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FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उतरते ही इतिहास बदल देंगे मेसी, बस कुछ देर का मेहमान ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026: स्पेन के खिलाफ मैच में मैदान पर उतरते ही लियोनेल मेसी इतिहास रच देंगे. इसके साथ ही विश्व कप का 68 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर हो जाएगा. जी हां, 39 साल के मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड प्लेयर (गोल कीपर को छोड़कर) बन जाएंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 01:34 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:34 AM IST
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उतरते ही इतिहास बदल देंगे मेसी, बस कुछ देर का मेहमान ये 68 साल पुराना रिकॉर्ड
Image Credit: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उतरते ही इतिहास बदल देंगे मेसी (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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