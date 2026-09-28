/Asian Games 2026 Day 10 Live Updates: भारत के खाते में अभी तक कुल 37 मेडल, क्रिकेट में आज भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच

भारत बनाम अफगानिस्तान क्रिकेट मुकाबले के लिए हालात अभी भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं. मैदान पर जमा पानी को समय रहते सुखाना मुश्किल माना जा रहा है और ऐसे में मैच शुरू होने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, तो मौजूदा समीकरण के आधार पर भारतीय टीम के सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने और कम से कम एक मेडल पक्का करने की संभावना बन सकती है. यानी नागोया का मौसम भारत के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है. इस बीच भारतीय टीम ने बारिश से भरे दिन में भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी. खिलाड़ियों ने खराब मौसम के बावजूद अभ्यास किया और अहम मुकाबले के लिए खुद को तैयार रखा.
1. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल
2. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल
3. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल
4. 60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल
5. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल
6. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल
7. विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल
8. एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल
9. एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल
10. एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल
11. वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू - सिल्वर मेडल
12. एशियन गेम्स मेंस बैडमिंटन टीम इवेंट - ब्रॉन्ज मेडल
13. रोइंग मेंस डबल स्कल्स - सतनाम सिंह और सलमान खान - ब्रॉन्ज मेडल
14. वुशू - नाओरेम रोशिबिना देवी - सिल्वर मेडल
15. मिक्स्ड टीम इंवेंट (स्कीट शूटिंग) - अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल - ब्रॉन्ज मेडल
16. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ (एथलेटिक्स) - सीमा - ब्रॉन्ज मेडल
17. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस - मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु- सिल्वर मेडल
18. मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम - ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - सिल्वर मेडल
19. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट - कमलजीत और सुरुचि - गोल्ड मेडल
20. मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस इवेंट - दीया चिताले और मानुष शाह - ब्रॉन्ज मेडल
21. महिला शॉट पुट इवेंट - मनप्रीत कौर - ब्रॉन्ज मेडल
22. मेंस 10000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल
23. महिला पोल वॉल्ट - बरानिका एलंगोवन - ब्रॉन्ज मेडल
24. मेंस मैराथन रेस - सावन बरवाल - सिल्वर मेडल
25. विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट - तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसे - सिल्वर मेडल
26. मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश - जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार - ब्रॉन्ज मेडल
27. विमेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय विमेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल
28. मेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय मेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल
29. मेंस शॉट पुट - तजिंदरपाल सिंह तूर - सिल्वर मेडल
30. विमेंस 400 मीटर रेस - प्राची चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल
31. मेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अभय सिंह - सिल्वर मेडल
32. विमेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अनाहत सिंह - सिल्वर मेडल
33. विमेंस 200 मीटर रेस - हरिता भद्रा - ब्रॉन्ज मेडल
34. विमेंस लॉन्ग जंप - एन्सी सोजन - सिल्वर मेडल
35. मेंस डेकाथलॉन - तेजस्विन शंकर - ब्रॉन्ज मेडल
36. विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज - पारुल चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल
37. मेंस हाई जंप - सर्वेश कुशारे - सिल्वर मेडल
एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत की स्टार शूटर मनु भाकर को बड़ा झटका लगा है. 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मनु भाकर व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गईं. मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल की प्रिसिजन और रैपिड दोनों स्टेज में हिस्सा लिया, लेकिन क्वालिफिकेशन के बाद उनसे आगे कुल आठ निशानेबाज मौजूद हैं. यही स्थिति उनकी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद खत्म करने के लिए काफी रही. क्वालिफिकेशन में पीछे रहने के कारण दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल फाइनल में जगह नहीं बना सकीं. इसका मतलब है कि वह आज बाद में होने वाले इस इवेंट के फाइनल में एक्शन में नजर नहीं आएंगी.
कुल मेडल - 37
गोल्ड - 4
सिल्वर - 16
ब्रॉन्ज - 17
वहीं, पुरुषों की जैवलिन थ्रो फाइनल में रोहित यादव और यश वीर सिंह भारत की चुनौती को आगे बढ़ाएंगे. शूटिंग में भी भारत को पदक की उम्मीद रहेगी. मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशाना साधेंगी. तीनों निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी और उनकी नजरें पोडियम फिनिश पर रहेंगी. बॉक्सिंग रिंग में भी भारतीय मुक्केबाज अपनी चुनौती पेश करेंगे. लवलीना बोरगोहेन और प्रिया घंघास अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर अगले दौर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगी. दोनों खिलाड़ियों के मुकाबलों पर भारतीय फैंस की खास नजर रहेगी. क्रिकेट में भारत की पुरुष टीम के सामने अफगानिस्तान की चुनौती होगी. दोनों टीमें क्वार्टरफाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी, ऐसे में भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होगी. हॉकी में भी भारतीय पुरुष टीम एक्शन में नजर आएगी. भारत का सामना बांग्लादेश से होगा, जहां टीम जीत के साथ अपने अभियान को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए सोमवार का दिन एक बार फिर मेडल की उम्मीदों से भरा रहने वाला है. आइची नागोया में एशियन गेम्स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ी कई बड़े मुकाबलों में उतरेंगे और देश की नजरें एक बार फिर मेडल टैली पर टिकी होंगी. भारत के खाते में अभी तक 37 मेडल जुड़ चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. भारत ने रविवार को 7 पदक अपने नाम किए थे, जिसके बाद अब एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, स्क्वैश, आर्चरी समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. एथलेटिक्स में भारत के स्टार खिलाड़ियों पर खास निगाहें रहेंगी. अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगे, जबकि मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमन पट्टुराज पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगे.
Asian Games 2026 Day 10 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारत का अभियान सोमवार (28 सितंबर) को एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है. जापान के आइची-नागोया में चल रहे इस महासंग्राम के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे. दिनभर मेडल इवेंट्स, नॉकआउट मुकाबले, क्वालिफिकेशन राउंड और टीम मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा, ऐसे में भारतीय फैंस की नजरें हर बड़े मुकाबले पर टिकी रहेंगी. एथलेटिक्स आज भारत के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहने वाला है. अविनाश साबले, मुरली श्रीशंकर, पारुल चौधरी, गुलवीर सिंह और रोहित यादव जैसे स्टार एथलीट मेडल इवेंट्स में भारत की चुनौती पेश करेंगे. वहीं, शूटिंग में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत की भारतीय महिला 25 मीटर पिस्टल टीम भी पदक की दावेदारों में शामिल होगी. कुराश में पिंकी बलहारा महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग में भारत की उम्मीदों को मजबूती देंगी. अगर वह शुरुआती दौर के मुकाबलों को पार करने में सफल रहती हैं, तो उनके पास मेडल के लिए आगे बढ़ने का मौका होगा. मेडल इवेंट्स के अलावा क्रिकेट फैंस के लिए भी सोमवार बेहद खास रहने वाला है. भारत की मेंस क्रिकेट टीम क्वार्टरफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी. इस मैच पर करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें रहेंगी और टीम इंडिया की कोशिश अगले दौर में जगह पक्की करने की होगी. हॉकी में भारत की मेंस टीम पूल ए मुकाबले में बांग्लादेश का सामना करेगी. टीम इंडिया अपनी लय को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज करने और अभियान को मजबूती देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. सोमवार को भारतीय खिलाड़ी सिर्फ एथलेटिक्स, शूटिंग, क्रिकेट और हॉकी तक सीमित नहीं रहेंगे. स्क्वैश, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, सेलिंग, सर्फिंग, सेपक टकरॉ, वॉलीबॉल और टेनिस समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी और टीमें अपना दम दिखाएंगी. सुबह के शुरुआती घंटों से शुरू होने वाला मुकाबलों का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा. ऐसे में 28 सितंबर का दिन भारतीय फैंस के लिए बेहद व्यस्त और रोमांचक रहने वाला है, जहां कई खेलों में मेडल की उम्मीद के साथ-साथ नॉकआउट मुकाबलों में आगे बढ़ने की चुनौती भी होगी.