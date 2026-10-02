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Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: गोल्ड की जंग में उतरेंगे भारत के सितारे, आज मेडल टैली में बड़ा उछाल लगाने का मौका

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारत की नजरें कई बड़े मुकाबलों पर टिकी हैं. शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल की तलाश में जोरदार चुनौती पेश करेंगे और मेडल टैली में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

Written ByTarun Verma
Published: Oct 02, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:18 AM IST
Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: गोल्ड की जंग में उतरेंगे भारत के सितारे, आज मेडल टैली में बड़ा उछाल लगाने का मौका
02 October 2026 06:18 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: भारत अब तक कुल 64 मेडल जीत चुका

दोपहर में सभी की नजरें महिला हॉकी के फाइनल पर रहेंगी, जहां भारतीय टीम गोल्ड मेडल के लिए चीन से भिड़ेगी. इस मुकाबले में जीत भारत के खाते में एक और शानदार स्वर्ण पदक जोड़ सकती है. रिकर्व आर्चरी और कुश्ती में भी कई भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे. ऐसे में दिनभर भारत के खाते में नए मेडल जुड़ने की उम्मीद बनी रहेगी. एशियन गेम्स 2026 में भारत अब तक कुल 64 मेडल जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज शामिल हैं. अब 14वें दिन भारतीय दल की नजरें गोल्ड की संख्या बढ़ाने और मेडल टैली में ऊपर चढ़ने पर होंगी.

02 October 2026 06:17 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: बॉक्सिंग के तीन फाइनल

एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारत की नजरें कई बड़े मुकाबलों पर टिकी हैं. शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल की तलाश में जोरदार चुनौती पेश करेंगे और मेडल टैली में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत बॉक्सिंग के तीन फाइनल मुकाबलों से होगी. लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश अपनी-अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे. इन मुकाबलों में भारत को पदक तालिका में सोना जोड़ने की बड़ी उम्मीद होगी.

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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