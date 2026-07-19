/FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उतरते ही इतिहास बदल देंगे मेसी, बस कुछ देर का मेहमान ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड

फाइनल में उतरते ही मेसी ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो अब तक स्वीडन के निल्स लीडहोल्म के नाम था. जिन्होंने 35 साल की उम्र में 1958 का फाइनल खेला था. ये रिकॉर्ड तो टूटना तय है,लेकिन मेसी का असली मकसद लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने पर होगा. इसके अलावा वो पहली बार वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने की रेस में भी सबसे आगे हैं. अगर स्पेन के खिलाफ फाइनल में वो 1-2 गोल दाग देते हैं तो वो ये खिताब जीत जाएंगे. फिलहाल मेसी और एम्बाप्पे ने 8-8 गोल दागे हैं, लेकिन फीफा के नियम अनुसार गोल बराबर होने पर सबसे ज्यादा असिस्ट के मामले में मेसी आगे हैं. बता दें कि मेसी के नाम वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल (21) दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. ये उनका छठा विश्व कप है.