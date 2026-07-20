'हमारी रूह को दर्द हुआ', स्पेन से हार के बाद फूट-फूट कर रोए अर्जेंटीना के कोच, मेसी के लिए क्या कहा?

FIFA World Cup 2026 Spain vs Argentina: अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी स्पेन के खिलाफ अपनी टीम की दिल तोड़ने वाली हार के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रो पड़े. स्कालोनी ने चार साल पहले अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया था और इस बार भी वह खिताब बचाने की उम्मीद में टीम को न्यू जर्सी में एक और फाइनल तक ले आए थे. हालांकि, फेरान टोरेस के एक्स्ट्रा-टाइम गोल ने स्पेन को 1-0 से जीत दिलाई, जिससे अर्जेंटीना की बादशाहत खत्म हो गई और लियोनेल मेसी का लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया.
स्कालोनी ने स्वीकार किया कि यह हार लंबे समय तक दर्द देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी टीम से इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते थे. अर्जेंटीना का यह अभियान शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाला रहा, जहां कई मुख्य खिलाड़ी चोटिल हुए और टीम को नॉकआउट दौर में लगातार बदलाव करने पड़े. कोच ने बताया, ''हमें उन प्रमुख पॉजिशन पर चोटें आईं जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी. टीम की थकान बहुत अधिक थी, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी अंतिम कोशिश तक सब कुछ झोंक दिया.''
Lionel Scaloni broke down in tears and couldn’t finish his press conference.
This is honestly a tough watch. pic.twitter.com/EkEzYwuAVI
— MC (@CrewsMat10) July 19, 2026
बेहद भावुक नजर आ रहे स्कालोनी ने कहा कि कप घर न ला पाने का दुख उनकी रूह को पहुंच रहा है. हालांकि, वह अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट हैं. उन्होंने यह भी बताया कि स्पेन के गोल के बाद भी अर्जेंटीना को यकीन था कि वे मैच को पेनल्टी तक ले जा सकते हैं. निराशा के बावजूद स्कालोनी ने स्पेन की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और कहा कि प्रतिद्वंद्वी टीम जीत की हकदार थी. उन्होंने अनुभवी डिफेंडर निकोलस टैगलियाफिको की भी तारीफ की, जिन्होंने शारीरिक दिक्कतों के बावजूद मैदान छोड़ने से मना कर दिया था.
स्कालोनी ने कप्तान लियोनेल मेसी को विशेष सम्मान देते हुए उन्हें फुटबॉल के इतिहास का महानतम खिलाड़ी बताया. उन्होंने कहा, ''मेसी 39 साल के हैं, यह एक अविश्वसनीय बात है. यह पूरी तरह स्पष्ट था कि वह तब तक खेलेंगे जब तक वह चाहेंगे.'' कोच ने उम्मीद जताई कि देश फाइनल के परिणाम के बजाय टीम के इस शानदार सफर और खिलाड़ियों के जुनून को याद रखेगा. उन्होंने अपनी टीम को "सच्चा योद्धा" बताया, जिन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अर्जेंटीना का सिर गर्व से ऊंचा किया.