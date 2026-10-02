Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: गोल्ड की जंग में उतरेंगे भारत के सितारे, आज मेडल टैली में बड़ा उछाल लगाने का मौका

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारत की नजरें कई बड़े मुकाबलों पर टिकी हैं. शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल की तलाश में जोरदार चुनौती पेश करेंगे और मेडल टैली में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत बॉक्सिंग के तीन फाइनल मुकाबलों से होगी. लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश अपनी-अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे. इन मुकाबलों में भारत को पदक तालिका में सोना जोड़ने की बड़ी उम्मीद होगी. दोपहर में सभी की नजरें महिला हॉकी के फाइनल पर रहेंगी, जहां भारतीय टीम गोल्ड मेडल के लिए चीन से भिड़ेगी. इस मुकाबले में जीत भारत के खाते में एक और शानदार स्वर्ण पदक जोड़ सकती है. रिकर्व आर्चरी और कुश्ती में भी कई भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे. ऐसे में दिनभर भारत के खाते में नए मेडल जुड़ने की उम्मीद बनी रहेगी. एशियन गेम्स 2026 में भारत अब तक कुल 64 मेडल जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज शामिल हैं. अब 14वें दिन भारतीय दल की नजरें गोल्ड की संख्या बढ़ाने और मेडल टैली में ऊपर चढ़ने पर होंगी.