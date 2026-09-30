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Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: ज्योति-पृथिका-चिखिता की तिकड़ी ने रचा इतिहास, तीरंदाजी में भारत को मिला गोल्ड मेडल

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन भारतीय दल एक बार फिर कई खेलों में अपना दम दिखाने उतरेंगा. ऐसे में देश की नजरें नए मेडल्स पर टिकी होंगी. भारतीय खिलाडियों ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में 8 पदक जीतकर धमाल मचा दिया है.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 30, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:23 AM IST
Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: ज्योति-पृथिका-चिखिता की तिकड़ी ने रचा इतिहास, तीरंदाजी में भारत को मिला गोल्ड मेडल
30 September 2026 08:15 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: तीरंदाजी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल

भारत की स्टार तीरंदाज तिकड़ी चिकिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने फाइनल में ऐसा दबदबा दिखाया कि चीन की चुनौती भी फीकी पड़ गई. गोल्ड मेडल के लिए हुए मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली और दबाव के बावजूद अपनी लय नहीं टूटने दी. चौथे एंड के पहले रोटेशन में चीन की टीम ने 10, 9, 9 का स्कोर किया, लेकिन इसके जवाब में भारतीय तिकड़ी ने लगातार 10, 10, 10 यानी परफेक्ट 30/30 का स्कोर कर दिया. इस जबरदस्त प्रदर्शन ने भारत की बढ़त को और मजबूत कर दिया. दूसरे रिले में चीन ने भी 30/30 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया, लेकिन तब तक भारत इतनी बड़ी बढ़त बना चुका था कि मुकाबले का रुख लगभग साफ हो चुका था. भारतीय तीरंदाजों ने आखिरी पलों में भी अपना संयम बनाए रखा. दूसरे रोटेशन में चिकिता, पृथिका और ज्योति ने एक बार फिर 10, 10, 10 का शानदार स्कोर किया और इसके साथ ही भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.

30 September 2026 07:34 AM (IST)

Asian Games Day 12 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 53

गोल्ड - 6

सिल्वर - 21

ब्रॉन्ज - 26

30 September 2026 07:18 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

1. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

2. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

3. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

4. 60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

5. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

6. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

7. विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

8. एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

9. एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

10. एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल

11. वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू - सिल्वर मेडल

12. एशियन गेम्स मेंस बैडमिंटन टीम इवेंट - ब्रॉन्ज मेडल

13. रोइंग मेंस डबल स्कल्स - सतनाम सिंह और सलमान खान - ब्रॉन्ज मेडल

14. वुशू - नाओरेम रोश‍िब‍िना देवी - स‍िल्वर मेडल

15. मिक्स्ड टीम इंवेंट (स्कीट शूटिंग) - अनंतजीत स‍िंह नरुका और परिनाज धालीवाल - ब्रॉन्ज मेडल

16. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ (एथलेटिक्स) - सीमा - ब्रॉन्ज मेडल

17. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस - मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु- सिल्वर मेडल

18. मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम - ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - सिल्वर मेडल

19. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट - कमलजीत और सुरुचि - गोल्ड मेडल

20. मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस इवेंट - दीया चिताले और मानुष शाह - ब्रॉन्ज मेडल

21. महिला शॉट पुट इवेंट - मनप्रीत कौर - ब्रॉन्ज मेडल

22. मेंस 10000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल

23. महिला पोल वॉल्ट - बरानिका एलंगोवन - ब्रॉन्ज मेडल

24. मेंस मैराथन रेस - सावन बरवाल - सिल्वर मेडल

25. विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट - तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसे - सिल्वर मेडल

26. मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश - जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार - ब्रॉन्ज मेडल

27. विमेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय विमेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

28. मेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय मेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

29. मेंस शॉट पुट - तजिंदरपाल सिंह तूर - सिल्वर मेडल

30. विमेंस 400 मीटर रेस - प्राची चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

31. मेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अभय सिंह - सिल्वर मेडल

32. विमेंस सिंगल्स स्क्वैश इवेंट - अनाहत सिंह - सिल्वर मेडल

33. विमेंस 200 मीटर रेस - हरिता भद्रा - ब्रॉन्ज मेडल

34. विमेंस लॉन्ग जंप - एन्सी सोजन - सिल्वर मेडल

35. मेंस डेकाथलॉन - तेजस्विन शंकर - ब्रॉन्ज मेडल

36. विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज - पारुल चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

37. मेंस हाई जंप - सर्वेश कुशारे - सिल्वर मेडल

38. विमेंस 78 किलोग्राम कुराश इवेंट - पिंकी बलहारा - ब्रॉन्ज मेडल

39. विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट - ईशा सिंह - सिल्वर मेडल

40. विमेंस 400 मीटर हर्डल्स रेस - विथ्या रामराज - ब्रॉन्ज मेडल

41. मेन्स 1500 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल

42. विमेंस 5000 मीटर रेस - पारुल चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

43. मेन्स लॉन्ग जंप - मुरली श्रीशंकर - सिल्वर मेडल

44. मेन्स जैवलिन थ्रो - यशवीर सिंह - सिल्वर मेडल

45. मेन्स जैवलिन थ्रो - रोहित यादव - ब्रॉन्ज मेडल

46. विमेंस ट्रैप टीम इवेंट - नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर - सिल्वर मेडल

47. विमेंस ट्रैप - नीरू ढांडा - गोल्ड मेडल

48. मेन्स 90+ किलोग्राम कैटेगरी (बॉक्सिंग) - नरेंद्र बेरवाल - ब्रॉन्ज मेडल

49. मेन्स 5000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

50. मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले रेस - गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा - ब्रॉन्ज मेडल

51. विमेंस हाई जंप - पूजा सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

52. विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस - किरण पहल, पूवम्मा माचेटीरा, प्राची चौधरी और विथ्या रामराज - गोल्ड मेडल

53. मेन्स 4x400 मीटर रिले - धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनालिल, जय कुमार और विशाल थेन्नारासु कयालविझी - ब्रॉन्ज मेडल

30 September 2026 07:09 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: भारत ने साउथ कोरिया को 234-233 से हराया

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय तीरंदाजों ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर कंपाउंड टीम इवेंट के फाइनल में जगह बना ली. मुकाबला आखिरी शॉट तक बेहद करीबी रहा, लेकिन दबाव के बीच भारतीय तीरंदाजों ने शानदार संयम दिखाते हुए जीत अपने नाम कर ली. साउथ कोरिया ने शुरुआत 10 के साथ की, लेकिन दूसरे शॉट पर कांगसेओ सिर्फ 9 अंक ही हासिल कर सकीं. इसके बाद कोरिया ने एक और 10 लगाया. इस समय भारत के पास बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन चिखिता ने आखिरी एंड की शुरुआत 9 अंक के साथ की. चिखिता के 9 के बाद प्रितिका और ज्योति ने लगातार 10-10 अंक लगाकर भारत की बढ़त कायम रखी. इससे भारतीय टीम ने दबाव के बीच खुद को मुकाबले में आगे बनाए रखा. साउथ कोरिया ने अपने आखिरी तीन शॉट्स की शुरुआत लगातार दो 10 के साथ की, लेकिन तीसरे शॉट पर 9 अंक ही मिले. भारत की ओर से चिखिता ने वापसी करते हुए 10 लगाया और इसके बाद प्रितिका ने भी 10 अंक हासिल कर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी. इसके बाद ज्योति ने अंतिम शॉट पर 9 अंक हासिल किए और भारत ने 234-233 के बेहद करीबी अंतर से साउथ कोरिया को मात दे दी. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने कंपाउंड टीम के गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है.

30 September 2026 07:08 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: कुश्ती, शूटिंग, साइकिलिंग और जूडो के भी मैच

कुश्ती में निशा दहिया और सुनील कुमार अपने एशियन गेम्स अभियान की शुरुआत करेंगे. दोनों के मुकाबलों पर खास नजर होगी, क्योंकि दिन आगे बढ़ने के साथ उनके पास मेडल मुकाबले तक पहुंचने का मौका भी बन सकता है. शूटिंग, साइकिलिंग और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करेंगे. वहीं, स्क्वैश, टेनिस, गोल्फ, सेलिंग और कैनोइंग में भी भारत के खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे.

30 September 2026 07:07 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: बॉक्सिंग में लवलीना, प्रिया और कपिल की नजर मेडल्स पर

बॉक्सिंग रिंग में भी भारत की बड़ी उम्मीदें होंगी. लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे. तीनों खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करने की कोशिश करेंगे.

30 September 2026 07:07 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में उतरेगी

भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया के खिलाफ उतरेगी, जहां जीत उसे सीधे गोल्ड मेडल की रेस में पहुंचा देगी. कंपाउंड आर्चरी में भारतीय टीमें कई सेमीफाइनल और मेडल मुकाबलों में उतरेंगी. यहां भारत के पास एक से ज्यादा मेडल्स जीतने का मौका होगा, जिससे दिन का रोमांच और बढ़ने वाला है. 

30 September 2026 07:06 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: एशियन गेम्स में 12वें दिन फिर बरसेंगे मेडल

एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन भारतीय दल एक बार फिर कई खेलों में अपना दम दिखाने उतरेंगा. ऐसे में देश की नजरें नए मेडल्स पर टिकी होंगी. भारतीय खिलाडियों ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में 8 पदक जीतकर धमाल मचा दिया, लेकिन मेडल की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है. बुधवार को भारत की मेडल की उम्मीदें तीरंदाजी, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, शूटिंग और कुश्ती से होंगी.

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Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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