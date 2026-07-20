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'हमारी रूह को दर्द हुआ', स्पेन से हार के बाद फूट-फूट कर रोए अर्जेंटीना के कोच, मेसी के लिए क्या कहा?

FIFA World Cup 2026 Spain vs Argentina: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से हार के बाद अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े. उन्होंने हार को 'रूह को चोट पहुंचाने वाली' बताया और लियोनेल मेसी को सर्वकालिक महान खिलाड़ी करार दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:10 AM IST
'हमारी रूह को दर्द हुआ', स्पेन से हार के बाद फूट-फूट कर रोए अर्जेंटीना के कोच, मेसी के लिए क्या कहा?
Image Credit: अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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