लियोनल मेसी-लामिन यमाल के महामुकाबले पर 'ग्रहण', 2 चैंपियन टीमों के बीच फाइनल मैच पर युद्ध का साया

Spain vs Argentina Finalissima: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 27 मार्च को दोहा के लुसैल स्टेडियम में होने वाला बहुप्रतीक्षित 'फिनालिसीमा' (Finalissima) मैच अब स्थगित होने की कगार पर है. यह मैच 27 मार्च को कतर में साउथ अमेरिका की चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोप की चैंपियन स्पेन के बीच होने वाला है. कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी टूर्नामेंट्स को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है. यह फैसला ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों और उसके बाद ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र (UAE, सऊदी अरब और कतर) को निशाना बनाकर किए गए जवाबी मिसाइल हमलों के बाद लिया गया है.

हाल की सैन्य गतिविधियों में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले शामिल हैं. इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले शुरू किए जिससे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर प्रभावित हुए हैं. कतर ने मिसाइल मलबे को रोके जाने के बाद एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना दी है. ऐसे में खिलाड़ियों और हजारों दर्शकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आयोजकों का मानना है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इतने बड़े वैश्विक आयोजन को सुरक्षित रूप से आयोजित करना फिलहाल असंभव लग रहा है.

आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं

इस आयोजन के मुख्य आयोजक UEFA (यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन) और CONMEBOL (कॉनमेबोल) ने अभी तक आधिकारिक रूप से मैच स्थगित करने की पुष्टि नहीं की है. अंतिम फैसला अभी लंबित है और आयोजक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं क्योंकि पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर, इस मैच को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है या बाद की किसी तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे युद्ध जैसे हालात में एथलीटों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और तनाव का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती होती है.

कई फुटबॉल टूर्नामेंट पर असर

कतर में निलंबन का यह फैसला पूरे क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की एक कड़ी है. बहरीन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अपने सभी मैच स्थगित कर दिए हैं. इसके अलावा एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने अपनी चैंपियंस लीग एलीट मैच, एशियन चैंपियंस लीग टू के क्वार्टर फाइनल और चैलेंज लीग मैचों में देरी की है. आयोजक बढ़ती सैन्य गतिविधि के बीच खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूर हैं.

मेसी और यमाल की भिड़ंत देखने को मिलेगी?

फिनालिसिमा अब आगे के घटनाक्रमों और फुटबॉल संघों के फैसलों पर निर्भर करता है. महान फुटबॉलर लियोनल मेसी और युवा सितारे लामिन यमाल की टक्कर का दुनिया भर के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर इसे टाला जा सकता है. आयोजकों का मुख्य ध्यान अब केवल खेल पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि कैसे एक सुरक्षित वातावरण में फुटबॉल की वापसी कराई जाए.