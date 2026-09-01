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978 बनाम 927 गोल: संन्यास के बाद भी रोनाल्डो से जारी रहेगी मेसी की जंग, कौन बनेगा पहला हजारी?

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है. वह क्लब फुटबॉल में खेलना जारी रखेंगे. इंटर मियामी के लिए खेलते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनकी 1,000 करियर गोलों की ऐतिहासिक जंग अब भी जारी है..

Written ByRohit Raj
Published: Sep 01, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:34 PM IST
978 बनाम 927 गोल: संन्यास के बाद भी रोनाल्डो से जारी रहेगी मेसी की जंग, कौन बनेगा पहला हजारी?
Image Credit: लियोनल मेसी बनाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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