/FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उतरते ही इतिहास बदल देंगे मेसी, बस कुछ देर का मेहमान ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... क्योंकि फुटबॉल के ग्राउंड पर मौसम बिगड़ने वाला है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने अंतिम चैप्टर पर पहुंच चुका है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल मैच को लेकर दुनियाभर के खेल प्रेमी बेहद उत्साहित हैं. ज्यादातर फैंस 'जादूगर' मेसी को मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं. 39 साल के मेसी का वर्ल्ड कप में ये शायद आखिरी मुकाबला हो सकता है. वो किसी कीमत पर ट्रॉफी के साथ शानदार विदाई लेना चाहते होंगे.
स्पेन के खिलाफ मैच में मैदान पर उतरते ही लियोनेल मेसी इतिहास रच देंगे. इसके साथ ही विश्व कप का 68 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर हो जाएगा. जी हां, 39 साल के मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड प्लेयर (गोल कीपर को छोड़कर) बन जाएंगे.
फाइनल में उतरते ही मेसी ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो अब तक स्वीडन के निल्स लीडहोल्म के नाम था. जिन्होंने 35 साल की उम्र में 1958 का फाइनल खेला था. ये रिकॉर्ड तो टूटना तय है,लेकिन मेसी का असली मकसद लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने पर होगा. इसके अलावा वो पहली बार वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने की रेस में भी सबसे आगे हैं. अगर स्पेन के खिलाफ फाइनल में वो 1-2 गोल दाग देते हैं तो वो ये खिताब जीत जाएंगे. फिलहाल मेसी और एम्बाप्पे ने 8-8 गोल दागे हैं, लेकिन फीफा के नियम अनुसार गोल बराबर होने पर सबसे ज्यादा असिस्ट के मामले में मेसी आगे हैं. बता दें कि मेसी के नाम वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल (21) दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. ये उनका छठा विश्व कप है.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल, 3 असिस्ट
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल (अब नहीं खेलेंगे एक भी मैच)
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के पास 54 साल का इतिहास बदलने का सुनहरा मौका है. अर्जेंटीना लगातार दो बार विश्व कप जीतने वाला तीसरा देश बनने से सिर्फ एक जीत दूर है. इससे पहले इटली (1934,1938) और ब्राजील (1958, 1962) ये स्पेशल कारनामा किया था.
सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें
|देश
|खिताब
|वर्ष
|ब्राजील
|5
|1958, 1962, 1970, 1994, 2002
|जर्मनी (पश्चिम जर्मनी सहित)
|4
|1954, 1974, 1990, 2014
|इटली
|4
|1934, 1938, 1982, 2006
|अर्जेंटीना
|3
|1978, 1986, 2022
|फ्रांस
|2
|1998, 2018
|उरुग्वे
|2
|1930, 1950
|इंग्लैंड
|1
|1966
|स्पेन
|1
|2010