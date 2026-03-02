Advertisement
trendingNow13127967
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीलियोनल मेसी-लामिन यमाल के महामुकाबले पर ग्रहण, 2 चैंपियन टीमों के बीच फाइनल मैच पर युद्ध का साया

लियोनल मेसी-लामिन यमाल के महामुकाबले पर 'ग्रहण', 2 चैंपियन टीमों के बीच फाइनल मैच पर युद्ध का साया

Spain vs Argentina Finalissima: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 27 मार्च को होने वाले 'फिनालिसिमा' महामुकाबले पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है. इस मैच में दुनिया के दो बड़े सुपरस्टार लियोनल मेसी और लामिन यमाल नजर आने वाले हैं. ऐसा लग रहा है कि अब फैंस को मैच का इंतजार काफी समय तक करना पड़ सकता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: Social Media
Photo Credit: Social Media

Spain vs Argentina Finalissima: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 27 मार्च को दोहा के लुसैल स्टेडियम में होने वाला बहुप्रतीक्षित 'फिनालिसीमा' (Finalissima) मैच अब स्थगित होने की कगार पर है. यह मैच 27 मार्च को कतर में साउथ अमेरिका की चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोप की चैंपियन स्पेन के बीच होने वाला है. कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी टूर्नामेंट्स को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है. यह फैसला ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों और उसके बाद ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र (UAE, सऊदी अरब और कतर) को निशाना बनाकर किए गए जवाबी मिसाइल हमलों के बाद लिया गया है.

हाल की सैन्य गतिविधियों में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले शामिल हैं. इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले शुरू किए जिससे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर प्रभावित हुए हैं. कतर ने मिसाइल मलबे को रोके जाने के बाद एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना दी है. ऐसे में खिलाड़ियों और हजारों दर्शकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आयोजकों का मानना है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इतने बड़े वैश्विक आयोजन को सुरक्षित रूप से आयोजित करना फिलहाल असंभव लग रहा है.

आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

इस आयोजन के मुख्य आयोजक UEFA (यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन) और CONMEBOL (कॉनमेबोल) ने अभी तक आधिकारिक रूप से मैच स्थगित करने की पुष्टि नहीं की है. अंतिम फैसला अभी लंबित है और आयोजक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं क्योंकि पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर, इस मैच को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है या बाद की किसी तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे युद्ध जैसे हालात में एथलीटों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और तनाव का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती होती है.

ये भी पढ़ें: सलमान की नींद हराम.. प्लेयर्स पर 50 लाख का जुर्माना, किसने जख्म पर ठोकी कील

कई फुटबॉल टूर्नामेंट पर असर

कतर में निलंबन का यह फैसला पूरे क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की एक कड़ी है. बहरीन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अपने सभी मैच स्थगित कर दिए हैं. इसके अलावा एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने अपनी चैंपियंस लीग एलीट मैच, एशियन चैंपियंस लीग टू के क्वार्टर फाइनल और चैलेंज लीग मैचों में देरी की है. आयोजक बढ़ती सैन्य गतिविधि के बीच खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूर हैं.

ये भी पढ़ें: 'भारत अच्छा क्रिकेट नहीं..', आमिर का बड़बोलापन, टीम इंडिया की जीत के बावजूद उगला जहर

मेसी और यमाल की भिड़ंत देखने को मिलेगी?

फिनालिसिमा अब आगे के घटनाक्रमों और फुटबॉल संघों के फैसलों पर निर्भर करता है. महान फुटबॉलर लियोनल मेसी और युवा सितारे लामिन यमाल की टक्कर का दुनिया भर के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर इसे टाला जा सकता है. आयोजकों का मुख्य ध्यान अब केवल खेल पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि कैसे एक सुरक्षित वातावरण में फुटबॉल की वापसी कराई जाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

footallLionel Messilamine yamal

Trending news

डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक