प्रदर्शन किया है. रोनाल्डो 1,000 ऑफिशियल सीनियर गोल दागने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बनने के बेहद करीब हैं, जहां वे सिर्फ 22 गोल दूर हैं. हालांकि, मॉन्ट्रियल के खिलाफ मेसी के 4 गोलों ने दिखा दिया कि 39 साल की उम्र में भी वे इस रेस से हटने वाले नहीं हैं और दोनों के बीच का फासला तेजी से घट रहा है.
कौन लिखेगा नया इतिहास?
रोनाल्डो का अगला लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है: 1,000 गोलों तक पहुंचने के लिए केवल 22 गोल. मेसी के लिए 73 गोल करने की चुनौती बड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर होने के बाद भी यह जंग खत्म नहीं हुई है. दोनों खिलाड़ी क्लब स्तर पर पूरी तरह एक्टिव हैं, जिससे यह रेस आगे भी जारी रहेगी. इंटरनेशनल फुटबॉल जीतने के बाद मेसी अब करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, वहीं रोनाल्डो एक ऐसे मुकाम के करीब हैं जो उनकी महान विरासत को हमेशा के लिए अमर बना देगा.