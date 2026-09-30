Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: ज्योति-पृथिका-चिखिता की तिकड़ी ने रचा इतिहास, तीरंदाजी में भारत को मिला गोल्ड मेडल

1. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

2. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

3. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

4. 60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

5. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

6. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

7. विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

8. एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

9. एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

10. एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल

11. वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू - सिल्वर मेडल

12. एशियन गेम्स मेंस बैडमिंटन टीम इवेंट - ब्रॉन्ज मेडल

13. रोइंग मेंस डबल स्कल्स - सतनाम सिंह और सलमान खान - ब्रॉन्ज मेडल

14. वुशू - नाओरेम रोश‍िब‍िना देवी - स‍िल्वर मेडल

15. मिक्स्ड टीम इंवेंट (स्कीट शूटिंग) - अनंतजीत स‍िंह नरुका और परिनाज धालीवाल - ब्रॉन्ज मेडल

16. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ (एथलेटिक्स) - सीमा - ब्रॉन्ज मेडल

17. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस - मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु- सिल्वर मेडल

18. मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम - ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - सिल्वर मेडल

19. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट - कमलजीत और सुरुचि - गोल्ड मेडल

20. मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस इवेंट - दीया चिताले और मानुष शाह - ब्रॉन्ज मेडल

21. महिला शॉट पुट इवेंट - मनप्रीत कौर - ब्रॉन्ज मेडल

22. मेंस 10000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल

23. महिला पोल वॉल्ट - बरानिका एलंगोवन - ब्रॉन्ज मेडल

24. मेंस मैराथन रेस - सावन बरवाल - सिल्वर मेडल

25. विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट - तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसे - सिल्वर मेडल

26. मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश - जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार - ब्रॉन्ज मेडल

27. विमेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय विमेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

28. मेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय मेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

29. मेंस शॉट पुट - तजिंदरपाल सिंह तूर - सिल्वर मेडल

30. विमेंस 400 मीटर रेस - प्राची चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

31. मेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अभय सिंह - सिल्वर मेडल

32. विमेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अनाहत सिंह - सिल्वर मेडल

33. विमेंस 200 मीटर रेस - हरिता भद्रा - ब्रॉन्ज मेडल

34. विमेंस लॉन्ग जंप - एन्सी सोजन - सिल्वर मेडल

35. मेंस डेकाथलॉन - तेजस्विन शंकर - ब्रॉन्ज मेडल

36. विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज - पारुल चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

37. मेंस हाई जंप - सर्वेश कुशारे - सिल्वर मेडल

38. विमेंस 78 किलोग्राम कुराश इवेंट - पिंकी बलहारा - ब्रॉन्ज मेडल

39. विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट - ईशा सिंह - सिल्वर मेडल

40. विमेंस 400 मीटर हर्डल्स रेस - विथ्या रामराज - ब्रॉन्ज मेडल

41. मेन्स 1500 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल

42. विमेंस 5000 मीटर रेस - पारुल चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

43. मेन्स लॉन्ग जंप - मुरली श्रीशंकर - सिल्वर मेडल

44. मेन्स जैवलिन थ्रो - यशवीर सिंह - सिल्वर मेडल

45. मेन्स जैवलिन थ्रो - रोहित यादव - ब्रॉन्ज मेडल

46. विमेंस ट्रैप टीम इवेंट - नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर - सिल्वर मेडल

47. विमेंस ट्रैप - नीरू ढांडा - गोल्ड मेडल

48. मेन्स 90+ किलोग्राम कैटेगरी (बॉक्सिंग) - नरेंद्र बेरवाल - ब्रॉन्ज मेडल

49. मेन्स 5000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

50. मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले रेस - गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा - ब्रॉन्ज मेडल

51. विमेंस हाई जंप - पूजा सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

52. विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस - किरण पहल, पूवम्मा माचेटीरा, प्राची चौधरी और विथ्या रामराज - गोल्ड मेडल

53. मेन्स 4x400 मीटर रिले - धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनालिल, जय कुमार और विशाल थेन्नारासु कयालविझी - ब्रॉन्ज मेडल